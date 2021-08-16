Hayat Ara Gülerin siyah beyaz İstanbul fotoğraf sergisi açıldı Galata Kulesinde ziyaretçilerini bekliyor
KÜLTÜR SANAT

Ara Güler'in siyah beyaz İstanbul fotoğraf sergisi açıldı: Galata Kulesi’nde ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye’de fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi Ara Güler’in siyah beyaz İstanbul fotoğraflarından oluşan bir seçki Galata Kulesi’nde ziyarete açıldı.

Haber Merkezi İHA
Ara Gülerin siyah beyaz İstanbul fotoğraf sergisi açıldı: Galata Kulesi’nde ziyaretçilerini bekliyor
Ara Güler

Türkiye’de fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi Ara Güler’ 93’üncü yaş gününde Galata Kulesi’nde ziyarete açılacak sergiyle anıldı. Siyah beyaz İstanbul fotoğraflarından oluşan bir seçki Galata Kulesi’nde ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezinin iş birliğinde düzenlenen sergide, Ara Güler’in açıklamalarıyla birlikte teşhire sunulan 75 siyah beyaz fotoğraf yer aldı.

İHA

Açılışa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un Ara Güler Müzesi Arşiv ve Araştırma Merkezi Müdürü Umut Sülün, Ara Güler Müzesi Kurumsal İletişim Müdürü Zeynep Özkaya, Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun’un katıldı.

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Ara Güler hayatını kaybetti

İHA

Sergide en çok dikkat çeken eserler ise, sanatçının ikonik İstanbul fotoğrafları oldu. Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Başkan Yıldız sergiyi gezerek Ara Güler’i yad etti.

İHA

“Bu sergimiz 75 adet siyah beyaz fotoğraflarına ev sahipliği yaptık”

Dünyaya ismini altın harflerle yazdırmış Ara Güler’in sergisinde olmanın son derece mutluluk verici olduğunu anlatan Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Galata Kulesi, bakanlık olarak Beyoğlu Belediyesi ile iş birliği içerisinde oluşturduğumuz Beyoğlu Kültür Yolu’ isimli kültür rotasının en önemli restorasyonlarından en önemli noktalarından bir tanesi oldu.

İHA

Ara Güler kimdir? Ara Güler'in hayatı ve eserleri
ÖZGÜN
Ara Güler kimdir? Ara Güler'in hayatı ve eserleri

Fotoğraf sanatı alanında Türkiye’nin yetiştirdiği ve Dünyaya ismini altın harflerle yazdırmış Ara Güler’in sergisinde olmak son derece mutluluk verici. 93’üncü doğum gününde de Kültür Ve Turizm Bakanlığı olarak doğum gününde de onu anmak ve eserlerini toplumumuza hatırlatmaya devam etmek istedik.

İHA

Kültür Yolu Projemiz Galata’dan başlayan Beyoğlu’ndaki en önemli kültürel noktalarından geçerek İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde taçlanan son derece kıymetli bir rota. Beyoğlu her zaman için İstanbul’un kültür ve sanat anlamında önemli bir merkezi” dedi.

İHA

“Tarihi makinesiyle yazan foto muhabiri olarak yaşamaya devam edecek”

Ara Güler’in kendi hayatında her karesini mükemmel bir biçimde doldurduğunu anlatan Bakan Yardımcısı Yavuz, “Ara Güler’in Galata Kulesi etrafındaki sokaklarda bol bol dolaştığını biliyoruz. Kafesinde selamlaştığımız ve sohbet ettiğimiz günleri hatırlıyoruz. Gözlerimiz kendisini arıyor. Ama fotoğraflarıyla misyonunu, vizyonunu insanlara yansıtmaya devam ediyoruz.

İHA

Bu sergimiz 75 adet siyah beyaz fotoğraflarına ev sahipliği yaptık. Ara Güler kendi hayatında da her karesini mükemmel bir biçimde doldurdu. Bizlere özellikle de genç sanatçılara çok örnek bir ömür bıraktı. Ara Güler, her bir eşsiz eser niteliğindeki fotoğraflarıyla yaşamaya ve onun değimiyle tarihi makinesiyle yazan foto muhabiri olarak yaşamaya devam edecek.

İHA

Kendisini şahsi olarak da tanıyan birisi olarak da saygı ve rahmetle anıyorum. Sergimizi 29 Ekim’e kadar ziyaret etmek mümkün olacak” ifadelerinde bulundu.

İHA

“Ressamlara meydan okurcasına ışıkla gölgeyi mükemmel bir şekilde yakalayan usta”

Ara Güler’in ikametgahında böyle bir serginin açılmış olmasını çok değerli bulduğunu ifade eden, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bu toprakların çocuğu olan Ara Güler’i doğum gününde onun fotoğraflarıyla, onun Anadolu’yu anlatan Türkiye’yi ve İstanbul’u anlatan fotoğraflarıyla yad ettik.

İHA


Ara Güler’in ikametgâhın da böyle bir serginin açılmış olmasını çok değerli buluyorum. Bu toprağın insanını ve İstanbul’u anlatan bütün renkleri kullanan ressamlara meydan okurcasına siyahla beyaz, ışıkla gölgeyi mükemmel bir şekilde yakalayan ustayı rahmetle yad ediyorum” şeklinde konuştu.


  • Sergi Ekim sonuna kadar Galata Kulesinin 3’üncü katında yer alan galeride ziyaret edilebilecek.

Ara Güler’in objektifinden İstanbul
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Eminönü, 1958
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Galata Köprüsü, 1956
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Sarıyer, 1962
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İstiklal Caddesi, 1950'ler
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Eyüp, 1965
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Haliç, 1957
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Şehzadebaşı, 1958
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Eminönü,1960
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Galata Köprüsü, 1960'lar
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Tahtakale, 1956
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Zeyrek, 1959
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Eminönü rıhtım, 1955
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Beyoğlu, 1958
Ara Güler’in objektifinden İstanbul
1928 doğumlu foto muhabir Ara Güler, erken yaşlardan itibaren çektiği fotoğraflarla hem Türkiye'de hem de dünyada büyük bir üne sahip oldu. Güler, dünyanın en prestijli ajansı olan Magnum üyesi ilk ve tek Türk fotoğrafçısı. Ara Güler'in çoğunluğu 1960 ve 1970'li yıllarda çektiği İstanbul fotoğrafları...

Ara Güler'in ilk röportaj fotoğrafı 20 bin 532 liraya satıldı
FOTOĞRAF 7
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İstanbul Müzayede tarafından organize edilen açık artırma, internet üzerinden canlı gerçekleştirildi.
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Müzayedede Ara Güler'in kabartma ve ıslak imzasını taşıyan, yüzde 100 pamuk tabanlı, doğal lifli asit içermeyen HFA müze sınıfı, baskı ömrü 100-300 yıl arası özel kağıda basılı 46 fotoğrafı satışa sunuldu.
Title
En yüksek meblağlı teklif, 17 pey alan Sabahın İlk Işıklarında Kumkapı Balıkçıları Limana Dönüyor başlıklı fotoğrafa geldi.
Title
Ara Güler'in 1950 yılında çektiği ilk röportaj fotoğrafı, 14 bin 500 liralık en yüksek peyi veren alıcıya komisyon ve vergisiyle birlikte 20 bin 532 liraya maloldu.
Title
Sanatçı'nın 1988 yılında çektiği Ağrı Dağı ise seçkinin tek renkli fotoğrafı olarak 6 bin 500 liraya alıcı buldu.
Title
Açık arttırmada 1956 tarihli Sirkeci'de Bir Kış Gününde Atlı Araba ve Tramvay ve 1956 yılına ait Akşamüstü Kandilli'den Kalkan Bir Boğaziçi Vapuru çalışmaları da 11 bin 500 liraya satıldı.
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Müzayedede ünlü isimlerin portrelerinin yanı sıra İstanbul'da ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde çekilen fotoğrafların da arasında bulunduğu 38 eser alıcısıyla buluştu.
Ara Güler'in ilk röportaj fotoğrafı 20 bin 532 liraya satıldı
Duayen foto muhabiri Ara Güler'in ilk röportaj fotoğrafı, 20 bin 532 liraya alıcı buldu.

Ara Güler'in gözünden Türk siyasiler
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1970'li yıllarda Ara Güler, eski başbakan Bülent Ecevit ile bir dönem beraber çalıştı.
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1977 yılında yapılan seçimi kazanmasından sonra Ankara Oran'daki evlerinde Rahşan - Bülent Ecevit çiftinin fotoğraflarını çekti.
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Güler'in 'Beyaz Güvercinli Adam' çalışması kitap haline getirildi.
Title
2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını Kısıklı'daki evinde çekmişti.
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O günkü ziyarette, çekim öncesi Erdoğan, Güler'in fotoğraf sanatına yaptığı katkıları vurgulamıştı.
Title
Tespih koleksiyonu önünde Erdoğan'ı çektikten sonra 'Eski İstanbul Anıları' adlı kitabı hediye etmişti.
Title
Güler, konutun oturma odası, kütüphane ve çalışma odasında, Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve torunları Ahmet Akif ile Mahinur'un fotoğraflarını çekmişti.
Title
Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan ve torunları kitabı birlikte incelemişti.
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Adnan Menderes
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Necmettin Erbakan
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Bülent Ecevit
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Kenan Evren
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İsmet İnönü
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Süleyman Demirel
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Turgut Özal
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Kemal Kılıçdaroğlu
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Ara Güler'in gözünden Türk siyasiler
Duayen fotoğraf sanatçısı Ara Güler, 90 yaşında hayatını kaybetti. Dün tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sonrası yeniden yoğun bakıma alınan usta sanatçı aramızdan ayrıldı. Güler, 1970'lerde eski başbakan Ecevit, 2015'te ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özel çalıştı. İşte Güler gözünden Erdoğan, Ecevit ve diğer Türk devlet liderleri...

Ara Güler ve Ahmet Hamdi Tanpınar ‘Aynı Rüyanın İçinde’ buluştu
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Ara Güler Müzesi, yeni sergi “Aynı Rüyanın İçinde” ile birlikte kapılarını açıyor.
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28 Şubat 2021’e kadar ziyaret edilebilecek yeni sergide, bir tarihin entelektüel hafızası Ahmet Hamdi Tanpınar’ın metinleriyle, bir tarihin görsel kayıt ustası Ara Güler’in fotoğrafları buluşuyor.
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Dergah yayınlarıyla birlikte hazırlanan “Aynı Rüyanın İçinde” kitabı da sergiyle eş zamanlı olarak sanatseverlerle buluşuyor.
Title
Sanat tutkunları yeni sergi ve kitapla birlikte gerçek ve kurgunun iç içe geçtiği bir İstanbul hikayesine şahitlik edecek.
Title
Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ara Güler’in, kendilerini kaybolmuş güzellikleri estetize etmeye adamış nostalji tutkunu bu iki flânörün, İstanbul rüyası, gelecekte onları okuyan ve izleyenlerin belleğinde, değişenin değişmeyenle birlikteliği olarak devam edecek.
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Müze’de ayrıca bir biyografi duvarı, Ara Güler’in karanlık odasının orijinal objeleriyle canlandırılması ve kontakt baskılarından örnekler de görülebilecek.
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Diğer bir galeride de 1995 yılında yayımlanan ‘Yitirilmiş Renkler’ kitabında yer alan fotoğrafların Ara Güler tarafından kitap hazırlığı sırasında yapılmış çizimlerinden oluşan kitap maketini merkeze alan “Hayalimdeki İstanbul Ya Bir Vapurdur Ya Bir Kuş” adlı sergi gezilebilecek.
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Sergide maket kitabın yanı sıra, kitap içindeki notlar ve yazışmalarla kitapta yer alan renkli İstanbul fotoğraflarından bir seçki de sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.
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Ara Güler ve Ahmet Hamdi Tanpınar
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Ara Güler'in eşsiz İstanbul manzaralı fotoğrafları da sergi alanında ziyaret edilebilir.
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Ara Güler ve Ahmet Hamdi Tanpınar ‘Aynı Rüyanın İçinde’ buluştu
Ara Güler'in çok yönlü sanatçı kimliğini ve ilham veren yaşamını gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan Ara Güler Müzesi'nin yeni sergisi, bir tarihin entelektüel hafızası Ahmet Hamdi Tanpınar ile bu tarihin görsel kayıt ustası Ara Güler'i İstanbul'un hikayesinde bir araya getiriyor.

Bir tarihti Ara Güler
OYNAT 01:18
Bir tarihti Ara Güler
Fotoğraflarıyla tarihe ışık tutan usta fotoğrafçı Ara Güler, 90 yaşında aramızdan ayrıldı. Siyasiler başta olmak üzere dünyaca birçok ünlü ismi fotoğraflayan usta, 68 yıldır zamanı durduruyordu. Dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısı arasında gösterilen koca çınardan geriye ise unutulmaz kareleri kaldı.

Ara Güler'in 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' yorumu salonu alkışa boğdu!
OYNAT 01:27
Ara Güler'in 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' yorumu salonu alkışa boğdu!
Üsküdar Belediyesi tarafından "Foto Muhabiri Ara Güler'e Vefa Gecesi" düzenlendi. Programda konuşan Ara Güler "Bugüne kadar kaç cumhurbaşkanı geçti bizden, 20 tane, 30 tane geçti. Bir tanesi de kafa tutmadı ya kimseye. Yani onun o tarafı hoşuma gidiyor." dedi.


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