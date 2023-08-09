Hava sıcaklıkları İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. İşte 5 günlük hava durumu ...

HAVA SICAKLIKLARI ORTALAMANIN 2-3 DERECE ALTINA DÜŞECEK

Hava durumuna dair açıklamada bulunan Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Orta ve Doğu Karadeniz kıyısında yerel sağanak yağış var. Yağışla birlikte bu bölgelerde sıcaklık ortalamanın 2-3 derece altına düşecek. Diğer bölgelerde yağış yok. Sıcaklık ortalamada Rüzgar Marmara Kuzey Ege de kuzey den kuvvetli esecek"

"Bugün İstanbul 28 C yerel sağanak yağış var. Yarında bu şekilde. İzmir 35 Ankara 33 Antalya 31 C.

Pazar günü Basra'dan gelen sıcakla Ege, Akdeniz, İç Anadolu'da sıcaklarda 2 günlük artış olacak. Salı günü tekrar ortalamaya dönecek. Güneydoğu Anadolu aşırı sıcaklığı bu günlerde koruyor."

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (9-13 AĞUSTOS)

9 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU

Hava durumu hakkında Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batı kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

10 AĞUSTOS PERŞEMBE HAVA DURUMU

11 AĞUSTOS CUMA HAVA DURUMU





12 AĞUSTOS CUMARTESİ HAVA DURUMU

13 AĞUSTOS PAZAR HAVA DURUMU







