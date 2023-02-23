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Bakan Koca: Salgın riski kontrol altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman'da önemli açıklamalarda bulundu. Koca, ''Salgın riski kontrol altında. Afet bölgesinde toplam 123 bin 522 kişi ile hizmet vermekteyiz. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65'' ifadelerini kullandı.

14:43 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başlıkları;

Afet bölgesinde toplam 123 bin 522 kişi ile hizmet vermekteyiz. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65. 448 sağlık çalışanı depremde hayatını kaybetti.


Ayrıntılar geliyor...



#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
#Deprem
#Adıyaman
16 dakika önce
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