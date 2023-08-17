'Atatürk dedemin en iyi arkadaşıydı' diyen Hülya Avşar Disney'e ses çıkaramadı: Bu çok derin bir konu fazla irdelemedim

Hülya Avşar da Disney Plus'ın Atatürk dizisiyle ilgili skandal kararına sessiz kalanlar kervanına katıldı.
Disney Plus, sekiz milyon dolar harcayarak hazırladığı 'Atatürk' dizisini Ermeni lobisinin yoğun baskısı sonucu platformunda yayınlamaktan vazgeçti.
Bu karar, her meselede 'Atatürk’ü kırmızı çizgi ve hassasiyet noktası olarak ifade eden milyonlarca takipçili ünlü isimler tarafından sessizlikle karşılandı.
Disney Plus'u eleştirmekten çekinenler kervanına Hülya Avşar da dahil oldu.
'Ben o konuyu çok fazla irdelemedim'
Dedesinin yakın arkadaşıymış
Avşar'ın paylaştığı fotoğraf: