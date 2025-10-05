Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Hangi beylikten kalan mimari eserleri yerinde inceleyecek olan birinin gitmesi gereken şehir Kastamonu'dur? İşte 5 Ekim Kim Milyoner Olmak İster sorusunun doğru yanıtı

Hangi beylikten kalan mimari eserleri yerinde inceleyecek olan birinin gitmesi gereken şehir Kastamonu'dur? İşte 5 Ekim Kim Milyoner Olmak İster sorusunun doğru yanıtı

22:345/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kim Milyoner Olmak İster
Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasının yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. 5 Ekim 2025 tarihli yarışmanın bir bölümünde sorulan 'Hangi beylikten kalan mimari eserleri yerinde inceleyecek olan birinin gitmesi gereken şehir Kastamonu'dur?' sorusunun yanıtı ise birçok kişinin merak ettiği konu oldu. İşte 300 bin TL değerindeki milyoner sorusunun doğru yanıtı.

Soru: Hangi beylikten kalan mimari eserleri yerinde inceleyecek olan birinin gitmesi gereken şehir Kastamonu'dur?

Cevap: C: Candaroğulları

A: Ramazanoğulları

B: Osmanoğulları

C: Candaroğulları

D: Dulkadiroğulları

#Kim Milyoner Olmak İster
#Milyoner sorusu
#Beylikler
#Mimari eserler
#Kastamonu
#Ramazanoğulları
#Osmanoğulları
#Candaroğulları
#Dulkadiroğulları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Futbolda milli ara zamanı: Milli maç ne zaman? Milli ara ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?