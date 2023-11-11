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TRT 1'in yeni dizisi "Kod Adı Kırlangıç" ilk bölümü 12 Kasım'da ekranlara gelecek

TRT 1'in yeni dizisi "Kod Adı Kırlangıç", 12 Kasım'da ilk bölümüyle ekranlarda olacak. Yönetmen koltuğuna Emir Khalilzadeh'ın oturduğu dizi, mahallede kurdukları gizli teknoloji üssünde kendi dronlarını tasarlayan gençlerin hikayesini ele alıyor. Kod Adı Kırlangıç dizisi 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Peki, Kod Adı Kırlangıç dizisi oyuncuları kimler? Kod Adı Kırlangıç dizisi 1. bölüm fragmanı ve diziye ilişkin merak edilen ayrıntılar...

10:47 - 11/11/2023 samedi
Yeni Şafak
Kod Adı Kırlangıç

Kod Adı Kırlangıç

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yapımını Zera Medya'nın üstlendiği “Kod Adı Kırlangıç” dizisi için geri sayım sürüyor. Dizinin ilk bölümü yarın ekranlara gelecek. Peki, dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Kod Adı Kırlangıç dizisi oyuncu kadrosu...

KOD ADI KIRLANGIÇ DİZİSİ KONUSU

Aynı mahallede yaşayan çocukların ortak merakı teknolojidir. Drone tasarlamak için bir araya gelen çocuklara yardım edenler de olur, onları engellemeye çalışan kötüler de…

KOD ADI KIRLANGIÇ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Teknoloji meraklısı çocukların heyecan dolu hikayelerini ekrana taşıyacak olan dizide Serkan Şenalp, Gizem Arıkan, Korhan Herduran, Mine Teber, Ayhan Taş, Zeynep Kankonde, Cemil Şahin ve Eray Kaman gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Komedi, teknoloji ve heyecan dolu sahneleriyle her yaştan izleyicinin ilgisini çekmeye aday olan “Kod Adı Kırlangıç” dizisinin yönetmen koltuğuna ise Emir Khalilzadeh oturuyor.

KOD ADI KIRLANGIÇ DİZİSİ İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT 1'in yeni dizisi "Kod Adı Kırlangıç", 12 Kasım Pazar günü ekranlara gelecek.

KOD ADI KIRLANGIÇ DİZİSİ 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE




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