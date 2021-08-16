Ara Güler'in siyah beyaz İstanbul fotoğraf sergisi açıldı: Galata Kulesi’nde ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye’de fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi Ara Güler’ 93’üncü yaş gününde Galata Kulesi’nde ziyarete açılacak sergiyle anıldı. Siyah beyaz İstanbul fotoğraflarından oluşan bir seçki Galata Kulesi’nde ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezinin iş birliğinde düzenlenen sergide, Ara Güler’in açıklamalarıyla birlikte teşhire sunulan 75 siyah beyaz fotoğraf yer aldı.

İHA

Açılışa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un Ara Güler Müzesi Arşiv ve Araştırma Merkezi Müdürü Umut Sülün, Ara Güler Müzesi Kurumsal İletişim Müdürü Zeynep Özkaya, Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun’un katıldı.

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HAYAT Ara Güler hayatını kaybetti

İHA

Sergide en çok dikkat çeken eserler ise, sanatçının ikonik İstanbul fotoğrafları oldu. Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Başkan Yıldız sergiyi gezerek Ara Güler’i yad etti.

İHA

“Bu sergimiz 75 adet siyah beyaz fotoğraflarına ev sahipliği yaptık”

Dünyaya ismini altın harflerle yazdırmış Ara Güler’in sergisinde olmanın son derece mutluluk verici olduğunu anlatan Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Galata Kulesi, bakanlık olarak Beyoğlu Belediyesi ile iş birliği içerisinde oluşturduğumuz Beyoğlu Kültür Yolu’ isimli kültür rotasının en önemli restorasyonlarından en önemli noktalarından bir tanesi oldu.

İHA

ÖZGÜN Ara Güler kimdir? Ara Güler'in hayatı ve eserleri

Fotoğraf sanatı alanında Türkiye’nin yetiştirdiği ve Dünyaya ismini altın harflerle yazdırmış Ara Güler’in sergisinde olmak son derece mutluluk verici. 93’üncü doğum gününde de Kültür Ve Turizm Bakanlığı olarak doğum gününde de onu anmak ve eserlerini toplumumuza hatırlatmaya devam etmek istedik.

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İHA

Kültür Yolu Projemiz Galata’dan başlayan Beyoğlu’ndaki en önemli kültürel noktalarından geçerek İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde taçlanan son derece kıymetli bir rota. Beyoğlu her zaman için İstanbul’un kültür ve sanat anlamında önemli bir merkezi” dedi.

İHA

“Tarihi makinesiyle yazan foto muhabiri olarak yaşamaya devam edecek”

Ara Güler’in kendi hayatında her karesini mükemmel bir biçimde doldurduğunu anlatan Bakan Yardımcısı Yavuz, “Ara Güler’in Galata Kulesi etrafındaki sokaklarda bol bol dolaştığını biliyoruz. Kafesinde selamlaştığımız ve sohbet ettiğimiz günleri hatırlıyoruz. Gözlerimiz kendisini arıyor. Ama fotoğraflarıyla misyonunu, vizyonunu insanlara yansıtmaya devam ediyoruz.

İHA

Bu sergimiz 75 adet siyah beyaz fotoğraflarına ev sahipliği yaptık. Ara Güler kendi hayatında da her karesini mükemmel bir biçimde doldurdu. Bizlere özellikle de genç sanatçılara çok örnek bir ömür bıraktı. Ara Güler, her bir eşsiz eser niteliğindeki fotoğraflarıyla yaşamaya ve onun değimiyle tarihi makinesiyle yazan foto muhabiri olarak yaşamaya devam edecek.

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İHA

Kendisini şahsi olarak da tanıyan birisi olarak da saygı ve rahmetle anıyorum. Sergimizi 29 Ekim’e kadar ziyaret etmek mümkün olacak” ifadelerinde bulundu.

İHA

“Ressamlara meydan okurcasına ışıkla gölgeyi mükemmel bir şekilde yakalayan usta”

Ara Güler’in ikametgahında böyle bir serginin açılmış olmasını çok değerli bulduğunu ifade eden, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bu toprakların çocuğu olan Ara Güler’i doğum gününde onun fotoğraflarıyla, onun Anadolu’yu anlatan Türkiye’yi ve İstanbul’u anlatan fotoğraflarıyla yad ettik.

İHA





Ara Güler’in ikametgâhın da böyle bir serginin açılmış olmasını çok değerli buluyorum. Bu toprağın insanını ve İstanbul’u anlatan bütün renkleri kullanan ressamlara meydan okurcasına siyahla beyaz, ışıkla gölgeyi mükemmel bir şekilde yakalayan ustayı rahmetle yad ediyorum” şeklinde konuştu.

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Sergi Ekim sonuna kadar Galata Kulesinin 3’üncü katında yer alan galeride ziyaret edilebilecek.

FOTOĞRAF 13 Eminönü, 1958 Galata Köprüsü, 1956 Sarıyer, 1962 İstiklal Caddesi, 1950'ler Eyüp, 1965 Haliç, 1957 Şehzadebaşı, 1958 Eminönü,1960 Galata Köprüsü, 1960'lar Tahtakale, 1956 Zeyrek, 1959 Eminönü rıhtım, 1955 Beyoğlu, 1958 Ara Güler’in objektifinden İstanbul 1928 doğumlu foto muhabir Ara Güler, erken yaşlardan itibaren çektiği fotoğraflarla hem Türkiye'de hem de dünyada büyük bir üne sahip oldu. Güler, dünyanın en prestijli ajansı olan Magnum üyesi ilk ve tek Türk fotoğrafçısı. Ara Güler'in çoğunluğu 1960 ve 1970'li yıllarda çektiği İstanbul fotoğrafları... BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 7 İstanbul Müzayede tarafından organize edilen açık artırma, internet üzerinden canlı gerçekleştirildi. Müzayedede Ara Güler'in kabartma ve ıslak imzasını taşıyan, yüzde 100 pamuk tabanlı, doğal lifli asit içermeyen HFA müze sınıfı, baskı ömrü 100-300 yıl arası özel kağıda basılı 46 fotoğrafı satışa sunuldu. En yüksek meblağlı teklif, 17 pey alan Sabahın İlk Işıklarında Kumkapı Balıkçıları Limana Dönüyor başlıklı fotoğrafa geldi. Ara Güler'in 1950 yılında çektiği ilk röportaj fotoğrafı, 14 bin 500 liralık en yüksek peyi veren alıcıya komisyon ve vergisiyle birlikte 20 bin 532 liraya maloldu. Sanatçı'nın 1988 yılında çektiği Ağrı Dağı ise seçkinin tek renkli fotoğrafı olarak 6 bin 500 liraya alıcı buldu. Açık arttırmada 1956 tarihli Sirkeci'de Bir Kış Gününde Atlı Araba ve Tramvay ve 1956 yılına ait Akşamüstü Kandilli'den Kalkan Bir Boğaziçi Vapuru çalışmaları da 11 bin 500 liraya satıldı. Müzayedede ünlü isimlerin portrelerinin yanı sıra İstanbul'da ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde çekilen fotoğrafların da arasında bulunduğu 38 eser alıcısıyla buluştu. Ara Güler'in ilk röportaj fotoğrafı 20 bin 532 liraya satıldı Duayen foto muhabiri Ara Güler'in ilk röportaj fotoğrafı, 20 bin 532 liraya alıcı buldu. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 21 1970'li yıllarda Ara Güler, eski başbakan Bülent Ecevit ile bir dönem beraber çalıştı. 1977 yılında yapılan seçimi kazanmasından sonra Ankara Oran'daki evlerinde Rahşan - Bülent Ecevit çiftinin fotoğraflarını çekti. Güler'in 'Beyaz Güvercinli Adam' çalışması kitap haline getirildi. 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını Kısıklı'daki evinde çekmişti. O günkü ziyarette, çekim öncesi Erdoğan, Güler'in fotoğraf sanatına yaptığı katkıları vurgulamıştı. Tespih koleksiyonu önünde Erdoğan'ı çektikten sonra 'Eski İstanbul Anıları' adlı kitabı hediye etmişti. Güler, konutun oturma odası, kütüphane ve çalışma odasında, Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve torunları Ahmet Akif ile Mahinur'un fotoğraflarını çekmişti. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan ve torunları kitabı birlikte incelemişti. Adnan Menderes Necmettin Erbakan Bülent Ecevit Kenan Evren İsmet İnönü Süleyman Demirel Turgut Özal Kemal Kılıçdaroğlu . . . . . Ara Güler'in gözünden Türk siyasiler Duayen fotoğraf sanatçısı Ara Güler, 90 yaşında hayatını kaybetti. Dün tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sonrası yeniden yoğun bakıma alınan usta sanatçı aramızdan ayrıldı. Güler, 1970'lerde eski başbakan Ecevit, 2015'te ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özel çalıştı. İşte Güler gözünden Erdoğan, Ecevit ve diğer Türk devlet liderleri... BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 27 Ara Güler Müzesi, yeni sergi “Aynı Rüyanın İçinde” ile birlikte kapılarını açıyor. 28 Şubat 2021’e kadar ziyaret edilebilecek yeni sergide, bir tarihin entelektüel hafızası Ahmet Hamdi Tanpınar’ın metinleriyle, bir tarihin görsel kayıt ustası Ara Güler’in fotoğrafları buluşuyor. Dergah yayınlarıyla birlikte hazırlanan “Aynı Rüyanın İçinde” kitabı da sergiyle eş zamanlı olarak sanatseverlerle buluşuyor. Sanat tutkunları yeni sergi ve kitapla birlikte gerçek ve kurgunun iç içe geçtiği bir İstanbul hikayesine şahitlik edecek. Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ara Güler’in, kendilerini kaybolmuş güzellikleri estetize etmeye adamış nostalji tutkunu bu iki flânörün, İstanbul rüyası, gelecekte onları okuyan ve izleyenlerin belleğinde, değişenin değişmeyenle birlikteliği olarak devam edecek. Müze’de ayrıca bir biyografi duvarı, Ara Güler’in karanlık odasının orijinal objeleriyle canlandırılması ve kontakt baskılarından örnekler de görülebilecek. Diğer bir galeride de 1995 yılında yayımlanan ‘Yitirilmiş Renkler’ kitabında yer alan fotoğrafların Ara Güler tarafından kitap hazırlığı sırasında yapılmış çizimlerinden oluşan kitap maketini merkeze alan “Hayalimdeki İstanbul Ya Bir Vapurdur Ya Bir Kuş” adlı sergi gezilebilecek. Sergide maket kitabın yanı sıra, kitap içindeki notlar ve yazışmalarla kitapta yer alan renkli İstanbul fotoğraflarından bir seçki de sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Ara Güler ve Ahmet Hamdi Tanpınar Ara Güler'in eşsiz İstanbul manzaralı fotoğrafları da sergi alanında ziyaret edilebilir. Ara Güler ve Ahmet Hamdi Tanpınar ‘Aynı Rüyanın İçinde’ buluştu Ara Güler'in çok yönlü sanatçı kimliğini ve ilham veren yaşamını gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan Ara Güler Müzesi'nin yeni sergisi, bir tarihin entelektüel hafızası Ahmet Hamdi Tanpınar ile bu tarihin görsel kayıt ustası Ara Güler'i İstanbul'un hikayesinde bir araya getiriyor. BiP'te paylaş

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