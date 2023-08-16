Hilal Altınbilek de Disney Plus'ın Atatürk dizisiyle ilgili skandal kararına sessiz kaldı: Ben girmeyeyim o konulara

Hilal Altınbilek
Disney Plus'ın Cumhuriyet’in 100. yılı için 8 milyon dolar harcayarak hazırladığı 'Atatürk' dizisini ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu platformunda yayınlamaktan vazgeçmesinin yankıları sürüyor.
Disney Plus'ın bu kararı Türkiye’de ünlülerin tavrını da sorgulattı. Hemen her meselede 'Atatürk’ü kırmızı çizgi ve hassasiyet noktası olarak ifade eden milyonlarca takipçili ünlü isimler bu konuda ya sessizliğe gömüldü yada çelişkili ifadeler sarf etti.
O isimlerden biri de son olarak oyuncu Hilal Altınbilek oldu.