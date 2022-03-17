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İSTANBUL

Türk Hava Yolları beklenen kar yağışı nedeniyle 100 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 19 Mart’ta İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında toplam 100 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
THY 19 Martta hangi seferleri iptal etti? Türk Hava Yollarından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı uçuşlarıyla ilgili açıklama
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Yarından itibaren İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı, kentteki hava ulaşımını olumsuz yönde etkiledi.

Hava muhalefeti nedeniyle THY’nin 19 Mart’ta İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından planladığı toplam 100 tarifeli uçuş, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararıyla iptal edildi.

Konuya ilişkin THY’den yapılan açıklamada,“19 Mart tarihinde İstanbul’da beklenen hava muhalefeti nedeniyle MADKOM kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 43’ü iç, 37’si dış hat olmak üzere 80 seferimiz iptal edilmiştir” denildi.

Yine Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı toplam 20 seferin de iptal edildiği açıklandı.

Meteorolojiden İstanbullulara uyarı: Kuvvetli kar yağışı için gün ve saat verdi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yeni bir kar yağışı uyarısında bulundu.
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YARIN SAAT 05.00'DA BAŞLAYACAK<br><br>Meteoroloji'den yapılan İstanbul uyarısında, \"Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.03.2021 Cuma günü saat 05.00'dan itibaren İstanbul’da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor\" denildi.
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CUMARTESİ ETKİSİNİ ARTIRACAK<br><br>Uyarıda, cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı belirtildi.
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PAZAR ÖĞLE SAATLERİNDE SONA ERECEK<br><br><br>Pazar günü öğle saatlerine (12.00) kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.
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Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 kmsa) şeklinde esmesi bekleniyor.<br><br>
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'TEDBİRLİ OLUNMALI'<br><br><br>Meteoroloji uyarısında \"Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır\" ifadelerine yer verdi.<br><br>
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VALİ YERLİKAYA DA UYARDI<br><br>Meteorolojinin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da vatandaşlara uyarıda bulundu. <br>
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Vali Yerlikaya, \"18 Mart Cuma günü (yarın) İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.
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Kar yağışlarının cumartesi günü etkisini artırarak devam etmesi öngörülüyor.
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Dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım\" dedi.
Meteorolojiden İstanbullulara uyarı: Kuvvetli kar yağışı için gün ve saat verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen soğuk ve yağışlı havaya ilişkin İstanbullulara tarih ve saat vererek son dakika uyarısında bulundu. İstanbul Valisi Yerlikaya'da vatandaşlara tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

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