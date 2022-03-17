Türk Hava Yolları beklenen kar yağışı nedeniyle 100 seferini iptal etti

YARIN SAAT 05.00'DA BAŞLAYACAK<br><br>Meteoroloji'den yapılan İstanbul uyarısında, \"Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.03.2021 Cuma günü saat 05.00'dan itibaren İstanbul’da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor\" denildi.