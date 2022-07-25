Hayat Akbank Sanatla çocuk etkinlikleri evinizde
KÜLTÜR SANAT

Akbank Sanat’la çocuk etkinlikleri evinizde

Akbank Sanat, kültür sanat etkinliklerine sosyal medyadan “Akbank Sanat Evinizde” başlığında sürüyor. Çocukları sanatın gizemli dünyasıyla buluşturan Akbank Sanat, minikleri atölye çalışmalarına davet ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akbank Sanat’la çocuk etkinlikleri evinizde
Barış Karayazgan

Akbank Sanat, kültür sanat etkinliklerine sosyal medyadan “Akbank Sanat Evinizde” başlığında sürüyor. Çocukları sanatın gizemli dünyasıyla buluşturan Akbank Sanat, minikleri atölye çalışmalarına davet ediyor. Sanat eğitmeni Barış Karayazgan’ın düzenlediği atölyeler, cumartesi günleri Akbank Sanat Youtube kanalından canlı izlenebilecek. Atölyelerden ilkinde 23 Temmuz günü performans sanatı ve heykeller ele alındı. 30 Temmuz günü ise Maya Lin ile anıt heykel ve kamusal sanat konusu işlenecek. Etkinlikte anıt heykele farklı soluk getiren eserler incelenerek sanata minimal yaklaşımlar konuşulacak.

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