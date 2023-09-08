Aile hekimleri iki yılda 15 milyon hastaya baktı: 3 milyonu aşkın kişiye obezite teşhisi konuldu

Günümüzde özellikle hazır gıdalara olan talebin artması insanlarda fazla kiloya bağlı sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Aldıkları fazla kiloları vermek isteyen vatandaşlar çareyi diyette buluyor. Sağlık için yapılan diyetlerden bazıları sanılanın tersine sağlıklı değil. Ayrıca yanlış yapılan diyetin vücuda geri dönüşü de tehlikeli olabiliyor. Bununla ilgili uzmanlar da açıklama yapmaya devam ediyor. On dokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, yanlış yapılan diyetlerin organ yetmezliğine neden olabileceğini söyledi.