Kim Milyoner Olmak İster
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasının yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. 5 Ekim 2025 tarihli yarışmanın bir bölümünde sorulan 'Hangi beylikten kalan mimari eserleri yerinde inceleyecek olan birinin gitmesi gereken şehir Kastamonu'dur?' sorusunun yanıtı ise birçok kişinin merak ettiği konu oldu. İşte 300 bin TL değerindeki milyoner sorusunun doğru yanıtı.
Soru: Hangi beylikten kalan mimari eserleri yerinde inceleyecek olan birinin gitmesi gereken şehir Kastamonu'dur?
Cevap: C: Candaroğulları
A: Ramazanoğulları
B: Osmanoğulları
C: Candaroğulları
D: Dulkadiroğulları
