Meteoroloji tahminleri ile takip edilen deprem bölgesi hava durumu bu hafta için sorgulanmaya başladı. Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Osmaniye, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya'da hava nasıl olacak sorusu yanıt arıyor. İşte, 8-12 Şubat deprem bölgesi hava durumu son dakika…

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA NASIL? (8 ŞUBAT 2023)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Osmaniye, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya hava durumu raporunu paylaştı. Çok bulutlu, doğusu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU

Perşembe günü -6 dereceye kadar düşmesi beklenen Kahramanmaraş'ta Cuma ve cumartesi günleri kar yağışı bekleniyor.

08.02.2023 Çarşamba : Parçalı ve çok bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 20-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3 / 2

HATAY HAVA DURUMU

Hatay 5 günlük hava durumu raporuna bakıldığında cuma gününe kadar yağmur ve kar beklenmezken, cumartesi günü sağanak yağmur bekleniyor. Hava Perşembe günü -2 derece civarında seyredecek. Bugün havanın 10 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

08.02.2023 Çarşamba : Parçalı az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/8

DİYARBAKIR HAVA DURUMU

08.02.2023 Çarşamba : Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, rüzgar Kuzeybatı 15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3 / 2

ŞANLIURFA HAVA DURUMU

Şanlıurfa'da bir hafta boyunca yer yer kar yağışı beklenirken, havalar eksi derecede seyretmeye devam edecek.

08.02.2023 Çarşamba: Parçalı bulutlu, rüzgar Kuzeybatı15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/5

OSMANİYE HAVA DURUMU

08.02.2023 Çarşamba : Parçalı ve çok bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1 / 8

ADANA HAVA DURUMU

08.02.2023 Çarşamba : Parçalı, zamanla az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 2/10

ADIYAMAN HAVA DURUMU

Depremin en şiddetli vurduğu iller arasında yer alan Adıyaman'da 5 gün boyunca kar yağışı bekleniyor.

08.02.2023 Çarşamba : Parçalı ve çok bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat , en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1 / 1

KİLİS HAVA DURUMU

Geceye doğru havanın çok soğuyacağı sınır ilimizde havalar -5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

08.02.2023 Çarşamba : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3 / 4

GAZİANTEP HAVA DURUMU

Gün boyunca hava durumu 2 derece üzerinde ilerlemesi beklenirken, karla karışık yağmur saat 15.00'dan sonra yerini parçalı bulutlu güneşli bir havaya bırakacak.

5 günlük tahmine bakıldığında Çarşamba ve Perşembe günleri kar yağışı beklenmezken, Cuma ve cumartesi günleri -3 dereceye kadar düşecek havada kar yağışı bekleniyor.

08.02.2023 Çarşamba : Parçalı az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 15-25 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4 /3

MALATYA HAVA DURUMU

Kışın en soğuk geçtiği iller arasında yer alan Malatya'da hava -11'e kadar inecek. Kar yağışının bir hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

OSMANİYE HAVA DURUMU

Bugün 4 derece ortalama sıcaklığa ulaşan Osmaniye'de havalar gün geçtikçe soğuyacak. 10 Şubat Cuma günü havalar -2 derecesine gelmesi bekleniyor.







