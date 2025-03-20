Başkentte 'Sibirya'daki Türk Esirlerin Çığlığı': Vaveyla belgeseli gösterimine büyük ilgi

Yerli Düşünce Derneği Başkanı ve önceki dönem AK Parti milletvekili Metin Gündoğdu, Vaveyla'nın, Osmanlı-Rus savaşları sırasında Sibirya'daki bir cezaevinde, esir düşen Müslüman askerler tarafından Osmanlıca hazırlanmış gazete olduğunu belirtti. Gazetenin bir nüshasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunduğunu ifade eden Gündoğdu, bu tarihi mirasın gün yüzüne çıkarılması amacıyla belgeseli hazırladıklarını ve iftar programında başkentte izleyicinin beğenisine sunduklarını söyledi.





YÜREKLERİ TOPLU VURDUKÇA ÇANAKKALE GEÇMEYECEKTİR

Ankara'da bir otelde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla düzenlenen iftarda, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutlayan Gündoğdu iftar programı sonrası yaptığı konuşmada, "Çanakkale'yi kimse geçemedi. Türk dünyasının, İslam coğrafyasının, gönül coğrafyamızda bulunan bütün kardeşlerimizin yürekleri toplu vurdukça hiçbir zaman Çanakkale geçilmeyecektir. Çanakkale şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da şehit düşen ve dünyanın dört bir yanında ülkesi için mücadele eden tüm şehitleri rahmetle anıyorum" dedi.





KORKUT ATA FİLM FESTİVALİ'NDE 2.’LİK ALDI

Eski Kültür ve Turizm Bakanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da konuşmasında, “Birinci Dünya Savaşında, Rus esir kampındaki subaylarımızın üç yıl boyunca vatan, millet ve özgürlük hasretiyle kaleme alarak çıkardıkları haftalık bir dergidir. Yerli Düşünce Derneğimizin Başkanı 26 ve 27.Dönem Ordu Milletvekilimiz Sayın Metin Gündoğdu’nun gayretleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı-Telif Hakları Genel Müdürlüğü katkılarıyla “Vaveyla”nın belgesel filmi yapılmış ve Korkut Ata Film Festivali’nde 2.lik ödülüne layık görülmüştür” dedi.





TOPÇU’DAN EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Topçu ayrıca, “Atalarımızın en zor şartlarda dahi neleri başardığının ve Türk’ün esir edilemeyeceğinin bu önemli el yazma belgesini, ödül alan bir belgeselle insanımızla buluşturan, Bakanlığımız, Genel Müdürlüğümüz ve Yerli Düşünce Derneğimizin ilgililerine vekilimizin şahsında çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu. Topçu, “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünde, Çanakkale’yi geçilmez yapan şanlı ecdadımızı, tüm şehit ve gazilerimizi, Anafartalar Kahramanı Büyük Atatürk’ü saygı,rahmet ve minnetle anıyor,sizleri tekrar saygıyla selamlıyor hayırlı ramazanlar diliyorum” diyerek konuşmasını bitirdi. Konuşmasının ardından okuyucularıyla bir araya gelen Topçu, kitaplarını imzaladı.



