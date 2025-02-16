Biyografiler ölümle bitmez

Ankara’da yayımlanan ve 102. sayısına ulaşan Edebiyat Ortamı yoluna yayın yönetmeni değişikliğiyle devam ediyor. Önceki sayıya kadar dergiyi omuzlayan Sadık Yalsızuçanlar görevi Türkiye Yazarlar Birliği Genel Sekreteri yazar, şair Mehmet Kurtoğlu’na devretti. Değişiklikler, giden ve gelen arkadaşlara, dergiye ve okurlara hayırlı olsun. Sunuşta yeni dergiye dair şöyle söyleniyor: … bundan sonra derginin hacminin kabarıklığı kadar içeriğinin derinliğine önem vereceğiz. Felsefeci Rabia Nur Akmaz’ın merhum D. Mehmet Doğan’ı kaleme aldığı kitabını hediye eden derginin kapağına iki konu çıkartılmış. İlki yazımın başlığını esinlendiğim Beşir Ayvazoğlu’yla yapılan söyleşi. Diğeriyse Batı Edebiyatında Bir Tabu: Shakespeare (biz Şekspir diyoruz) başlığı. Şiirle devam edeyim. Defterime kaydettiğim şiirlerden biri Mehmet Aycı’nın Ağacın Dibinde Bir Kara Kedi başlıklı çalışması. Son kıtası şöyle: Ağacın başında üç kara bulut / Göz ucuyla selamlayıp geçiyor / Aksilik ya düşen tek damla yağmur / Kedimizin bıyığını seçiyor. 140 sayfalık derginin söyleşi konukları Ayvazoğlu ve Nazım Payam. Payam’la Taner Namlı, Ayvazoğlu’yla Mehmet Kurtoğlu konuşmuş. M. Atilla Maraş’ın ‘Doğan’ yazısı dikkate değer. Recai Akyel, Küçürek Öyküler’le Edebiyat Ortamı’nda. Tufan Erbarıştıran, Orhan Kemal Öyküleri’ni ele almış. Derginin ilk ve son sayfaları okura bırakılmış ve bence çok iyi olmuş. 140 sayfalık edebiyat dergisine, edebiyatortami@gmail.com e posta adresinden veya 0312 229 82 44 no’lu telefondan ulaşılabilir.





Değinmeler...

Bu sefer Değinmeler’e bir minik şairimizin şiirini aldım. Hayal Bilgisi’nde yayımlanan şiir 4. sınıf öğrencisi Zeliha Yıldız’a ait. Başlığı Akrostiş Şiir. Yıldız’ı ve bu güzel şiiri yayımlayan Hayal Bilgisi dergimizi tebrik ediyorum. Sözü uzatmayalım, buyurun şiire: Hayat namazla güzel / Zaman hızlı akıp geçer / Müslüman olunca insan / Umutlu olur her zaman / Hayatım anlam buldu / Allah’ı çok sevince / Mutlu olmak istersek / Mahşerden korkacağız / Elhamdülillah Müslümanız / Tek inancımız Allah.





Edebiyat Ortamı’ndan:

“… belirli dönemlerde, ayrıca totaliter ve otoriter rejimlerde bazı yazarların yasaklandığını, yasaklanmasa bile okunmalarının tehlikeli addedildiğini, yani bir kanon oluşturulduğunu biliyoruz. Mesela ders kitaplarına alınan yazarlar, rejimin okunmasında sakınca görmediği yazarlardır. Alınmayanlar ise sakıncalı… Bu uygulamaların ileri aşamalarında kitaplar, kütüphaneler yakılmıştır, biliyorsunuz.”

Beşir Ayvazoğlu





VUSLATIN SİNEMASI

Eğitimci-Yazar Barış Kavas’la Vuslatın Sineması ve Hüzün İçre Şarkılar isimli kitabı sayesinde tanıştık. Hoca sağ olsun yayımlanır yayımlanmaz kitabını sevgi dileklerini de katıp imzalamış ve bana da göndermişti.

Sinema ve müzik sanatına özel ilgisi bulunan Kavas’tan kısaca bahsetmek gerekir. Bandırma doğumlu (1984) olan yazar, Selçuk Üniversitesi mezunu. Sinema üzerine Ayşe Şasa, Sadık Yalsızuçanlar çizgisinde çalışmalar ortaya koyan Kavas, Kertenkele, Değirmen gibi dergilerde yazıları yayımlanmış bir yazar.

Yazarın Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık tarafından yayımlanan Vuslatın Sineması adlı eserinin arka kapağında, “Barış Kavas’ın sinema ve müzik yazılarından oluşan kitabı … Kavas’ın uzun yıllara varan yazınsal yolculuğunun, olağanüstü düşünme ve yazma gayretlerinin, okuduğu/izlediği filmlerin, dinlediği hüzünlü şarkıların derinlikli ve özgün yorumlarını ihtiva etmektedir” deniliyor. Kitabının önsözünde de şöyle diyor Kavas: Kendi filmimi çekemediğim ve senaryomun filme çekilmesini sağlayamadığım için sinema üstüne yazmak zorunda kalıyorum.

‘Film çekemediği için yazmak zorunda kalan’ bir sinema emekçisinin kaleme aldığı metinlerden oluşan kitabın akıcı bir dille yazıldığı ve çok rahat okunduğunu belirteyim. Eserin sinemaseverler tarafından da beklenen ilgiyi göreceğini umuyorum. Sinemacı ve yazar Kavas’tan film çekimine giden yolda yeni kitaplar bekliyorum…





Yağmur ve Kar

Yedi İklim 419. sayıyı geride bıraktı. Kapak tasarımını Hayrullah Aycın’ın yaptığı dergiye Mustafa Cemil Efe’nin Hüsn-i Hat’tıyla başlıyoruz. Hasan Aycın ve Zeynep Hilal Özder de çizgileriyle katılmışlar son sayıya. İsmail Kıllıoğlu Sanatın Konumu yazılarını sürdürüyor. Ali Haydar Haksal’sa yeni bir yazı dizisine başlıyor. Ali Günvar’ın 80’li Yıllarda Türk Şiirinde Çözümlenmiş Olan Problemler başlıklı metnini ayın metni ilan ediyorum. Şöyle bitiyor yazı: Bilinmeli ki iktidarın üzerinde konumlanabilmenin yolu iktidarı reddetmekten geçer. Bu sayıda 15 şairden 16 şiir görüyoruz. Temsilen Arif Ay’ın Yağmur ve Kar’ından alıntı yapayım: yağmurun derdi ne / gönlüm ıpıslak zaten / ne yaz yağmuru / ne güz yağmuru / gazze’den kudüs’ten / şam’dan bağdat’tan / toplanmış göz yağmuru bu. Mehmet Özger, Ömer Erinç şiirini irdeleyen bir çalışmayla katılmış dergiye. Eren Buğdaycı da Erinç’le bir söyleşi gerçekleştirmiş. Şöyle diyor Erinç: Son teknolojik gelişmelerle geleneksel olan yerinden edilmeye başlandı sanki. … Teknolojik devrim kimi şeyleri kolaylaştırsa da yine de zor olanı ortadan kaldıramıyor. Bu sayının kitap inceleme ve tanıtım yazarları, Ali Büyükçapar, Refika-Mükerrem Mert, Büşra Tektaş, Irmak Delikanlı ve Bedran Yoldaş. Kültür, sanat, medeniyet, edebiyat dergisine, ahmettahirhaksal@hotmail.com e posta adresinden veya 0216 352 49 77-0535 866 65 58 no’lu telefondan ulaşılabilir.





Gökyüzüne asılmış çiçekler

Erciş’in Hayal Bilgisi yine güzel kapakla geldi. Kapakta şahane bir Sinem Öztürk çalışması yer alıyor. Resmin üzerine şehit çocuklara hediye olarak “Gökyüzüne asılmış çiçekler” yazısı kondurulmuş. Arif Onur Solak’ın baş editörü olduğu dergiye başlıksız bir metinle giriş yapıyoruz. Şöyle deniyor yazının girişinde: Çıkın dışarı, burası (dünya) Allah’ın mülkü! Solak, Cihat Albayrak’ın yeni yayımlanan kitabı İyi ki Öğretmenim üzerine bir yazı kaleme almış. Ayşe Ünsal, Dünya Gözüyle başlıklı yazısıyla dergide. Müştehir Karakaya, Sesizliğin Sesi ismini verdiği dizi yazının ilkini kaleme almış. Şakir Kurtulmuş Günlüklerden’le okuruna seslenmiş. Mustafa Uçurum’un edebiyatın çok önemli bir kazanımına odaklandığı denemesi Dost Kazanma Yöntemi Olarak Edebiyat başlıklı. Bu sayıda 19 şiir yer görüyoruz. Şair Arif Torun’un (Dergi Günleri’nde imzalama nezaketini gösterdiği) Olası Facialar başlıklı şiirinden bir bölüm alayım: hayat aktı gitti değil mi / haziranda çırbana kavuşan su gibi / ortasını geçtik bak işte ömrün / fani dünya demişler, deliktir dibi / bilinmez neresindeyiz bu şenlikli hüznün. İyilik ve edebiyat dergisine hayalbilgisi@windowslive.com e posta adresinden veya 0506 355 97 19 no’lu telefondan ulaşılabilir.



