Hayat Böyle düğün hediyesi görülmedi Gelinin dedesinden genç çifte 300 bin liralık sıfır otomobil
AKTÜEL

Böyle düğün hediyesi görülmedi: Gelinin dedesinden genç çifte 300 bin liralık sıfır otomobil

Amasya’nın Taşova ilçesinde genç bir çiftin düğününe gelinin dedesinin sürpriz hediyesi damga vurdu. Takı töreninde gelinin dedesi genç çifte 300 bin lira değerinde sıfır kilometre otomobil hediye etti. Gelin ve damat büyük şaşkınlık yaşadı

Haber Merkezi İHA
Böyle düğün hediyesi görülmedi: Gelinin dedesinden genç çifte 300 bin liralık sıfır otomobil
Cafer Akkaya, torunu Serap Akkaya'yı büyük şaşkınlığa uğrattı

Amasya Taşova’da Serap Akkaya, Emre Gider ile hayatını bir kır düğününde birleştirdi. Çiftin düğün töreninde davetliler ilginç anlar yaşadı. Gelin Serap Akkaya’nın dedesi Cafer Akkaya ve eşi Sahire Akkaya ile birlikte çifte takı töreninde sıfır kilometre kırmızı bir otomobil hediye etti. İlginç anların yaşandığı düğün töreninde ise o anlar kameraya yansıdı. Takı esnasında hiç beklemedikleri bir hediye ile karşılaşan gelin ve damat ise şaşkınlarını gizleyemedi.
Dede Cafer Akkaya, "Torunlarıma düğün hediyesi olarak araba aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Allah kaza bela göstermesin. Her dedeye örnek olsun” dedi.
Babaanne Sahire Akkaya ise “Sağlıkla kullansınlar, mutluluklar onların olsun” şeklinde konuştu.

Böyle düğün hediyesi görülmedi
OYNAT 02:18
Böyle düğün hediyesi görülmedi
Çanakkale'de dünya evine giren Gürkan ve Esin Çetin'e arkadaşları unutamayacakları bir düğün hediyesi verdi. Salona getirilen dev paketten çıkan market arabası, hem gelinle damadı hem de davetlileri şaşırttı.

Gelin-damada
OYNAT 01:41
Gelin-damada "Bitcoin" ile düğün hediyesi
Avcılar'daki bir salonda yapılan düğün töreninde gelin ve damada takı yerine "Bitcoin" hesabı aracılığıyla para yollandı.


Abone Ol Google News
Üflemeyincepolis affetmedi

Üflemeyince
polis affetmedi

​Hem ehliyetinden oldu hem para cezası yedi.
Evlenmek için giden de var

Evlenmek için giden de var

​Cilvegözü'nden 44 bin 220 Suriyeli ülkesine geçti.
Kıbrıslı Rumlardan çirkin kampanya: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın ‘mavi tik’i kaldırılsın

Kıbrıslı Rumlardan çirkin kampanya: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın ‘mavi tik’i kaldırılsın

​Yerli aşı yıl sonuna kadar hazır olacak.

​AK Parti'li Turan'dan muhalefetin eleştirilerine tepki.

ATAK helikopterleriyle beş PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

'Dünyanın en nadir yerlerinden biri'

'Dünyanın en nadir yerlerinden biri'

​Her gün yerli ve yabancı binlerce turist akın ediyor.
'Önce arabayı<br>sevdim sonra eşimi'

'Önce arabayı
sevdim sonra eşimi'

​Böyle olur tır şoförünün aşkı: Düğün konvoyu tırlardan oluştu.
Küçükçekmece'de<br>korkunç iddia

Küçükçekmece'de
korkunç iddia

​Çocuğunu tavana asarak dövdüğü söylenen baba gözaltına alındı.

19 yıl hapis<br>cezasıyla aranıyordu

19 yıl hapis
cezasıyla aranıyordu

Bacanağını öldüren zanlı iki yıl sonra kardeşinin evinde yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.