Özgün İstanbulda okullar kaç gün tatil edildi? Yarın Okullar tatil mi (18 MART CUMA)
ÖZGÜN HABERLER

İstanbul'da okullar kaç gün tatil edildi? Yarın Okullar tatil mi (18 MART CUMA)

İstanbul'da okulların tatil edildiği son dakika bilgisi ile duyuruldu. İstanbul'da yarından itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle eğitime de ara verildi. İstanbullular hafta sonuna girilirken alınan tatil kararının kaç gün geçerli olduğunu araştırıyor. İstanbul'da okullar kaç gün tatil edildi? Yarın 18 Mart Cuma günü okullar var mı? İşte İstanbul Valiliği'nin tatil açıklamasının detayları...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda okullar kaç gün tatil edildi?
İSTANBUL

Son hava durumu raporuna göre İstanbul'da beklenen kar yağışı yarın başlayacak. İstanbul'da kar tatili olup olmayacağı, Valilik tarafından okulların tatil edilip edilmeyeceği sorgulanıyordu. Son dakika bilgisine göre; İstanbul'da okullar tatil edildi. Yoğun kar yağışı sebebiyle İstanbul'da okulların tatil edildiği duyuruldu.

İSTANBUL'DA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL EDİLDİ?

İstanbul'da yarın beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart'a kadar ara verildi.


İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya beklenen kar yağışı ile ilgili uyarıda bulundu. Yerlikaya Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ‘18 Mart Cuma günü İstanbul’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Kar yağışlarının cumartesi günü etkisini artırarak devam etmesi öngörülüyor. Dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım.’ ifadelerini kullandı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 85'E ULAŞTI

İstanbul'da kar yağışı uyarısıyla birlikte trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili oldu. Trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçümlenirken oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Barcelona acı çekti

'Barcelona acı çekti'

​İspanyol basını Galatasaray'ı konuşuyor.
Galatasaray veda etti

Galatasaray veda etti

​Barcelona'ya 2-1 yenilen Galatasaray, Avrupa'dan elendi.
Avrupa Kupaları için kötü haber

Türkiye'nin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı düştü.

​İspanyol kulüp resmi hesabından paylaştı.

Biden Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık güvenlik desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Kiev yangın yeri

Kiev yangın yeri

​Rus saldırısı sonrası başkent alevlere teslim.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.