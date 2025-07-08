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AKM'de “Zaferin Adı Türkiye – Vatan Uğruna” konseri

AKM'de “Zaferin Adı Türkiye – Vatan Uğruna” konseri

12:288/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Konser 14 Temmuz'da.
Konser 14 Temmuz'da.

15 Temmuz anısına İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 14 Temmuz akşamı “Zaferin Adı Türkiye – Vatan Uğruna” konseriyle sahne alacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 14 Temmuz akşamı Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi’nde, “Zaferin Adı Türkiye – Vatan Uğruna” başlıklı özel bir konserle sahnede olacak. Bu anlamlı gecede, vatan ve özgürlük kavramlarını işleyen, Türkiye’den ve dünyadan önemli bestecilerin eserleri seslendirilecek. Programda Ahmet Adnan Saygun, Turgay Erdener, Nevit Kodallı, İbrahim Baran, İlke Karcılıoğlu, Béla Bartók gibi değerli isimlerin hem sözlü hem enstrümantal eserleri yer alıyor.

Ezgilerden destanlara duygusal yelpaze

Konserin repertuvarı; halk müziğinden ilham alan ezgilerden, destansı anlatılara ve manevi temalara kadar uzanan geniş bir duygusal yelpazeye sahip. Her eser, sanat yoluyla vatan sevgisini ve evrensel barışa duyulan inancı güçlü bir şekilde yansıtıyor. Solistler; Sevim Ateş, İrem Büşra Bayır, Arda Durgut, Uğur Etiler, Atiye Eşkiza (keman), Aylin İdil İrey (keman), Alara Açıkbaş (Viyola), Fernur Topçu (Viyolonsel), piyanoda Meryem Delal İnan’ın eşliğiyle sahnede olacaklar. Ulusal değerlerin sanat yoluyla hatırlandığı ve yeniden anlam kazandığı bu anlamlı konser, sanatın birleştirici gücünü sanatseverlere bir kez daha hatırlatacak.



#İDOB
#İstanbul Devlet Opera ve Balesi
#Zaferin Adı Türkiye – Vatan Uğruna
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