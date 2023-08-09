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Bu hafta yağış olacak mı? İl il 5 günlük hava durumu (9-13 Ağustos)

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Yağışların 4 gün boyunca birçok ilde etkili olması bekleniyor. Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen hava sıcaklıklarının ortalamanın 2-3 derece altına düşeceğini belirtti. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 9 -13 Ağustos 2023 5 günlük Ankara, İzmir ve İstanbul dahil il il hava durumu...

13:14 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Hava sıcaklıkları İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. İşte 5 günlük
...

HAVA SICAKLIKLARI ORTALAMANIN 2-3 DERECE ALTINA DÜŞECEK

Hava durumuna dair açıklamada bulunan Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Orta ve Doğu Karadeniz kıyısında yerel sağanak yağış var. Yağışla birlikte bu bölgelerde sıcaklık ortalamanın 2-3 derece altına düşecek. Diğer bölgelerde yağış yok. Sıcaklık ortalamada Rüzgar Marmara Kuzey Ege de kuzey den kuvvetli esecek"

"Bugün İstanbul 28 C yerel sağanak yağış var. Yarında bu şekilde. İzmir 35 Ankara 33 Antalya 31 C.

Pazar günü Basra'dan gelen sıcakla Ege, Akdeniz, İç Anadolu'da sıcaklarda 2 günlük artış olacak. Salı günü tekrar ortalamaya dönecek. Güneydoğu Anadolu aşırı sıcaklığı bu günlerde koruyor."

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (9-13 AĞUSTOS)

9 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU

Hava durumu hakkında Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batı kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

10 AĞUSTOS PERŞEMBE HAVA DURUMU

11 AĞUSTOS CUMA HAVA DURUMU


12 AĞUSTOS CUMARTESİ HAVA DURUMU

13 AĞUSTOS PAZAR HAVA DURUMU



#hava durumu
#meteoroloji
#yağış durumu
#5 günlük hava durumu
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