Hayat Bardağı kaldıramayınca hastaneye gitti kolu kesilmekten son anda kurtuldu
GENEL SAĞLIK

Bardağı kaldıramayınca hastaneye gitti kolu kesilmekten son anda kurtuldu

Elazığ’da 3 yıl süreyle rahatsızlığı bulunan ancak hastaneye başvurmayan 1 çocuk annesi hasta, bardağı taşıyamaz hale gelince gittiği hastanede yapılan kontrolde sağ kolundaki şah ve atar damarı yüzde 100 tıkalı çıktı. Hasta anjiyografi ve balon yöntemiyle yapılan operasyonla kolu kesilmekten son anda kurtuldu.

Haber Merkezi İHA
Bardağı kaldıramayınca hastaneye gitti kolu kesilmekten son anda kurtuldu
Bir çocuk annesi Zülfiye Üzek'in (40) kolu kesilmekten son anda kurtuldu.

Bir çocuk annesi Zülfiye Üzek (40), ani baş dönmesi ve göz kararması şikâyetlerini annesinden kendisine geçen genetik Vertigo hastalığına bağlayarak uzun süre hastaneye başvurmadı. Fakat son 2 ay içerisinde sağ kolunda his azalması, güç kaybı ve soğukluk oluşmaya başladı. Son 10 gün içerisinde bir bardağı bile taşıyamaz hale gelen Üzek, Medical Park Elazığ Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde sağ tarafındaki şah ve atar damarı yüzde 100 tıkalı olduğu tespit edilen hasta acil ameliyata alındı. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Orhan Doğdu ve ekibi tarafından anjiyografi ve balon yönetimi ile tıkalı damar açılarak Üzek’in kolu kesilmekten kurtuldu.

İHA

"Sağ kolumu kesilmekten kurtardılar”

Yaklaşık 3 yıldır ani baş dönmeleri ve göz kararmalarının olduğunu anımsatan Zülfiye Üzek, "Ben bunu hep genetik olarak Vertigo hastalığı diye düşünüyordum. Hep Vertigo ilaçlarını kullanıyordum. Bu süreçte onlarla idare ediyordum. Ama son 2 ay önce sağ kolumda his kaybı ve güçsüzlük vardı. Parmaklarım sürekli buz gibiydi. Bardağı elime alınca bir dakika sonra masaya bırakıyordum. Son 10 günde iyice güç kaybı yaşadım. Elimi kaldıramaz hale geldim. Ortopedik bir vaka olduğunu düşünerek ortopedi bölümüne gittim. Doktorumuz hemen beni acil olarak ultrasona gönderdi. Ultrason doktoru özellikle kolumun sağ tarafındaki şah damarlarıma baktı. Hocamız da çok şaşırdı. Kolay kolay böyle bir durumla karşılaşamayacaklarını söyledi. Şah damarlarım yüzde 100 tıkalıymış. Kolumda 2 gün boyunca hiç nabız yokmuş. Hayatımın tehlikede olduğunun farkında olmadan ayakta geziyormuşum. Beni kalp damar cerrahisi doktoruna yönlendirdi. Hocamızın yanına gittiğim zaman kolum mordu. Doktorumuz koluma bakınca hissiyatsızlık olduğunu anladı. Nabza bakınca da nabız alamadılar. Yaklaşık 1,5 saatlik bir operasyondan sonra sağ kolumu kesilmekten kurtardılar” dedi.

İHA

“Müdahale etmeseydik kolunu kaybedebilirdi”

Hasta hakkında bilgi veren Doç. Dr. Orhan Doğdu, “Hastamız yaklaşık 15 gün önce sağ kolunda güçsüzlük, halsizlik ve yorgunluk şikâyeti ile geldi. Kendisine yaptığımız değerlendirmede, sağ kolundaki atar damarlarında akım olmadığını tespit ettik. Yaptığımız diğer bir tahlilde şah damarının tıkalı olduğunu gördük. Sağ kola ve şah damara giden atar damarın başından itibaren tıkalı olduğunu görünce anjiyografi yapma kararı aldık. Yaptığımız anjiyografide damarın yüzde 100 tıkalı olduğu tespit ettik. Bunun üzerine yaptığımız işlemde balon tedavisi ile hastanın sağ kolundaki damarı ve şah damarını açtık. Hasta böylece kolunun ısındığını söyledi. Akımın olduğunu gördük. Şimdi hastayı ilaç tedavisi ile takip etmeye devam edeceğiz. Oldukça tehlikeli ve riskli bir işlemdi. Zaten bu nedenle hasta ve hasta yakınının onayını aldık. Çünkü müdahale etmediğimiz bir durumda hastanın sağ kolunu kaybetme ihtimali vardı. Bu nedenle riskleri göze alarak işlemi gerçekleştirdik” diye konuştu.

Sağlık raporu için gittiği hastanede kalbinde ölümcül kist görüldü
HAYAT
Sağlık raporu için gittiği hastanede kalbinde ölümcül kist görüldü

Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı
HAYAT
Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı

Damak tedavisinde sinir kesilince yüz felci oldu: Psikolojimiz huzurumuz her şeyimiz bozuldu
GÜNDEM
Damak tedavisinde sinir kesilince yüz felci oldu: Psikolojimiz huzurumuz her şeyimiz bozuldu

Komşusunu dili dahil 11 yerinden bıçakladı: Şeytanın tuzağına düştüm Hakim Bey
GÜNDEM
Komşusunu dili dahil 11 yerinden bıçakladı: Şeytanın tuzağına düştüm Hakim Bey

Abone Ol Google News
Bununla ben ilk defa karşılaşıyorum

'Bununla ben ilk defa karşılaşıyorum'

​Kanalizasyon tıkanıklığı ihbarında karşılaştıkları manzara şoke etti.
Alerji çıkarsa ikinci doz yok

Alerji çıkarsa ikinci doz yok

​Sağlık Bakanlığı'ndan Pfizer/BioNTech aşısı kılavuzu.
İhracatta son 7 ayın 6sında rekor kırıldı

​Koronavirüse karşı Türkiye'den çok önemli adım.
Bakan Kasapoğlu'ndan Otizm paylaşımı

Bakan Kasapoğlu'ndan Otizm paylaşımı

​2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekti.

İşe başladığı ilk gün kahreden ölüm

İşe başladığı ilk gün kahreden ölüm

Beyoğlu'nda inşaattaki çukura düşen işçi öldü.
Şanlıurfa'da acı olay

Şanlıurfa'da acı olay

​20 metrelik su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
400 yıllık gelenek

400 yıllık gelenek

​Buzdolabı gibi kullanılıyor, kapaklar kapatıldı.
Kaldırımda<br>100 bin lira buldu

Kaldırımda
100 bin lira buldu

​Cebine koyup yola devam etti, polis evinde yakaladı.

Örgüt üyesi ailelerin çocuklarını özel olarak yetiştirdikleri tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.