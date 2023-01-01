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Adana'da acılı tost yeme yarışmasını Avustralyalı James Webby kazandı

Adana'da ilk kez uluslararası katılımın olduğu ‘Acılı Adana Tostu’ yeme yarışmasını, 10 dakikada 10 tost yiyen Avustralyalı James Webby kazandı ve 500 doların sahibi oldu.

10:00 . 22/01/2023 Pazar
DHA
10 dakikada 10 acılı tost yiyen Webby 500 dolar kazandı.

10 dakikada 10 acılı tost yiyen Webby 500 dolar kazandı.

Kebabı, şalgamı ve şırdanıyla meşhur Adana’da, 1973 yılında son kalan parasıyla aldığı seyyar tezgahta tost yapan Mahmut Kurt'un bu lezzeti, 2021’de yıl trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Anıl Kurt ile tüm Türkiye’ye yayıldı. Sacda pişirilen sucuk, yumurta, domates, baharatla harmanlanıp, somun ekmekle buluştuktan sonra ütüyle preslenip, lezzet severlere sunulan meşhur tost için yurt dışından vatandaşlar Adana şubesine gelmeye başladı.

Avustralyalı hızlı yeme yarışması şampiyonu da katıldı

Tostçu Mahmut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karaca da ‘Adana Tostu’nun tanıtılması için acılı tost yeme yarışması düzenleyeceğini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yarışmaya hem Türkiye’de hem de yurt dışında yeme yarışmalarını kazanan Avustralyalı James Webby de başvuru yaptı. Webby’nin rakibi ise Adanalı Agit Tumur oldu.

10 dakikada 10 acılı tost yedi

Yarışmacılar arasında 10 dakikada 10 acılı tost yiyip 500 dolar almak için kıyasıya mücadele yaşandı. Yarışmada Avustralyalı Webby 10 dakikada 10 acılı tost yiyerek 1’inci olurken, rakibi Tumur ise tostun çok acılı olması nedeniyle 4 tost yiyebildi. Tostçu Mahmut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karaca, daha önce de acılı tost yeme yarışması yaptıklarını belirterek, ilk kez uluslararası yarışmaya imza attıklarını belirtti.

500 dolar kazandı

Avusturalya’nın en hızlı yemek yeme şampiyonun yarışmaya katıldığını belirten Karaca, “Yarışmacımız dünyanın birçok yerinde yemek yeme rekoru kırdı. Kendisi Adana’ya gelmek istedi. Yarışmada kullanılan acı bu sefer çok farklıydı. 10 dakikada 10 tane, dakikada bir tane tost bitirdi. Bizim yarışmacımız kazanamadı ama Webby hızlı yeme konusunda çok başarılı. Burada da birinciliği aldı, 500 dolar ödülü kazandı” dedi.




#adana
#avustralya
#James Webby
1 saat önce
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Adana'da acılı tost yeme yarışmasını Avustralyalı James Webby kazandı
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