Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. 16 il için sarı, Hatay içinse turuncu kodlu uyarı yapıldı.
HATAY İÇİN TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Zonguldak, Düzce, Adıyaman, Antep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Adana çevreleri, Osmaniye ile Kahramanmaraş’ın batısında ve Mersin’in iç kesimlerinde yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
İŞTE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLER
Adana – Gök gürültülü sağanak
Ağrı - Gök gürültülü sağanak
Erzincan - Gök gürültülü sağanak
Erzurum - Gök gürültülü sağanak
Hatay - Gök gürültülü sağanak (Hem sarı hem de turuncu kodlu uyarı)
Mersin - Gök gürültülü sağanak
Kars- Gök gürültülü sağanak
Kayseri - Gök gürültülü sağanak
Nevşehir - Gök gürültülü sağanak
Niğde - Gök gürültülü sağanak
Sivas - Gök gürültülü sağanak
Tunceli - Gök gürültülü sağanak
Yozgat - Gök gürültülü sağanak
Bayburt - Gök gürültülü sağanak
Ardahan - Gök gürültülü sağanak
Iğdır - Gök gürültülü sağanak
Osmaniye - Gök gürültülü sağanak