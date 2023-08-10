'Ata kızıyım' diyen Birce Akalay Disney Plus’a yine tek kelime edemedi

"İkinci bir husus ise keşke bugün giyindiğiniz bu karalama ihtirası pelerininizi, ülkemizin can damarları, geleceği olan çocuklarımız için olumlu bir zaviyeye çevirip onlara sahip çıksaydınız çok isterdim. Çok değil bir hafta önce yine çağrı yaptım. Ama önemsemediniz TT olmadı mesela. Yaklaşık 2019'dan beri bu ülkenin kanser hastası çocuklarına bila bedel tedavi sağlayan bir vakıfın çağrısına kulak verebilirdiniz canım kardeşim. Neden olmadı? Kardeşlerimizin hayatı için aynı bugünkü coşkunla o ruhsatı talep edebilseydiniz çok isterdim ben mesela. Ama olmadı... Neyse olmadı, hiç birinize kızmıyorum. Sadece kalpler bu kadar karardığı için çok ama çok üzülüyorum. Ama umut hep var çünkü biliyorum: Aydınlık karanlıktan güçlüdür. Sevgiyle..."