Aile hekimleri iki yılda 15 milyon hastaya baktı: 3 milyonu aşkın kişiye obezite teşhisi konuldu

Temmuz 2021-ağustos 2023 tarihleri arasında 42 milyon sağlık taraması yapıldı.
Aile hekimlerince temmuz 2021-ağustos 2023 tarihleri arasında yaklaşık 15 milyon kişiye, 42 milyon sağlık taraması yapıldı.
Türkiye'nin dev sağlık ordusunun büyük parçasını oluşturan aile hekimlerinin gerçekleştirdiği hizmeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.
Bakan Koca, sosyal medya platformu 'X' hesabından paylaşımda bulunarak aile hekimlerince koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, temmuz 2021-ağustos 2023 tarihleri arasında yaklaşık 15 milyon kişiye, 42 milyon sağlık taraması yapıldığını açıkladı.
3 milyon 381 bin kişiye obezite tanısı konuldu
Söz konusu dönemde 16 milyon 852 bin 934 obezite açısından tarama yapıldığını, 3 milyon 381 bin 418 kişiye obezite tanısı konduğunu ifade eden Koca, taramaların detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:
"Bu dönemde, 12 milyon 906 bin 756 hipertansiyon taraması yapıldı, taramalar sonucunda 139 bin 116 kişiye hipertansiyon tanısı kondu. Diyabet açısından 8 milyon 282 bin 284 tarama yapıldı, 461 bin 752 kişiye diyabet tanısı kondu. 16 milyon 852 bin 934 de obezite açısından tarama yapıldı, 3 milyon 381 bin 418 kişiye obezite tanısı kondu. Kardiyovasküler Risk Değerlendirmesi kapsamında 4 milyon 48 bin 887 tarama yapıldı, 502 bin 494 kişiye kardiyovasküler hastalık tanısı kondu."
Türkiye'de obezite oranı 2022'de düştü
Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında 2022 yılına ilişkin Türkiye sağlık araştırması verilerini yayınladı.
Araştırmada Türkiye'nin 2019 ve 2022 obezite verileri karşılaştırıldı. Söz konusu veriler doğrultusunda Türkiye'de 2022 yılında obezitenin düştüğü görüldü.
Buna göre, boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde; 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2019 yılında yüzde 21,1 iken 2022 yılında yüzde 20,2 oldu. Cinsiyet ayrımında bakıldığında; geçen yıl kadınların yüzde 23,6’sının obez ve yüzde 30,9’unun obez öncesi, erkeklerin ise yüzde 16,8’inin obez ve yüzde 40,4’ünün obez öncesi olduğu görüldü.