THY 18-19 Mart iptal edilen uçuş listesi: İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları iptal edilen seferler

Türk Hava Yolları, 18-19 Mart tarihlerinde İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartlarından dolayı İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'ndaki bazı uçuşları iptal ettiğini duyurdu. Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada ise 19 Mart'ta İstanbul Havalimanı'dan 80, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 20 seferin iptal edildiği belirtildi.

THY 18-19 MART İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR

THY Basın Müşavirliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "19 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 43'ü iç, 37'si dış hat olmak üzere 80 seferimiz Iptal edilmiştir. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 20 Sefer iptal edildi" denildi.

Söz konusu tarihte seferi iptal olan yolculardan uçuş saatine kadar, THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve bileti satın aldıkları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri belirtildi.

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Öte yandan THY, İstanbul Havalimanı'ndan yarın planlanan 57 seferini iptal ettiğini duyurmuştu.

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