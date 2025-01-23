Hatıran Yeter filmi bu akşam TV'de ilk kez izleyici ile buluşacak. ATV'de yayınlanacak olan Hatıran Yeter filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ömer Faruk Yardımcı üstleniyor. İşitme engelli iki kişinin aşk hikayesini anlatan dizide birbirinden önemli oyuncular yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un Hatıran Yeter isimli şarkısını, film için özel olarak Hakan Altun seslendirdi. Peki Hatıran yeter filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Berton Medya'nın yapımcılığındaki Hatıran Yeter filmi bu akşam ilk kez ATV'de yayınlanacak. Yönetmenliğini ve senaryosunu Ömer Faruk Yardımcı'nın üstlendiği 2024 yapımı Hatıran Yeter filminin oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde vefat eden Ferdi Tayfur'un sesinden dinlemeye alışkın olduğumuz Hatıran Yeter şarkısını, filmde sanatçı Hakan Altun'un seslendiriyor. İşte Hatıran Yeter filminin konusu, oyuncuları ve çekimlerinin yapıldığı yer hakkındaki bilgiler...
HATIRAN YETER KONUSU NEDİR?
Adem ile Zehra, kaçarak evlenmek zorunda kalan bir çiftir. Baha adını verdikleri bir oğulları, henüz bebekken geçirdiği menenjit hastalığı sonucu işitme yetisini kaybeder. Çocukluğu yaşıtlarına göre oldukça zorlu geçen ve yalnız kalan Baha'nın hayatı kendisi gibi sağır ve dilsiz olan Leyla ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Birbirlerine aşık olan çiftin önünde aşmaları gereken büyük engeller vardır. Baha, aşklarının meyvesi olan kızları Yeşim'e kavuşmak için büyük mücadeleler vermek zorunda kalacaktır.
HATIRAN YETER OYUNCULARI KİMLER?
Filmin oyuncu kadrosunda, Aytaç Şaşmaz, Sümeyye Aydoğan, Belçim Bilgin, Burak Sevinç, Ferit Aktuğ, Gözde Cığacı, Çağdaş Onur Öztürk, Furkan Kalabalık, Deniz Türkali, Ayşegül Asar, Levent Özdilek, Ali Burak Ceylan yer alıyor.
HATIRAN YETER NEREDE ÇEKİLDİ?
Hatıran Yeter filmi Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Tirilye mahallesinde çekildi.