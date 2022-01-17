Üç yıldır gözlerini kapatamıyor: Sağlığına kavuşmak için çareyi Türkiye'de buldu

Pete Broadhurst, geçirdiği başarısız ameliyatlar nedeniyle üç yıldır gözlerini kapatamadığını iddia ediyor. Pete, 2019'da şişkin yanaklarını düzeltmek için estetik ameliyata 11 bin sterlin harcadı.

Başarısız operasyonun ardından Türkiye'de geçirdiği düzeltici ameliyattan sonra bile, Pete sol gözünü kapatamıyor. 79 yaşındaki adam geceleri uyuyabilmek için gözlerini bantlıyor ve göz kuruluğunu önlemek için günde sekiz kez damla kullanıyor.

Herkesi uyarıyor

Yaşlı adam, kapatmak istediğinde bile açık kaldığı için gözlerinin "korkutucu" göründüğünü söyledi. Emekli adam, görünüşünün ilişkilerinin bozulmasına sebep olduğunu iddia etti. Emekli bir ressam ve dekoratör olan Pete, insanları ameliyatın riskleri konusunda uyarıyor.

Pete, "Bir gün otobüse binerken bir adam, 'Aman Tanrım, yüzüne ne oldu?' dedi. Zaten kötü hissediyordum, bu daha da kötü hissetmemi sağladı. Problem görünüşümün ötesine geçti. Sadece rahatlamak istiyorum. Başkalarına dikkatli olmalarını söylemek istiyorum çünkü başarısız bir operasyon hayatınızı mahvedebilir." dedi.

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Hayatı değişti

Pete'in sorunu 1959'da yanaklarının şişmesine neden olan bir diş problemini düzeltmek için üçüncü sınıf bir oklüzyon yaptırdığında başladı. Yanaklarının hamster gibi şiştiğini söyleyen adam, karısının da kendisini bu sebeple terk ettiğini anlattı.

Görünüşüyle ilgili güvensizliklerinin arttığı iki ilişkiden sonra Pete, ameliyat olmak istediğine karar verdi. İki çocuk babası adam, BMI The Priory Hastanesi'ne başvurdu ve boyun germe, göz altı blefaroplastisi ve rinoplasti için ameliyat masasına yattı.

Kendisine, bu operasyonların yanaklarının boyutunu küçültmesine yardımcı olacağı söylendi. 24 Ocak 2019'da dokuz saatlik operasyon geçiren adam, ertesi gün taburcu edildi.

Pete, "Dayak yemiş gibi görünüyordum. Korkunçtu ve gözlerimi kapatamıyordum. Bütün gece hastaydım. Ameliyattan sonraki gün bu operasyonu hiç geçirmemiş olmayı diledim" diye konuştu.

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Ameliyattan iki hafta sonra dikişleri aldırmak için hastaneye döndü ve sağlık görevlilerine, gözlerinin çok tahriş olduğunu ve sulandığını söyledi. Ancak Pete, ona her şeyin normal olduğunu ve yan etkilerin geçeceğini söylediklerini iddia ediyor.

Düzeltici ameliyat ayarlandı

Daha sonra 23 Mart 2019'da rutin prostat muayenesi için Good Hope Hastanesine gitti. Ancak doktor gözlerinin hasarlı olduğunu fark etti ve ardından Birmingham ve Midland Göz Merkezi'ne sevk edildi.

Orada ona gözlerini kırptığında veya uyuduğunda gözlerinin tam olarak kapanmadığını söylediler ve bunun ektropion adı verilen göz kapağı ameliyatından kaynaklanan yaygın bir komplikasyon olduğunu açıkladılar.

Ancak oradaki doktorlar, ilk ameliyatı özel olarak yaptırdığı için onu tedavi edemediler, bu yüzden BMI'ye döndü. Burada doktoru, yanaklarındaki derinin göz kapaklarıyla buluşmasına yardımcı olmak için bir deri grefti için BHI Parkside'da ücretsiz bir düzeltici ameliyat ayarladı.

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13 Mayıs 2019'da bir saatlik bir operasyon geçirdi. Ancak aradan iki yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen Pete hala sol gözünü kapatamadığını söylüyor. "Gözlerim bozuldu, zar zor görebiliyorum" diyen emekli adam, araba kullanamıyor veya insanların yüz ifadelerini seçemiyor. Pete, hedefi göremediği için atış hobisinden de vazgeçmek zorunda kaldı.

O zamandan beri tüm özel hastaneler, görme sorunlarını daha da kötüleştirebilecekleri için daha fazla ameliyat yapmayı reddetti. Bu yüzden Pete yurt dışına gitmek zorunda kaldı ve Türkiye'deki bir hastaneye gelerek bir operasyon daha geçirdi.

Yaşlı adam, bir operasyon daha geçirmek için bu yıl içinde tekrar Türkiye'ye gelecek.

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FOTOĞRAF 9 Antalya’da yaşayan İbrahim-Gülsüm Özçelik çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Halil Özçelik (30), 2012 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Konservatuar bölümü 2. sınıf öğrencisiyken, sağ gözünde görme bozukluğu yaşamaya başladı. İlk etapta kendisine Behçet hastalığı teşhisi konulan Öztürk, denge ve konuşma bozukluğu yaşadıktan sonra okulu bırakıp Antalya’daki ailesinin yanına döndü. Burada hastalığı daha da ağırlaşan Öztürk’e SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) teşhisi konuldu. 2014 yılında iki gözünü birden kaybeden Öztürk, ardından konuşma, yemek yeme ve hareket fonksiyonlarını tamamen kaybetti. Özçelik ailesi, hastalığın tıbben kesin tedavisi bulunmadığını öğrenince adeta yıkıldı. Yüzde yüz engeli bulunan genç Halil, dans okulu açmayı planladığı hayatını artık yatağa bağımlı halde geçiriyor. Oğlunun gözleri görmeyince hayattan koptuğunu anlatan anne Gülsüm Özçelik, zaman ilerledikçe Halil’in konuşma ve hareketlerinde de kısıtlamalar yaşandığını, son olarak da yatağa bağlı kaldığını söyledi. Oğlunun son sözünün ‘Hiçbir şey istemiyorum tamam anne’ olduğunu belirten Özçelik, “Gözlerini 8 yıldır hiç kapatamıyor. Uyurken de sürekli açık. Açık kaldığı için kuruluk yapıyor ve kızarıyor. Gözlerinden kan aktığı bile oluyor. Yara bandıyla gözlerini kapatıyorum ona iyi geliyor” diye konuştu. Hastalığı sürecinde Halil’in 3 yıl boyunca durmadan çığlık attığını aktaran Özçelik, “3 yıl boyunca sadece çığlık atıyordu. O kadar ağır antidepresanlar verdik, hiçbiri o çığlıkları dindirmedi. Hiçbir doktor bağırmaları durduramadı. 2017 yılında yavaş yavaş kesilmeye başladı, ondan sonra uzun uyumaları başladı” ifadelerini kullandı. Özçelik, oğlunun beynine bir virüsün girip ardından çıktığını ancak beyinde hasar bıraktığını belirterek, “Şu anda durumu stabil. Hareketi var. Aynı bebek bakar gibi yemeğini püre olarak yediriyorum. Su, yemek, meyve saatleri geldiği zaman besliyorum” diye konuştu. Son olarak oğlunun sadece ‘anne’ diyebildiğini dile getiren Özçelik, “Tek söylediği anne. Onu duyamazsam dayanamam. Onun anne demesi bana yetiyor. Hala umudum var. Ben hiç umudumu yitirmedim. Ben onun ayağa kalkacağına inanıyorum. O zaman tekrar görüşürüz sizinle” diyerek gözyaşları döktü. Sekiz yıldır gözlerini kırpamıyor Antalya'da dans okulu açmayı planlarken ölümcül SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) hastalığına yakalanan 30 yaşındaki Halil Özçelik, 8 yıldır göz kapakları kapanmadan yatağa mahkum bir şekilde yaşam savaşı veriyor. Kan çanağına dönmüş gözleriyle zaman zaman gözyaşı döken oğlunun sadece 'anne' diyebildiğini ifade eden Gülsüm Özçelik, “Anne' demesi bana yetiyor. Onu duyamazsam dayanamam. Hala umudum var. Ben hiç umudumu yitirmedim. Ben onun ayağa kalkacağına inanıyorum” diyerek gözyaşı döktü. BiP'te paylaş

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