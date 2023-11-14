Batı Trakyalı Müslüman Türklerin savunucusu Dr. Sadık Ahmet'in hayatı film oldu

“Sadık Ahmet filmini yapmak, kimliğimizin gölgelenmesine ve bağımsızlığımızın kısıtlanmasına asla izin vermeyeceğimizin ilanıdır. Sadık Ahmet bizim için bu anlama geliyor. Sadık Ahmet bir doktor olarak Batı Trakya’da aslında sadece fiziki yaraları iyileştirmemiş aynı zamanda asimile edilme, yok sayılma veya milliyetinden yoksun bırakılma gibi kitlesel acıları da iyileştirecek bir mücadelenin içerisine girmiş. Bu yüzden bizim için önemli bir projenin basın toplantısı gerçekleştiriyoruz. Türk azınlıkların çektiği sıkıntıları Yunanistan’ın sınırlarını aşarak tüm dünyaya duyurma mücadelesi vermiş, hayatından feragat etmiş yakın tarihteki önemli bir şahsiyet üzerine konuşuyoruz. O yüzden mümkün olduğunca titizlikle ve yoğun bir çalışmayla Sadık Ahmet filmini bir an önce beyazperdeye getirmeye gayret ettik. Filmimizin yolu açık olsun. TRT olarak, Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak Sadık Ahmet’in hikayesini, tarihimizi, kimliğimizi, kültürel zenginliklerimizi anlatmaya, bu yolda çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Bunun bir kez daha altını çizmek istiyorum.”