ENKA Açıkhava'da müzik ve tiyatro bir arada

ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nun etkinlikleri bu hafta müziği ve tiyatroyu bir araya getiriyor. 14 Temmuz’da Molière’in klasik eseri “Cimri” tiyatroseverlerle buluşacak. 16 Temmuz’da sahne, Türk Pop Müziği’nin efsane ismi Erol Evgin’in olacak. 18 Temmuz’da ise sevilen sanatçı Şevval Sam, müzikseverlerle buluşacak.

Usta rejisör Işıl Kasapoğlu’nun tiyatro ekibi Semaver Kumpanya’nın on sezondur kapalı gişe sahnelediği Moliere’in “Cimri”si 14 Temmuz Pazartesi akşamı bir kez daha ENKA izleyicisiyle buluşuyor. Tansu Biçer yönetmenliğinde sahnelenen oyun, bir aile üzerinden tüm topluma odaklanırken, insanın var ettiği düzenin işleyişini sorgulayarak, izleyiciyi garip rastlantılara tanık ediyor. Başrolde başarılı oyuncu Serkan Keskin’in yer aldığı oyunun kadrosunda Sezin Bozacı, Ahmet Kaynak, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Tuğçe Semiz, Arslandağ, Saniye Samra, Onur Şenol ve Muhammed Türkoğlu yer alıyor.