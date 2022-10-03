Masterchef kim elendi kim kazandı?

MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu.

Masterchef’e veda eden altıncı yarışmacı bu akşam belli oluyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna’nın jürisinde yer aldığı MasterChef’te bu akşam yarışmaya bir kişi veda ediyor.

Yarışmanın müdavimleri ''MasterChef kim elendi, kim gitti?'' sorgulatmasını yapıyor. Peki, Masterchef'te kim elendi? İşte, 2 Ekim 2022 Pazar Masterchef Türkiye'ye Yaşananlar!

Masterchef’te bu akşam kim kazandı, kim elendi?

MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu. MasterChef Türkiye 2022 yılına veda eden isim Kaan oldu.

''YAŞAMAK İSTEMİYORUM BİR DAHA''

Çağatay, ''Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sağ olun yorumlarınız için. En yakın arkadaşım gitti. Ben göndermiş oldum. Rakpi gördüğüm kim varsa potaya göndereceğim'' dedi.

Kaan, ''Öncelikle yemeğinizi yapamadığım için üzgünüm. Programda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sizlerden güzel şeyler öğrendim. İyi insanlarsınız, iyi ki sizinle burada tanışma ve yarışma imkanında bulundum. Burası bitti. Ama güzel insanlar tanıdım. Güzel şeflerle vakit geçirme fırsatım oldu. Üzüldüm içim ağlıyor ama yine buna rağmen mutlu olmayı bilmek gerek. Zor'' dedi.

Mehmet Şef, ''İnsanlardan bir şey öğrenilir mi? Ben öğrendim. Pozitiflik...'' ifadelerini kullandı.