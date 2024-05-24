Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. 16 il için sarı, Hatay içinse turuncu kodlu uyarı yapıldı.

HATAY İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Zonguldak, Düzce, Adıyaman, Antep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Adana çevreleri, Osmaniye ile Kahramanmaraş’ın batısında ve Mersin’in iç kesimlerinde yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.





⤴️Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması olması beklendiğinden ani sel, su basını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 24, 2024

İŞTE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Adana – Gök gürültülü sağanak

Ağrı - Gök gürültülü sağanak

Erzincan - Gök gürültülü sağanak

Erzurum - Gök gürültülü sağanak

Hatay - Gök gürültülü sağanak (Hem sarı hem de turuncu kodlu uyarı)

Mersin - Gök gürültülü sağanak

Kars- Gök gürültülü sağanak

Kayseri - Gök gürültülü sağanak

Nevşehir - Gök gürültülü sağanak

Niğde - Gök gürültülü sağanak

Sivas - Gök gürültülü sağanak

Tunceli - Gök gürültülü sağanak

Yozgat - Gök gürültülü sağanak

Bayburt - Gök gürültülü sağanak

Ardahan - Gök gürültülü sağanak

Iğdır - Gök gürültülü sağanak

Osmaniye - Gök gürültülü sağanak

HATAY 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (24-28 MAYIS 2024)







