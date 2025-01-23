Berton Medya'nın yapımcılığındaki Hatıran Yeter filmi bu akşam ilk kez ATV'de yayınlanacak. Yönetmenliğini ve senaryosunu Ömer Faruk Yardımcı'nın üstlendiği 2024 yapımı Hatıran Yeter filminin oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde vefat eden Ferdi Tayfur'un sesinden dinlemeye alışkın olduğumuz Hatıran Yeter şarkısını, filmde sanatçı Hakan Altun'un seslendiriyor. İşte Hatıran Yeter filminin konusu, oyuncuları ve çekimlerinin yapıldığı yer hakkındaki bilgiler...

Adem ile Zehra, kaçarak evlenmek zorunda kalan bir çiftir. Baha adını verdikleri bir oğulları, henüz bebekken geçirdiği menenjit hastalığı sonucu işitme yetisini kaybeder. Çocukluğu yaşıtlarına göre oldukça zorlu geçen ve yalnız kalan Baha'nın hayatı kendisi gibi sağır ve dilsiz olan Leyla ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Birbirlerine aşık olan çiftin önünde aşmaları gereken büyük engeller vardır. Baha, aşklarının meyvesi olan kızları Yeşim'e kavuşmak için büyük mücadeleler vermek zorunda kalacaktır.