Hayat Bakan Ersoy duyurdu Türkiyeden bir yer daha UNESCO Dünya Mirası listesinde
KÜLTÜR SANAT

Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye'den bir yer daha UNESCO Dünya Mirası listesinde

Doğu Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarında devletin oluşum sürecindeki esaslı değişiklikleri gösteren Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü, 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla dünya mirası listesine girdi.

Haber Merkezi İHA
Arslantepe Höyüğü UNESCO Dünya Miras Listesine girdi! Arslantepe Höyüğü nerede?
Arslantepe Höyüğü

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, milattan önce 4'üncü bin yıl boyunca Doğu Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarında devletin oluşum sürecine ve dönemin gelişmelerine tanıklık eden Arslantepe Höyüğü, çevrim içi düzenlenen 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi.

Arslantepe, M.Ö. 5 bin yıllarına kadar tarihlenen bir merkez.
Arslantepe, M.Ö. 5 bin yıllarına kadar tarihlenen bir merkez.

Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesi kararında, kültürel gelenekler ve toplumsal değerlerin değişimi, hiyerarşi, sosyal farklılıklar ve ekonomik ayrıcalıklara dayanan sosyal ve siyasi sistemlerin ortaya çıkışına tanıklık etmesi gibi özellikleri etkili oldu.

Anıtsal mimari, idari, teknoloji ve sanat alanında dönemin iktidarına özgü gelişmelerine kaynaklık eden höyük, Mezopotamya ve çevresinde döneminin en kapsamlı kazılmış kamu komplekslerinin korunmuş örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Arslantepe Höyüğü'nün, Yakın Doğu'da ilk devlet toplumunun ortaya çıkışına tanıklık etmesi, bölge ekonomisini kontrol eden ve merkezi otorite uygulayan bir yönetimin ortaya çıkışına sahne olması gibi pek çok özelliği, dünya mirası listesine girmesinde komite tarafından dikkate alındı.

UNESCO, Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye girmesi kararını temmuz ayında verecek
HAYAT
UNESCO, Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye girmesi kararını temmuz ayında verecek

"Türkiye'nin bir kültür varlığı daha dünya mirası oldu"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin bir kültür varlığı daha dünya mirası oldu. Arslantepe Höyüğü 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Yakın Doğu’da ilk devlet toplumunun ortaya çıkışına istisnai biçimde tanıklık etmesi ve bölge ekonomisini kontrol eden, merkezi bir otorite uygulayan bir yönetimin ortaya çıkışına sahne olması gibi pek çok özelliği Arslantepe Höyüğü’nün dünya mirası olması kararında komite tarafından dikkate alındı.


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