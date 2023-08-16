|
Gündem

Hilal Altınbilek de Disney Plus'ın Atatürk dizisiyle ilgili skandal kararına sessiz kaldı: Ben girmeyeyim o konulara

Sekiz milyon dolar harcayarak çektiği 'Atatürk' dizini ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu platforma koymaktan vazgeçen 'Disney Plus'a tepkiler sürüyor. Hemen her meselede 'Atatürk’ü kırmızı çizgi olarak ifade eden ünlüler ise adeta sessizliğe gömüldü. Bu isimlere son olarak oyuncu Hilal Altınbilek de eklendi. Altınbilek, "Ben girmeyeyim o konulara. Anlamadım zaten çok fazla. Hiç konuşmayayım" ifadelerini kullandı. Oyuncunun bu yorumu, "Konuya yorum yapacak kadar bilgim yok, olsaydı söylerdim. Bilmiyorum" diyerek tepkilerin hedefi olan Hazal Kaya'yı akıllara getirdi.

11:43 . 16/08/2023 Çarşamba
Diğer
Hilal Altınbilek

Hilal Altınbilek

Disney Plus'ın Cumhuriyet’in 100. yılı için 8 milyon dolar harcayarak hazırladığı 'Atatürk' dizisini ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu platformunda yayınlamaktan vazgeçmesinin yankıları sürüyor.

Disney Plus'ın bu kararı Türkiye’de ünlülerin tavrını da sorgulattı. Hemen her meselede 'Atatürk’ü kırmızı çizgi ve hassasiyet noktası olarak ifade eden milyonlarca takipçili ünlü isimler bu konuda ya sessizliğe gömüldü yada çelişkili ifadeler sarf etti.

O isimlerden biri de son olarak oyuncu Hilal Altınbilek oldu.

'Hiç konuşmayayım'

Hilal Altınbilek, Disney Plus'ın yayınlamaktan vazgeçtiği Atatürk dizisi hakkında sorulan soruya,
"Ben girmeyeyim o konulara. Anlamadım zaten çok fazla. Hiç konuşmayayım"
şeklinde cevap verdi.

Tepki yağdı

Altınbilek'in bu cevabı tepkileri de beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcıları,
"Neyi anlamadı bu sanat camiası biz de onu anlamadık"
,
"Her yerde Atatürk'ü savunanlar, menfaati söz konusu olunca sus pus oldu"
şeklinde yorumlar yaptı.

Hazal Kaya'nın 'bilmiyorum' sözlerini hatırlattı

Hilal Altınbilek'in bu sözleri daha önce verdiği cevapla eleştirilerin hedefi olan Hazal Kaya'yı anımsattı. Hazal Kaya da dizinin Disney Plus'ın bu skandal kararıyla ilgili düşüncesinin sorulması üzerine,
"Konuya yorum yapacak kadar bilgim yok, olsaydı söylerdim. Bilmiyorum. Proje çekilirken çok heyecanlanmıştık, yakın arkadaşlarımız oynadı, ben izlemek istiyorum. Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum"
ifadelerini kullanmıştı.

'Ata kızıyım' diyen Birce Akalay Disney Plus’a yine tek kelime edemedi
'Ata kızıyım' diyen Birce Akalay Disney Plus’a yine tek kelime edemedi

Sekiz milyon dolar harcayarak çektiği 'Atatürk' dizini ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu platforma koymaktan vazgeçen 'Disney Plus'a tepkiler sürüyor. Hemen her meselede 'Atatürk’ü kırmızı çizgi olarak ifade eden ünlüler ise adeta sessizliğe gömüldü. Son olarak, konuyla ilgili kendine yöneltilen soruyu 'Ben Ata kızıyım' diyerek cevaplamayı reddeden oyuncu Birce Akalay eleştirilerin hedefi oldu. Gelen tepkiler sonrası Instagram'dan açıklama yapmak zorunda kalan Akalay, 'Haddinizi aşmayın' diyerek sert çıktı. Ancak Disney Plus'a yine ses çıkartamadı. Birce Akalay'ın paylaşımında 'çocuklar üzerinden duygu sömürüsüne' kalkışması da takipçilerin dikkatinden kaçmadı.



#Hilal Altınbilek
#Disney Plus
#Atatürk
#Hazal Kaya
#Birce Akalay
#ünlüler
25 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor! Liselerde sınıf tekrarı geri gelecek mi?