Hilal Altınbilek de Disney Plus'ın Atatürk dizisiyle ilgili skandal kararına sessiz kaldı: Ben girmeyeyim o konulara

Sekiz milyon dolar harcayarak çektiği 'Atatürk' dizini ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu platforma koymaktan vazgeçen 'Disney Plus'a tepkiler sürüyor. Hemen her meselede 'Atatürk’ü kırmızı çizgi olarak ifade eden ünlüler ise adeta sessizliğe gömüldü. Son olarak, konuyla ilgili kendine yöneltilen soruyu 'Ben Ata kızıyım' diyerek cevaplamayı reddeden oyuncu Birce Akalay eleştirilerin hedefi oldu. Gelen tepkiler sonrası Instagram'dan açıklama yapmak zorunda kalan Akalay, 'Haddinizi aşmayın' diyerek sert çıktı. Ancak Disney Plus'a yine ses çıkartamadı. Birce Akalay'ın paylaşımında 'çocuklar üzerinden duygu sömürüsüne' kalkışması da takipçilerin dikkatinden kaçmadı.