İstanbul'da okullar kaç gün tatil edildi? Yarın Okullar tatil mi (18 MART CUMA)

Son hava durumu raporuna göre İstanbul'da beklenen kar yağışı yarın başlayacak. İstanbul'da kar tatili olup olmayacağı, Valilik tarafından okulların tatil edilip edilmeyeceği sorgulanıyordu. Son dakika bilgisine göre; İstanbul'da okullar tatil edildi. Yoğun kar yağışı sebebiyle İstanbul'da okulların tatil edildiği duyuruldu.

İSTANBUL'DA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL EDİLDİ?

İstanbul'da yarın beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart'a kadar ara verildi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya beklenen kar yağışı ile ilgili uyarıda bulundu. Yerlikaya Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ‘18 Mart Cuma günü İstanbul’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Kar yağışlarının cumartesi günü etkisini artırarak devam etmesi öngörülüyor. Dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım.’ ifadelerini kullandı.

REKLAM

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 85'E ULAŞTI

İstanbul'da kar yağışı uyarısıyla birlikte trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili oldu. Trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçümlenirken oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.