Hayat Üç yıldır gözlerini kapatamıyor Sağlığına kavuşmak için çareyi Türkiyede buldu
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Üç yıldır gözlerini kapatamıyor: Sağlığına kavuşmak için çareyi Türkiye'de buldu

79 yaşındaki Pete Broadhurst, şişkin yanaklarını düzeltmek için geçirdiği estetik operasyondan sonra kabusu yaşadı. Başarısız operasyon nedeniyle üç yıldır gözlerini kapatamayan adam, çareyi ameliyat için Türkiye'ye gelmekte buldu.

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Haber Merkezi Diğer
​​3 yıldır gözlerini kapatamıyor: Sağlığına kavuşmak için çareyi Türkiyede buldu
Pete Broadhurst​, geçirdiği estetik operasyonlardan sonra 3 yıldır gözlerini kapatamıyor.

Pete Broadhurst, geçirdiği başarısız ameliyatlar nedeniyle üç yıldır gözlerini kapatamadığını iddia ediyor. Pete, 2019'da şişkin yanaklarını düzeltmek için estetik ameliyata 11 bin sterlin harcadı.

Başarısız operasyonun ardından Türkiye'de geçirdiği düzeltici ameliyattan sonra bile, Pete sol gözünü kapatamıyor. 79 yaşındaki adam geceleri uyuyabilmek için gözlerini bantlıyor ve göz kuruluğunu önlemek için günde sekiz kez damla kullanıyor.

Herkesi uyarıyor

Yaşlı adam, kapatmak istediğinde bile açık kaldığı için gözlerinin "korkutucu" göründüğünü söyledi. Emekli adam, görünüşünün ilişkilerinin bozulmasına sebep olduğunu iddia etti. Emekli bir ressam ve dekoratör olan Pete, insanları ameliyatın riskleri konusunda uyarıyor.

Pete, "Bir gün otobüse binerken bir adam, 'Aman Tanrım, yüzüne ne oldu?' dedi. Zaten kötü hissediyordum, bu daha da kötü hissetmemi sağladı. Problem görünüşümün ötesine geçti. Sadece rahatlamak istiyorum. Başkalarına dikkatli olmalarını söylemek istiyorum çünkü başarısız bir operasyon hayatınızı mahvedebilir." dedi.

Hayatı değişti

Pete'in sorunu 1959'da yanaklarının şişmesine neden olan bir diş problemini düzeltmek için üçüncü sınıf bir oklüzyon yaptırdığında başladı. Yanaklarının hamster gibi şiştiğini söyleyen adam, karısının da kendisini bu sebeple terk ettiğini anlattı.

Görünüşüyle ilgili güvensizliklerinin arttığı iki ilişkiden sonra Pete, ameliyat olmak istediğine karar verdi. İki çocuk babası adam, BMI The Priory Hastanesi'ne başvurdu ve boyun germe, göz altı blefaroplastisi ve rinoplasti için ameliyat masasına yattı.

Kendisine, bu operasyonların yanaklarının boyutunu küçültmesine yardımcı olacağı söylendi. 24 Ocak 2019'da dokuz saatlik operasyon geçiren adam, ertesi gün taburcu edildi.

Pete, "Dayak yemiş gibi görünüyordum. Korkunçtu ve gözlerimi kapatamıyordum. Bütün gece hastaydım. Ameliyattan sonraki gün bu operasyonu hiç geçirmemiş olmayı diledim" diye konuştu.

Ameliyattan iki hafta sonra dikişleri aldırmak için hastaneye döndü ve sağlık görevlilerine, gözlerinin çok tahriş olduğunu ve sulandığını söyledi. Ancak Pete, ona her şeyin normal olduğunu ve yan etkilerin geçeceğini söylediklerini iddia ediyor.

Düzeltici ameliyat ayarlandı

Daha sonra 23 Mart 2019'da rutin prostat muayenesi için Good Hope Hastanesine gitti. Ancak doktor gözlerinin hasarlı olduğunu fark etti ve ardından Birmingham ve Midland Göz Merkezi'ne sevk edildi.

Orada ona gözlerini kırptığında veya uyuduğunda gözlerinin tam olarak kapanmadığını söylediler ve bunun ektropion adı verilen göz kapağı ameliyatından kaynaklanan yaygın bir komplikasyon olduğunu açıkladılar.

Ancak oradaki doktorlar, ilk ameliyatı özel olarak yaptırdığı için onu tedavi edemediler, bu yüzden BMI'ye döndü. Burada doktoru, yanaklarındaki derinin göz kapaklarıyla buluşmasına yardımcı olmak için bir deri grefti için BHI Parkside'da ücretsiz bir düzeltici ameliyat ayarladı.

13 Mayıs 2019'da bir saatlik bir operasyon geçirdi. Ancak aradan iki yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen Pete hala sol gözünü kapatamadığını söylüyor. "Gözlerim bozuldu, zar zor görebiliyorum" diyen emekli adam, araba kullanamıyor veya insanların yüz ifadelerini seçemiyor. Pete, hedefi göremediği için atış hobisinden de vazgeçmek zorunda kaldı.

O zamandan beri tüm özel hastaneler, görme sorunlarını daha da kötüleştirebilecekleri için daha fazla ameliyat yapmayı reddetti. Bu yüzden Pete yurt dışına gitmek zorunda kaldı ve Türkiye'deki bir hastaneye gelerek bir operasyon daha geçirdi.

Yaşlı adam, bir operasyon daha geçirmek için bu yıl içinde tekrar Türkiye'ye gelecek.

Sekiz yıldır gözlerini kırpamıyor
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Antalya’da yaşayan İbrahim-Gülsüm Özçelik çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Halil Özçelik (30), 2012 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Konservatuar bölümü 2. sınıf öğrencisiyken, sağ gözünde görme bozukluğu yaşamaya başladı. İlk etapta kendisine Behçet hastalığı teşhisi konulan Öztürk, denge ve konuşma bozukluğu yaşadıktan sonra okulu bırakıp Antalya’daki ailesinin yanına döndü. Burada hastalığı daha da ağırlaşan Öztürk’e SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) teşhisi konuldu. 2014 yılında iki gözünü birden kaybeden Öztürk, ardından konuşma, yemek yeme ve hareket fonksiyonlarını tamamen kaybetti. Özçelik ailesi, hastalığın tıbben kesin tedavisi bulunmadığını öğrenince adeta yıkıldı. Yüzde yüz engeli bulunan genç Halil, dans okulu açmayı planladığı hayatını artık yatağa bağımlı halde geçiriyor.
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Oğlunun gözleri görmeyince hayattan koptuğunu anlatan anne Gülsüm Özçelik, zaman ilerledikçe Halil’in konuşma ve hareketlerinde de kısıtlamalar yaşandığını, son olarak da yatağa bağlı kaldığını söyledi. Oğlunun son sözünün ‘Hiçbir şey istemiyorum tamam anne’ olduğunu belirten Özçelik, “Gözlerini 8 yıldır hiç kapatamıyor. Uyurken de sürekli açık. Açık kaldığı için kuruluk yapıyor ve kızarıyor. Gözlerinden kan aktığı bile oluyor. Yara bandıyla gözlerini kapatıyorum ona iyi geliyor” diye konuştu.
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Hastalığı sürecinde Halil’in 3 yıl boyunca durmadan çığlık attığını aktaran Özçelik, “3 yıl boyunca sadece çığlık atıyordu. O kadar ağır antidepresanlar verdik, hiçbiri o çığlıkları dindirmedi. Hiçbir doktor bağırmaları durduramadı. 2017 yılında yavaş yavaş kesilmeye başladı, ondan sonra uzun uyumaları başladı” ifadelerini kullandı.
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Özçelik, oğlunun beynine bir virüsün girip ardından çıktığını ancak beyinde hasar bıraktığını belirterek, “Şu anda durumu stabil. Hareketi var. Aynı bebek bakar gibi yemeğini püre olarak yediriyorum. Su, yemek, meyve saatleri geldiği zaman besliyorum” diye konuştu.
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Son olarak oğlunun sadece ‘anne’ diyebildiğini dile getiren Özçelik, “Tek söylediği anne. Onu duyamazsam dayanamam. Onun anne demesi bana yetiyor. Hala umudum var. Ben hiç umudumu yitirmedim. Ben onun ayağa kalkacağına inanıyorum. O zaman tekrar görüşürüz sizinle” diyerek gözyaşları döktü.
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Sekiz yıldır gözlerini kırpamıyor
Antalya'da dans okulu açmayı planlarken ölümcül SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) hastalığına yakalanan 30 yaşındaki Halil Özçelik, 8 yıldır göz kapakları kapanmadan yatağa mahkum bir şekilde yaşam savaşı veriyor. Kan çanağına dönmüş gözleriyle zaman zaman gözyaşı döken oğlunun sadece 'anne' diyebildiğini ifade eden Gülsüm Özçelik, “Anne' demesi bana yetiyor. Onu duyamazsam dayanamam. Hala umudum var. Ben hiç umudumu yitirmedim. Ben onun ayağa kalkacağına inanıyorum” diyerek gözyaşı döktü.

Yedi yılda 40 ameliyat oldu: Vücudunda savaşın izleri var
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İsmail ailesi, iç savaş nedeniyle Halep kentinden İdlib'deki akrabalarının yanına gitti. Burada yakınlarına düşen bomba sonucu vücutlarında yanıklar oluşan Emine ile annesi Zeynep Muhammed, tedavi için Türkiye'ye getirildi.<br><br>
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Olayın yaşandığı dönemde 7 yaşında olan Emine, Türkiye'de gönüllü doktorlarca 40 kez ameliyat edildi.<br><br>
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde ailesiyle yaşayan Emine için seferber olan, çoğunluğunu sağlıkçıların oluşturduğu gönüllüler, kurdukları Ala Hayat Minik Masumlar Derneği'yle Emine gibi 400 çocuğun yarasına merhem oldu.<br><br>
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Dernek Başkanı Ayşegül Aksu, dernekleşmelerinin hikayesinin Emine İsmail'le başladığını söyledi.<br><br>
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Üniversiteyi yeni bitirdiği sıralarda arkadaşları aracılığıyla Emine ile tanıştığını anlatan Aksu, küçük kızı o halde görünce çok etkilendiğini belirtti.<br><br>
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Ziyarete giderken yanında oyuncak da götürdüğünü ancak Emine'nin oyuncaklarla hiç ilgilenmediğini ifade eden Aksu, şunları anlattı:<br><br>\"Emine, babasının telefonundaki bir çocuğu gösterdi. Fotoğraftakinin kardeşi ya da arkadaşı olduğunu düşünmüştüm. 'Bu benim' dedi. Emine, gözünü açıp kapatamıyordu, yeniden gözünü açıp kapatmak istediğini söyledi. Burnundan nefes almak, ağzını açıp kapatabilmek, tuvaletini yapabilmek istediğini söyledi. Aynı anda göz, burun isteniyor. Saçları, kaşları yok. O zaman 'Benim Emine ile ilgilenmem lazım' dedim ve aradan 7 yıl geçti. Emine ve diğer çocuklarla bu süreçte tanıştım.\"
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Emine'nin kendilerinde çok özel bir yeri olduğunu vurgulayan Aksu, \"Kızımız artık gözlerini açıp kapatabiliyor, rahat yemek yiyebiliyor. Psikolojik olarak biraz daha yaşadığı travmaları unutturabilmişiz. Doktorlarımız sağ olsun, hepsini onlar yaptı, bizler sadece aracı olduk. Bugüne kadar gözünüz açılıp kapanıyor diye hiç şükür ettiniz mi? Ben bu çocuklarla tanıştıktan sonra gözümü açıp kapattığımda, burnumdan nefes aldığımda, yemek yiyebildiğimde hep şükrettim.\" diye konuştu.<br><br>
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\"2022'de hedefimiz büyük\"<br><br>Bir çocuktaki gelişimi görünce \"bismillah\" diyerek doktorlar ve sağlıkçıların yer aldığı gönüllülerle bir dernek kurduklarını anlatan Aksu, dernekteki arkadaşlarıyla hedeflerinin ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürebilmek olduğunu söyledi.
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Aksu, \"2022 yılında hedefimiz büyük. Sadece bir yıl içerisinde 500 çocuğun ameliyatını, medikal ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Bu anlamda da derneğimizdeki profesör doktorlarımız, plastik cerrahlarımız ve diğer gönüllülerimizle gece gündüz çalışıyoruz.\" dedi.<br><br>
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\"Okula gitmek istiyorum ama ameliyattan sonra\"<br><br>Emine İsmail de evde oturdukları sırada bombanın patladığını ve gözünü açtığında Türkiye'de bir hastanede olduklarını gördüğünü anlattı. 3-4 ay sonra babasını görünce yanıklarını unuttuğunu dile getiren Emine İsmail, \"Okula gitmek istiyorum ama bu halde değil, ameliyattan sonra gitmek, arkadaşlarımla gezmek dolaşmak istiyorum. Tek istediğim acılarımın dinmesi için ameliyat olmak.\" ifadesini kullandı.
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Kahramankazan'da kaynakçı olarak çalışan üç çocuk babası Yusuf İsmail ise kızının Türkiye'deki ilk tedavisinin ardından Ayşegül Aksu ile tanıştıklarını anlatarak, \"Onun yardımıyla Emine ameliyatlar oldu. Kızımızın iyi olması için yeni ameliyatların olmasını istiyoruz.\" diye konuştu.
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Savaşın yaralarından kurtulmak için 7 yılda 40 ameliyat oldu
Title
Savaşın yaralarından kurtulmak için 7 yılda 40 ameliyat oldu
Title
Savaşın yaralarından kurtulmak için 7 yılda 40 ameliyat oldu
Title
Savaşın yaralarından kurtulmak için 7 yılda 40 ameliyat oldu
Title
Savaşın yaralarından kurtulmak için 7 yılda 40 ameliyat oldu
Title
Savaşın yaralarından kurtulmak için 7 yılda 40 ameliyat oldu
Title
Savaşın yaralarından kurtulmak için 7 yılda 40 ameliyat oldu
Title
Savaşın yaralarından kurtulmak için 7 yılda 40 ameliyat oldu
Title
Savaşın yaralarından kurtulmak için 7 yılda 40 ameliyat oldu
Title
Savaşın yaralarından kurtulmak için 7 yılda 40 ameliyat oldu
Title
Savaşın yaralarından kurtulmak için 7 yılda 40 ameliyat oldu
Title
Savaşın yaralarından kurtulmak için 7 yılda 40 ameliyat oldu
Yedi yılda 40 ameliyat oldu: Vücudunda savaşın izleri var
Suriye'deki iç savaşta yakınına bomba düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 14 yaşındaki Emine İsmail, sağlığına tekrar kavuşabilmek için 40 kez ameliyat geçirdi.

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