Bakan Koca: Salgın riski kontrol altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başlıkları;
Afet bölgesinde toplam 123 bin 522 kişi ile hizmet vermekteyiz. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65. 448 sağlık çalışanı depremde hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor...
#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
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