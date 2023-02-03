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Hayat

Bilinen en yaşlı köpek oldu: 30 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Bobi adlı 30 yaşındaki bir köpek, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği ilan edildi.

11:38 . 3/02/2023 Cuma
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Bobi, 30 yaşında rekorlar kitabına girdi.

Bobi, 30 yaşında rekorlar kitabına girdi.

Saf Rafeiro do Alentejo ırkından gelen Bobi, yaşayan en yaşlı köpek tacını 23 yaşındaki Chihuahua Spike'tan aldı. Guinness yetkilileri Bobi'nin varlığı konusunda bilgilendirilmeden önce Spike, rekor sahibi olarak sadece iki hafta geçirdi. Portekizli Bobi tüm hayatını, Portekiz’in güneyindeki Conqueiros köyünde bulunan evlerinde onu yedikleri yiyeceklerle beslediklerini söyleyen Costa ailesiyle birlikte geçirdi.

EN FAZLA 14 YIL YAŞAMASI GEREKİYORDU

Guinness Dünya Rekorları’nın internet sayfasında yer alan bilgilere göre, Bobi 1 Şubat itibarıyla dünya üzerinde 30 yıl ve 266 gün geçirmiş oldu. Bekçi köpekleri sınıfından olan Rafeiro do Alentejo ırkının yaşam beklentisi 12 ila 14 yıl arasında. Şimdiye kadarki en yaşlı köpek olan Bluey (1910-1939), 29 yıl 5 aylık olana kadar yaşayan bir Avustralya bekçi köpeğiydi.


11 Mayıs 1992’deki doğumunun ardından kayıt olduğu Leiria Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri, Bobi’nin yaşını teyit etti. Bobi’nin yaşı, Portekiz hükümetinin tanıdığı bir hayvan veritabanı tarafından da doğrulandı.
#bobi
#guinnes
#portekiz
1 saat önce
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Bilinen en yaşlı köpek oldu: 30 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
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