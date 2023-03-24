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Hayat

Yükümlülük sürelerinin bitimine 6 ay kalan hekimler sözleşmeli pozisyona geçebilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Devlet hizmeti yükümlülük sürelerinin bitimine 6 ay kalan hekimler sözleşmeli pozisyona geçebilecek" ifadelerini kullandı.

14:27 . 24/03/2023 Cuma
AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koca, sosyal medya hesabından devlet hizmeti yükümlülüğü bulunan hekimlere ilişkin detayları paylaştı.


"Yükümlülük sürelerinin bitimine 6 ay kalan hekimler, sözleşmeli pozisyona geçebilecek."
ifadesini kullanan Koca, 23 Ocak'ta yürürlüğe konulan genelgeyle devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan tabip, anadal uzman tabip ve yandal uzman tabiplerinin, 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli pozisyona geçmelerinin, yükümlülük sürelerinin bitimine 6 ay kalması şartına bağlandığını belirtti.


Bakan Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yeni hazırlanan genelge ile mevcut kısıtlama, deprem sebebiyle OHAL ilan edilen illere atanan, atanacak ve halihazırda çalışan devlet hizmeti yükümlüleri için kaldırılarak çalıştıkları yerde boş pozisyon olması halinde yükümlülük sürelerinin son 6 ayı beklenmeden 31 Aralık 2023 tarihine kadar başvurmaları halinde, sözleşme imzalamalarına imkan tanınmaktadır."

Bakan Koca İYİ Partili sözde Başhekim'in salgın iddialarını yalanladı: Sorumsuzca ve mesnetsizdir
Bakan Koca İYİ Partili sözde Başhekim'in salgın iddialarını yalanladı: Sorumsuzca ve mesnetsizdir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla deprem bölgesine salgın hastalık olduğuna yönelik açıklamaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bölgede salgın hastalık olduğu iddiası üzerine hasta kayıtlarının incelendiğini belirten Bakan Koca, "Kayıtlara göre bir önceki gün iddia edildiği gibi 500 değil 332, son 24 saatte ise 251 hastanın bakıldığı görülmüştür. Ayrıca son 24 saatte yalnızca bir hastanın ishal şikayeti, bir hastanın kusma, bir hastanın da bulantı şikayeti ile başvurduğu görülmüştür." ifadelerini kullandı. Koca, "İYİ Parti Genel Başkanı Danışmanı unvanını kullanan ve kendisini sözde başhekim olarak tanıtan Dr. Hasan Sami Özvarinli’nin iddiaları sorumsuzca ve tamamen mesnetsizdir. Halk sağlığını riske ederek bu tür sorumsuzca davranış sergileyenler hakkında gerekli takibat yapılacaktır" şeklinde açıklama yaptı.



#Genelge
#hekim
#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
#sözleşmeli
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