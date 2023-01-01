Bakan Koca 15 Eylül'ü işaret edip duyurdu: 65 yaş ve üstü vatandaşlara grip aşısı uygulaması başlıyor

Başlayan sonbaharla birlikte grip aşısı uygulaması da hayata geçiriliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Eylül itibariyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara grip aşısı uygulamasının normal takvimiyle başlayacağını duyurdu.

65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastaların da aşı uygulamasına dahil olduğunu da ifade eden Bakan Koca, grip aşısının grip hastalığına yakalanma riskini azalttığını, hastalığın şiddetini hafiflettiğini belirtti.

Grip hastalığının özellikle 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açtığını kaydeden Bakan Koca, "Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım." dedi.

"Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu 'X' hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"15 Eylül'den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip aşısı uygulaması, normal takvimiyle başlıyor. Grip aşısı, grip hastalığına yakalanma riskini azaltır, hastalığın şiddetini hafifletir. Grip, özellikle, 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır. Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım. Doktorunuza başvurarak reçetenizi yazdırabilirsiniz."





15 EYLÜLDEN İTİBAREN 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için GRİP AŞISI UYGULAMASI, normal takvimiyle başlıyor.



GRİP AŞISI, grip hastalığına yakalanma riskini azaltır, hastalığın şiddetini hafifletir. GRİP, özellikle,… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 14, 2023







