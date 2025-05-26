Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Artan polen yoğunluğu alerjik şikayetleri artırdı

Artan polen yoğunluğu alerjik şikayetleri artırdı

23:5026/05/2025, Pazartesi
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Van'da artan polen yoğunluğu alerjik şikayetleri artırdı
Van'da artan polen yoğunluğu alerjik şikayetleri artırdı

Van'da son günlerde artan polen yoğunluğu nedeniyle alerjik şikayetlerin arttığı belirtildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Siahmet Atlı, basın mensuplarına kentte mayıs ve haziran aylarında polen yoğunluğunun zirveye ulaştığını söyledi.


Polenlerin, kent merkezi ve ilçelerde bulunan kavak ağaçları başta olmak üzere çimen ve yabani otlardan kaynaklandığını belirten Atlı, "Bu durum alerjik reaksiyonlara yol açıyor. Bu dönemde hastanemize öksürük, hırıltılı solunum, gözlerde kızarma ve kaşıntı gibi şikayetlerle başvuran hasta sayısında belirgin bir artış yaşanıyor." dedi.


"Alerjik bireyler, maske ve koruyucu gözlük kullanmalı"

Polenlerin özellikle sabah ve öğle saatlerinde havada daha yoğun olduğunu belirten Atlı, şunları kaydetti:

"Bu saatlerde dış ortamda bulunmamaya özen gösterilmeli. Evlerin havalandırılması mümkünse akşam saatlerinde yapılmalı. Alerjik bireyler, dışarı çıkarken, maske ve koruyucu gözlük kullanmalı. Eve geldiklerinde kıyafetlerini değiştirmeli, duş almalı ve dış ortamdan gelen giysileri yıkamalı. Polenler özellikle astım hastalarında mevsimsel olarak atakları tetikleyebilir. Bu durum, solunum yetmezliğine ve acil başvuruların artmasına neden olabiliyor. Astım, saman nezlesi ve ürtiker gibi hastalıkları bulunan bireyler, tedavilerini aksatmamalı. Bu dönemde sağlık kuruluşlarına başvurularda yoğunluk gözlemleniyor. Hastalarımız geçmeyen kaşıntı, öksürük, nefes darlığı ve boğazda yanma gibi şikayetleri olduğunda mutlaka polikliniğimize başvurmalı."

#Alerji
#Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Siahmet Atlı
#Önlem
#polen
#şikayet
#van
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye'de en çok bulunan otomobiller belli oldu: İşte en çok tercih edilen 10 otomobil