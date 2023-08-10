'Ata kızıyım' diyen Birce Akalay Disney Plus’a yine tek kelime edemedi

Birce Akalay'ın tutarsız açıklamaları tepkileri de beraberinde getirdi.
Disney Plus'ın Cumhuriyet’in 100. yılı için 8 milyon dolar harcayarak hazırladığı 'Atatürk' dizisini ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu platformunda yayınlamaktan vazgeçmesinin yankıları sürüyor.
Disney Plus'ın bu kararı Türkiye’de ünlülerin tavrını da sorgulattı. Hemen her meselede 'Atatürk’ü kırmızı çizgi ve hassasiyet noktası olarak ifade eden milyonlarca takipçili ünlü isimler bu konuda ya sessizliğe gömüldü yada çelişkili ifadeler sarf etti.
O isimlerden biri de son olarak oyuncu Birce Akalay oldu.
'Ben Ata kızıyım' dedi ama soruyu cevaplamaktan kaçtı
Tepkilere dayanamadı: Açıklama yayınladı
Akalayı'ın bu kaçamak yanıtı büyük tepki topladı. Eleştirilere daha fazla dayanamayan ünlü oyuncu Instagram'dan bir açıklama yayınlamak zorunda kaldı.
'Haddinizi aşmayın' dedi: Yine Disney'e tek kelime etmedi
Kendisini eleştirenlere 'haddinizi aşmayın' diyerek tehditler yağdıran Birce Akalay'ın açıklamasının devamında çocuklar üzerinden yaptığı söylemler, kullanıcılar tarafından 'duygu sömürüsü' olarak yorumlandı.
- "İkinci bir husus ise keşke bugün giyindiğiniz bu karalama ihtirası pelerininizi, ülkemizin can damarları, geleceği olan çocuklarımız için olumlu bir zaviyeye çevirip onlara sahip çıksaydınız çok isterdim. Çok değil bir hafta önce yine çağrı yaptım. Ama önemsemediniz TT olmadı mesela. Yaklaşık 2019'dan beri bu ülkenin kanser hastası çocuklarına bila bedel tedavi sağlayan bir vakıfın çağrısına kulak verebilirdiniz canım kardeşim. Neden olmadı? Kardeşlerimizin hayatı için aynı bugünkü coşkunla o ruhsatı talep edebilseydiniz çok isterdim ben mesela. Ama olmadı... Neyse olmadı, hiç birinize kızmıyorum. Sadece kalpler bu kadar karardığı için çok ama çok üzülüyorum. Ama umut hep var çünkü biliyorum: Aydınlık karanlıktan güçlüdür. Sevgiyle..."
Sosyal medya kullanıcıları Birce Akalay'ın bu açıklamasını alakasız bularak, yine Disney Plus'a yönelik tek kelime etmemiş olmasına tepki gösterdi.