30 yıldan fazla burnunda küpe ile yaşadı: Recep usta Bezmiâlem’de sağlığına kavuştu

Küpenin ne zaman ve nasıl burnuna girdiğini hatırlamayan Usta, burnundaki cismin farkında olmadığını belirtti. Doktorlar tarafından yapılan muayenede bu yabancı cismin en az 30 yıldır orada olduğu tahmin ediliyor.

Prof. Dr. Fadlullah Aksoy: Bu durum en az 20-30 yıl öncesine ait"

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Fadlullah Aksoy, yaptığı açıklamada, “Burnunda bulunan küpenin tamamen örtüyle kaplanmış olduğunu gördük. Bu, en az 20-30 yıl önce olmuş bir durumu işaret ediyor” dedi.

Prof. Dr. Aksoy, hastanın burnunda genize yakın bölgede kabarık bir et oluşumu fark ettiğini belirtti. “Tomografi çektiğimizde, burnunda yabancı bir cismin bulunduğunu net bir şekilde gördük. Çocuklarda burna yabancı cisim kaçma vakaları ile sıkça karşılaşıyoruz, ancak yetişkinlerde böyle bir durumda cismin yıllarca varlığını sürdürmesi oldukça nadirdir” diye ekledi.

Prof. Dr. Aksoy, “Eğer küpe daha da geriye gitseydi, çok ciddi enfeksiyonlar ve sağlık sorunları gelişebilirdi. Neyse ki başarılı bir operasyonla hasta tüm şikayetlerinden kurtuldu” dedi.

"60 yıldan fazla orada olduğunu düşünüyorum"

Recep Usta, “Burnumda bir küpe olduğunu hiç fark etmedim. Ne zaman girdiğini bilmiyorum. Aklım ermediği yaşlarda olduğu için hatırlamam mümkün değil. Ama 60 yıldan fazla bir süredir orada olduğunu düşünüyorum. Eşimle şakalaşıyoruz bu olayla ilgili ‘Acaba sen mi koydun?’ diye takılıyorum” dedi.

“Başarılı bir operasyonla küpe çıkarıldıktan sonra nefes almakta zorlanmam geçti. Burun kanaması, tıkanıklık, burun akıntısı ve baş ağrıları şikayetlerim tamamen bitti” diyerek Dr. Aksoy’a teşekkür etti.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi hastanesi’nden bir başarı hikâyesi