Bu yemek 669 yıldır yılda bir kez aynı yöntemle pişiyor

Bursa’nın gelenek ve göreneklerine bağlı Keles ilçesi Sorgun köyünde 669 yıldır bir gelenek yaşatılıyor. Köylüler her Mayıs ayının ilk haftasında o yılki mahsulleri "bereketli olsun" diye hayır yemeği yapıyor. Yapılan bu yemek ise çok özel bir karışımdan ve yılda sadece bir kez pişiriliyor. Köydeki her haneden geçtiğimiz yıl ekip biçtikleri tahıllardan toplanıyor. Toplanan 13 çeşit tahıl 669 yıl önceki gibi taş değirmende öğütülüyor.

Sorgun köyünde 669 yıldır bir gelenek yaşatılıyor.

13 çeşit tahıldan yapılıyor

Sonra bu öğütülen tahıllardan dede aşı dedikleri yemeği yaparak Bursa’nın her yerinden gelen misafirlere ikram ediyorlar. Gelen misafirler de yılda sadece bir kez bu köyde önlerine konulan dede aşını afiyetle yiyor. Bu yemeğin 669 yıldır yapıldığını ifade eden Keles Sorgun Köyü Dernek Başkanı Muharrem Ulutaş, şu şekilde konuştu:

"Köydeki her haneden kendi yerli tohumlarıyla ürettikleri 13 çeşit tahıl malzemesi topluyoruz. Bu yemeği o yıl tarlaya ektiğimiz mahsullerin bereketli olması için pişirip gelen misafirlere ikram ediyoruz. Bugün bu yemeğe Bursa’nın her yerinden 3 bin kişi katıldı. Yaptığımız yemeklerde teknolojik hiç bir malzeme kullanmadan yapıyoruz. 13 tahıl malzemesiyle yaptığımız yemeğin ismi dede aşı. Her haneden toplanan tahıllar kazanlara eşit şekilde dökülerek bu yemek yapılıyor."

Bu yıl 669’uncusu pişen dede aşını afiyetle yediklerini ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Mersin, "Sorgun Derneğimiz bu etkinliği her yıl hakkıyla yapıyor. Bu yılda katılım çok üst düzeyde. Rabbim düzenleyenlerden razı olsun" dedi.

Keles Ak Parti İlçe Başkanı Özcan Yeni, "Bu dede aşı dediğimiz yemek yaza girerken köyümüz tarafından her yıl pişirilir. Buraya gelen misafirlerde 669 yıllık tarifle yapılan dede aşından afiyetle yerler" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 12 Mimar Sinan’ın su hizmetlerini yürüttüğü sırada, onun isminin tarihteki yerini tâyin edecek bir eserin inşâ emri de Kânûnî tarafından kendisine verilmişti. Bu eser muhteşem Sü­ley­mâ­ni­ye olacaktı. Şöyle ki: Rivayete göre Kanuni Sultan Süleyman Han, bu câmi-i şerîfin inşasına karar verdiği zaman, bir gece rüyasında Allah Rasulü'nü (sav) gördü. Hazret-i Peygamber (sav), ona caminin nereye yapılacağını göstermekten başka, caminin iç ve dış unsurları hakkında da birtakım talimatlar verdi. Bunları: Minberi şuraya, mihrabı şuraya, kürsüyü de şuraya yapasınız!” şeklinde tafsîlatlı bir şekilde ifade buyurdu. Büyük bir heyecan ve sürurla uyanan Kanunî, alemlerin Efendisi’ne salevât getirerek gözyaşları içinde Cenâb-ı Hakk’a şükretti. Ertesi gün ilk iş olarak der­hal Hazret-i Peygamber'in işaret buyurduğu mahalleye giderek Mîmarbaşı Koca Sinan’ı oraya çağırdı ve buraya bir câmi-i şerîf yaptıracağını söyledi. Koca Sinan da, zaten bu teklifi bekliyormuşçasına Sul­tan’a: Devletlü Sul­tâ­nım! Camiyi bu yere şu minvâl üzere yaparız; mih­ra­bı şurada, minberi şurada, kürsüsü de şurada olur.” diyerek Kanûunî’ye rüyasında vakî olan Hazret-i Peygamber'in mü­barek ifadelerini tekrarladı. Bunun üzerine Kanunî, mütebessim bir şekilde Sinan’a bakarak: “Mîmarbaşı! Haberli gibisin!..” dedi. Koca Sinan, başını edeple önüne eğdi ve aynı rüyayı sadıkayı kendisinin de gördüğünü izhar sadedinde: “Sul­ta­nım! Sizin hemen arkanızda idim!..” dedi. Bu durum karşısında sürur ve heyecanı bir kat daha artan Kanunî, der­hal: “O hâlde tiz câmi-i şerifin inşası başlasın!” diye ferman eyledi. Zaten bu emri bekleyen Mîmarbaşı Koca Sinan, vakit geçirmeden hazırlıklarını tamamladı ve yüce mabedin inşasını, Şeyhülislâm Ebussuüd Efendi’nin temele ilk taşı koymasıyla başlattı. Eseri, devrin teknolojik yetersizliklerine rağmen yedi yılda tamamladı. Mabedin maliyeti, 59 milyon akçe (996.000 düka altını=400 milyon dolar) olarak zikredilmekte, külliyelerle beraber 3 milyar dolara mal olduğu beyan edilmektedir. . Peygamberimiz yerini gösterdi: Sultan Süleyman yaptı Mimar Sinan şahit oldu İstanbul'da yerini Peygamberimizin tayin ettiği ve Mimar Sinan'ın mimarlığını yaptığı cami günümüzde hala heybetini koruyor. Kanuni Sultan Süleyman ile Mimar Sinan'a gelen haber ile her şey değişiyor. BiP'te paylaş

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