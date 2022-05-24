Hayat Celal Şengörden peygamberlere büyük saygısızlık İbrahim masal, Musa da İsa da hikaye
AKTÜEL

Celal Şengör'den peygamberlere büyük saygısızlık: İbrahim masal, Musa da İsa da hikaye

Daha önce kendi dışkısını yediği ve kız öğrencilerinin taciz ettiği açıklamalarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Celal Şengör, bu kez dini değerlere hakaret etti. Katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulunan Şengör, Hazreti İbrahim'in tarihsel olarak var olmadığını, hatta Hazreti Musa ve İsa'nın bile hikayelerden ibaret olduğunu savundu, kutsal kitap olarak kabul edilen Tevrat, İnciller ve Kur'an için "Onlar masal" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Celal Şengörden peygamberlere büyük saygısızlık: İbrahim masal, Musa da İsa da hikaye
Celal Şengör

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programı bu hafta, Şanlıurfa'da dünyanın ilk bilim merkezlerinden biri olarak bilinen Harran'da yapıldı.

Programa konuk olarak Jeolog Celal Şengör, Akademisyen Ahmet Arslan ve Harran'daki kazı başkanı Mehmet Önal da katıldı. Din konusunun açıldığı bir bölümde Önal, Hz. İbrahim'in Harran'da yaşadığını belirterek, "Burası Hz. İbrahim'in yaşadığı yer. 75 yaşına kadar burada yaşıyor. Kutsal kitaplar Harran'ı işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

"İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil"

Önal'ın sözünü keserek araya giren Şengör, şunları söyledi: "Ben bunun saptamasını yapayım, o masal. Hocam masal o. Bunların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil.

Akademisyen Celal Şengör: İbrahim masal Musa da İsa da hikaye
OYNAT 00:48
Akademisyen Celal Şengör: İbrahim masal Musa da İsa da hikaye
Prof. Dr. Celal Şengör, Haber Türk'te yayınlanan Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu.

Hazreti İbrahim'in tarihsel olarak var olmadığını, hatta Hazreti Musa ve İsa'nın bile hikayelerden ibaret olduğunu savunan Şengör, kutsal kitap olarak kabul edilen Tevrat, İnciller ve Kur'an için 'Onlar masal' dedi.



"Bu kişiler tarihte yok"

Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o 3 tane kutsal kitap denilen, Suriye din geleneği, Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır. Musa peygambere bakıyorsun, adamı da tarih bilmiyor, yok öyle birisi. Musevilerin kitabındaki Mısır'dan çıkış olayı da yok. Hocamın söyledikleri tamamen menkıbevi. Belge yok."

Kendi dışkısını yiyen profesörden ilk yorum: Acıydı
HAYAT
Kendi dışkısını yiyen profesörden ilk yorum: Acıydı

"Musa efsanedir"

Celal Şengör'den sonra söz hakkı alan Arslan ise, "Arkadaşlarımızdan birisi bu olaya menkıbe diyor, bir diğeri menkıbe ve değil arasında kalmış. Şimdi bakın İsa'nın bile tarihi bakımdan yaşamış olduğuna dair elimizde hiçbir kanıt yok. Celal Hoca haklı. İbrahim, elimizde bulunan tarihi belgelere göre şu anda mevcut değil. İsa da mevcut değildir. Musa bence efsaneden daha fazlasıdır." dedi.

Kendi dışkısını yiyen profesörden ilk yorum: Acıydı
HAYAT
Kendi dışkısını yiyen profesörden ilk yorum: Acıydı

Yaşam alanlarını gizli tutacağız

'Yaşam alanlarını gizli tutacağız'

1974'ten sonra tekrar görüldü.
Beni göndersinler

'Beni göndersinler'

​'Şemsiye ile uçan adam' uzay yolcusu olmak istiyor.
Pençe-Kilit Operasyonundan acı haber

​MSB: Çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

İstanbul'da eylem hazırlığı yapıyordu.

​Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: İşte ayrıntılar.

Minibüse binmeden yazamıyor

Minibüse binmeden yazamıyor

​'Atla Gel Şaban' filmi Elazığ'da gerçek oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.