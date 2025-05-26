Artan polen yoğunluğu alerjik şikayetleri artırdı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Siahmet Atlı, basın mensuplarına kentte mayıs ve haziran aylarında polen yoğunluğunun zirveye ulaştığını söyledi.





Polenlerin, kent merkezi ve ilçelerde bulunan kavak ağaçları başta olmak üzere çimen ve yabani otlardan kaynaklandığını belirten Atlı, "Bu durum alerjik reaksiyonlara yol açıyor. Bu dönemde hastanemize öksürük, hırıltılı solunum, gözlerde kızarma ve kaşıntı gibi şikayetlerle başvuran hasta sayısında belirgin bir artış yaşanıyor." dedi.





"Alerjik bireyler, maske ve koruyucu gözlük kullanmalı"

Polenlerin özellikle sabah ve öğle saatlerinde havada daha yoğun olduğunu belirten Atlı, şunları kaydetti: