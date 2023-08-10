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'Ata kızıyım' diyen Birce Akalay Disney Plus’a yine tek kelime edemedi

Sekiz milyon dolar harcayarak çektiği 'Atatürk' dizini ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu platforma koymaktan vazgeçen 'Disney Plus'a tepkiler sürüyor. Hemen her meselede 'Atatürk’ü kırmızı çizgi olarak ifade eden ünlüler ise adeta sessizliğe gömüldü. Son olarak bu konuyla ilgili kendine yöneltilen soruyu 'Ben Ata kızıyım' diyerek cevaplamayı reddeden oyuncu Birce Akalay eleştirilerin hedefi oldu. Gelen tepkiler sonrası Instagram'dan açıklama yapmak zorunda kalan Akalay, 'Haddinizi aşmayın' diyerek sert çıktı. Birce Akalay'ın paylaşımında 'çocuklar üzerinden duygu sömürüsüne' kalkışması da takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

13:14 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Birce Akalay'ın tutarsız açıklamaları tepkileri de beraberinde getirdi.

Birce Akalay'ın tutarsız açıklamaları tepkileri de beraberinde getirdi.

Disney Plus'ın Cumhuriyet’in 100. yılı için 8 milyon dolar harcayarak hazırladığı 'Atatürk' dizisini ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu platformunda yayınlamaktan vazgeçmesinin yankıları sürüyor.

Disney Plus'ın bu kararı Türkiye’de ünlülerin tavrını da sorgulattı. Hemen her meselede 'Atatürk’ü kırmızı çizgi ve hassasiyet noktası olarak ifade eden milyonlarca takipçili ünlü isimler bu konuda ya sessizliğe gömüldü yada çelişkili ifadeler sarf etti.

O isimlerden biri de son olarak oyuncu Birce Akalay oldu.



'Ben Ata kızıyım' dedi ama soruyu cevaplamaktan kaçtı

Birce Akalay, Disney Plus'ın yayınlamaktan vazgeçtiği Atatürk dizisi hakkında sorulan soruya,
''Ben bu konuyla alakalı fikrimi beyan etmek isteseydim sosyal medya hesaplarımdan yapabiliyorum. Sorunuzu nazikçe reddetmek istiyorum. Mevzu bahis Atatürk olduğu zaman ben ata kızıyım zaten. Çok fazla altını çizmeye gerek yok diye düşünüyorum.'
diyerek muhabire soruyu cevaplamak istemediğini ifade etti.

Tepkilere dayanamadı: Açıklama yayınladı

Akalayı'ın bu kaçamak yanıtı büyük tepki topladı. Eleştirilere daha fazla dayanamayan ünlü oyuncu Instagram'dan bir açıklama yayınlamak zorunda kaldı.

Bir kez daha Atatürk sevgisini vurgulayan Akalay,
"Bugün bu coğrafyada sahip olabildiğim bağımsızlığın mimarı, kelimelere sığdıramadığım, Ata'm ile aramdaki ilişkiye dair mesnetsiz söylemlere hiçbir koşulda tahammül etmem söz konusu değildir. Bu sorgulanamaz. Lütfen rica ediyorum olduğumuz yerden bir rüzgara kapılıp haddimizi aşmayalım. O hudut hele ki sosyal medyadan aşılacak bir hudut hiç değildir"
ifadelerini kullandı.

'Haddinizi aşmayın' dedi: Yine Disney'e tek kelime etmedi

Kendisini eleştirenlere 'haddinizi aşmayın' diyerek tehditler yağdıran Birce Akalay'ın açıklamasının devamında çocuklar üzerinden yaptığı söylemler, kullanıcılar tarafından 'duygu sömürüsü' olarak yorumlandı.

Akalay'ın açıklamasının devamı şu şekilde:
  • "İkinci bir husus ise keşke bugün giyindiğiniz bu karalama ihtirası pelerininizi, ülkemizin can damarları, geleceği olan çocuklarımız için olumlu bir zaviyeye çevirip onlara sahip çıksaydınız çok isterdim. Çok değil bir hafta önce yine çağrı yaptım. Ama önemsemediniz TT olmadı mesela. Yaklaşık 2019'dan beri bu ülkenin kanser hastası çocuklarına bila bedel tedavi sağlayan bir vakıfın çağrısına kulak verebilirdiniz canım kardeşim. Neden olmadı? Kardeşlerimizin hayatı için aynı bugünkü coşkunla o ruhsatı talep edebilseydiniz çok isterdim ben mesela. Ama olmadı... Neyse olmadı, hiç birinize kızmıyorum. Sadece kalpler bu kadar karardığı için çok ama çok üzülüyorum. Ama umut hep var çünkü biliyorum: Aydınlık karanlıktan güçlüdür. Sevgiyle..."

Sosyal medya kullanıcıları Birce Akalay'ın bu açıklamasını alakasız bularak, yine Disney Plus'a yönelik tek kelime etmemiş olmasına tepki gösterdi.






#Birce Akalay
#Disney Plus
#Atatürk
9 dakika önce
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