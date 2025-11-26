Badem göz dolgusu nedir?

Uygulama öncesinde en önemli aşamalardan biri, yüz anatomisinin dikkatle değerlendirilmesi ve dolgu için uygun bölgelerin doğru belirlenmesidir. Bazı kliniklerde, örneğin

gibi merkezlerde işlem planlamasının kişiye göre değişebileceği ve yüz yapısının ayrıntılı şekilde analiz edilmesi gerektiği vurgulanır. Böyle bilgiler, işlem öncesi sürecin bilinçli bir yaklaşım gerektirdiğini hatırlatır ve kişinin kendi yüz yapısına uygun bir planlama yapılmasının önemini gösterir.