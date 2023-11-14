Batı Trakyalı Müslüman Türklerin savunucusu Dr. Sadık Ahmet'in hayatı film oldu

TRT Ortak Yapımı “Sadık Ahmet” filminin basın toplantısı gerçekleşti.
1947 yılında Gümülcine'de doğan ve tıp eğitimi aldıktan sonra Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türklerinin birçok hakkının devlet tarafından hiçe sayılmasına karşı siyasi bir mücadele sürdüren Dr. Sadık Ahmet'in hikâyesi TRT ortak yapımı “Sadık Ahmet” filmiyle izleyiciyle buluşacak. Batı Trakyalı Müslüman Türk azınlığın efsanevi lideri Dr. Sadık Ahmet'in hayatı ve uğruna savaş verdiği mücadelenin etkileyici hikayesini beyazperdeye taşıyan filmin basın toplantısı İstanbul’da gerçekleşti.
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ev sahipliğinde gerçekleşen basın toplantısına; TRT Yönetimi, filmin yapımcısı Mahmut Cüneyt Göz, kreatif yapımcısı Muhammet Usta, yönetmen Hakan Yonat, filmin oyuncularından Turgay Aydın, Nur Fettahoğlu, Ozan Akbaba, Renan Bilek, Erkan Can, Suzan Kardeş, Doğukan Güngör, Taner Rumeli ve Burak Satıbol, Sadık Ahmet’in oğlu Levent ve kızı Funda Sadıkahmet ile çok sayıda üst düzey medya temsilcisi katıldı.
TRT Genel Müdürü Sobacı: “Kamu yayıncısı olarak misyon yüklü işler yapıyoruz”
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, kamu yayıncılığının gereği olarak misyon yüklü işler yapmaya ve yaptıkları her işin arkasında bir dert yüklenmeye çalıştıklarını ifade ederek, bunun en önemli göstergelerinin Prime Time’da yaptıkları diziler ve ortak yapım filmleri olduğunu söyledi.
“TRT ortak yapımı filmler gişede ve film festivallerinde önemli başarılara imza attı”
12 Punto’nun Türkiye’nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu olduğunu hatırlatan Sobacı, senarist yetiştirmenin ve gençleri özellikle yapımcı yapmak üzerine geliştirilen bu projeyi TRT olarak gerçekleştirdiklerini aktardı.
“Sadık Ahmet filmini yapmak, kimliğimizin gölgelenmesine ve bağımsızlığımızın kısıtlanmasına asla izin vermeyeceğimizin ilanıdır”
Sadıkahmet: “28 yıl sonra beni babamla kucaklaştırdığı için TRT’ye minnettarım”
Senaryosunu Mert Dikmen’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Hakan Yonat'ın oturduğu filmin yapımcılığını Mahmut Cüneyt Göz, proje tasarımı ve kreatif yapımcılığını ise Muhammet Usta üstleniyor. Dr. Sadık Ahmet’i ise oyuncu Turgay Aydın canlandırıyor. Edirne’de çekimleri tamamlanan filmin oyuncuları arasında; Nur Fettahoğlu, Erkan Can, Ozan Akbaba, Renan Bilek, İlker Aksum, Taner Rumeli, Burak Satıbol, Uğur Yücel, Erdal Beşikçioğlu, Suzan Kardeş ve Doğukan Güngör gibi başarılı isimler yer alıyor.