'Atatürk dedemin en iyi arkadaşıydı' diyen Hülya Avşar Disney'e ses çıkaramadı: Bu çok derin bir konu fazla irdelemedim

''Bu çok derin bir konu. Ben o konuyu çok fazla irdelemedim. Kimseyi yargılamak istemiyorum. Atatürk benim kırmızı çizgim. Herkesin de öyledir eminim. Bence bağırmak, çağırmak ya da yorum yapmanın bir işe yaramadığının farkında herkes."