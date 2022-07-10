Hayat Akbank Sanat ile Dans Hep Var
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Akbank Sanat ile “Dans Hep Var”

22 yıldır çağdaş dans alanında Türkiye’den ve yurtdışından farklı dans sanatçılarına, koreograflara ve eğitmenlere sahne imkânı veren Akbank Sanat Dans Atölyesi tarafından hayata geçirilen “Dans Hep Var” performansları sezon boyunca devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akbank Sanat ile “Dans Hep Var”
Akbank Sanat

22 yıldır çağdaş dans alanında Türkiye’den ve yurtdışından farklı dans sanatçılarına, koreograflara ve eğitmenlere sahne imkânı veren Akbank Sanat Dans Atölyesi tarafından hayata geçirilen “Dans Hep Var” performansları sezon boyunca devam ediyor. Hareketlerin kısıtlı olduğu bir dünyada dansın hep var olduğunu ortaya koyan performanslar dansın sesini izleyiciyle şehirde, doğada, sahnede, evlerinde buluşturuyor. Çağdaş dansı izleyicilerle yakınlaştırmayı ve bu alanda eser üreten tüm dansçılara, özellikle de genç dansçılara olanak sağlamayı ve ilham vermeyi hedefleyen proje fiziksel ve çevrim içi olarak gerçekleşiyor. Dansı sergilerden, festivallere kadar birçok projeyle disiplinler arası bir etkileşim içerisinde bir araya getiren “Dans Hep Var” performanslarının tamamı Akbank Sanat Youtube kanalında yer alıyor.

Akbank Sanat'ta dans atölyesi
KÜLTÜR SANAT
Akbank Sanat'ta dans atölyesi

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