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Hayat

'Atatürk dedemin en iyi arkadaşıydı' diyen Hülya Avşar Disney'e ses çıkaramadı: Bu çok derin bir konu fazla irdelemedim

Geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir açıklamada "Atatürk dedemin en iyi arkadaşıydı" diyen şarkıcı Hülya Avşar, Ermeni lobisine boyun eğerek Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçen Disney Plus'a tepki gösteremedi. Konuyla ilgili yorumu sorulan Avşar, ''Bu çok derin bir konu. Ben o konuyu çok fazla irdelemedim. Kimseyi yargılamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

14:54 . 17/08/2023 Perşembe
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Hülya Avşar da Disney Plus'ın Atatürk dizisiyle ilgili skandal kararına sessiz kalanlar kervanına katıldı.

Hülya Avşar da Disney Plus'ın Atatürk dizisiyle ilgili skandal kararına sessiz kalanlar kervanına katıldı.

Disney Plus, sekiz milyon dolar harcayarak hazırladığı 'Atatürk' dizisini Ermeni lobisinin yoğun baskısı sonucu platformunda yayınlamaktan vazgeçti.

Bu karar, her meselede 'Atatürk’ü kırmızı çizgi ve hassasiyet noktası olarak ifade eden milyonlarca takipçili ünlü isimler tarafından sessizlikle karşılandı.

Disney Plus'u eleştirmekten çekinenler kervanına Hülya Avşar da dahil oldu.

'Ben o konuyu çok fazla irdelemedim'

Konuyla ilgili yorumu sorulan Avşar,
''Bu çok derin bir konu. Ben o konuyu çok fazla irdelemedim. Kimseyi yargılamak istemiyorum. Atatürk benim kırmızı çizgim. Herkesin de öyledir eminim. Bence bağırmak, çağırmak ya da yorum yapmanın bir işe yaramadığının farkında herkes."
ifadelerini kullandı.

Dedesinin yakın arkadaşıymış

Avşar, geçtiğimiz yıllarda dedesi İlhan Bardakçı'nın Atatürk'ün yakın arkadaşlarından biri olduğunu belirterek, bir fotoğraf paylaşmış ve
"Atatürk'ün sol yanındaki papyonlu kişi dedem. En iyi arkadaşlarından biriymiş"
demişti.

Avşar'ın paylaştığı fotoğraf:



'Ata kızıyım' diyen Birce Akalay Disney Plus’a yine tek kelime edemedi
'Ata kızıyım' diyen Birce Akalay Disney Plus’a yine tek kelime edemedi

Sekiz milyon dolar harcayarak çektiği 'Atatürk' dizini ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu platforma koymaktan vazgeçen 'Disney Plus'a tepkiler sürüyor. Hemen her meselede 'Atatürk’ü kırmızı çizgi olarak ifade eden ünlüler ise adeta sessizliğe gömüldü. Son olarak, konuyla ilgili kendine yöneltilen soruyu 'Ben Ata kızıyım' diyerek cevaplamayı reddeden oyuncu Birce Akalay eleştirilerin hedefi oldu. Gelen tepkiler sonrası Instagram'dan açıklama yapmak zorunda kalan Akalay, 'Haddinizi aşmayın' diyerek sert çıktı. Ancak Disney Plus'a yine ses çıkartamadı. Birce Akalay'ın paylaşımında 'çocuklar üzerinden duygu sömürüsüne' kalkışması da takipçilerin dikkatinden kaçmadı.


#Hülya Avşar
#Disney
#Atatürk
2 saat önce
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