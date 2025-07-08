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ENKA Açıkhava'da müzik ve tiyatro bir arada

ENKA Açıkhava'da müzik ve tiyatro bir arada

10:348/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nun etkinlikleri bu hafta müziği ve tiyatroyu bir araya getiriyor.
ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nun etkinlikleri bu hafta müziği ve tiyatroyu bir araya getiriyor.

14 Temmuz’da Molière’in klasik eseri “Cimri” tiyatroseverlerle buluşacak. 16 Temmuz’da sahne, Türk Pop Müziği’nin efsane ismi Erol Evgin’in olacak.

ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nun etkinlikleri bu hafta müziği ve tiyatroyu bir araya getiriyor. 14 Temmuz’da Molière’in klasik eseri “Cimri” tiyatroseverlerle buluşacak. 16 Temmuz’da sahne, Türk Pop Müziği’nin efsane ismi Erol Evgin’in olacak. 18 Temmuz’da ise sevilen sanatçı Şevval Sam, müzikseverlerle buluşacak.

Cimri ENKA'da

Usta rejisör Işıl Kasapoğlu’nun tiyatro ekibi Semaver Kumpanya’nın on sezondur kapalı gişe sahnelediği Moliere’in “Cimri”si 14 Temmuz Pazartesi akşamı bir kez daha ENKA izleyicisiyle buluşuyor. Tansu Biçer yönetmenliğinde sahnelenen oyun, bir aile üzerinden tüm topluma odaklanırken, insanın var ettiği düzenin işleyişini sorgulayarak, izleyiciyi garip rastlantılara tanık ediyor. Başrolde başarılı oyuncu Serkan Keskin’in yer aldığı oyunun kadrosunda Sezin Bozacı, Ahmet Kaynak, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Tuğçe Semiz, Arslandağ, Saniye Samra, Onur Şenol ve Muhammed Türkoğlu yer alıyor.

Erol Evgin'den unutulmaz şarkılar

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, 16 Temmuz Çarşamba akşamı, dört neslin birlikte söylediği unutulmaz şarkıların yanı sıra, müzik yaşamından anılar, şiirler ve anekdotlarla harmanladığı özel gösterisiyle izleyicilere nostaljik ve keyifli bir akşam yaşatacak. Kendine has yorumuyla büyük beğeni toplayan Şevval Sam, 18 Temmuz Cuma akşamı sahne alacak. Sanat hayatında 30 yılı geride bırakan sanatçıya, sahnede yıllardır birlikte çalıştığı güçlü orkestrası eşlik edecek.



#ENKA Sanat
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