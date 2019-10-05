Akdamar Adası'nı 9 ayda yaklaşık 200 bin turist ziyaret etti

Gevaş İlçesi'nde bulunan ve üzerindeki tarihi Ermeni Kilisesi ile büyük öneme sahip olan Akdamar Adası, her yıl yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Özellikle yaz aylarında Van'a gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Akdamar Adası'na gelenlerin büyük çoğunluğu İranlılardan oluşuyor.

GÜNDEM Akdamar Adası içme suyuna kavuşuyor

Tekne ile Akdamar Adası’na gelen tatilci ve turistler, seyrine doyum olmayan Van Gölü’nün eşsiz maviliği ortasındaki Akdamar ve üzerindeki kiliseyi ziyaret etmeden bölgeden ayrılmıyor.

Turistler, burada bol bol özçekim yapıyor. Özellikle İranlıların yoğun ilgi gösterdiği adayı, önceki yıl 82, geçen yıl 1 Ocak ile 26 Eylül 2017 tarihleri arasında 109 bin 583, bu yıl ise yine 9 ayda 125 bin 141'i ücretli olmak üzere toplam 196 bin 140 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği belirtildi.

Turistler, burada bol bol özçekim yapıyor.

En büyük faktör güven ortamıdır

Van Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, en büyük faktörün güven ortamı olduğunu söyledi. Daha önce güvenlik gerekçesi ile yapılamayan Akdamar Kilisesi'ndeki ayinin de büyük katkısı olduğunu belirten Aktuğ, şu şekilde açıklamada bulundu: