CHP'li Kuşadası Belediyesinden 'büyük' hizmet: Cumhuriyetin 100. yılına özel heykel sempozyumu

CHP'li belediyelerde heykel sevdası sürüyor. Son olarak CHP'li Kuşadası Belediyesi, yeni bir heykel çalışması için sempozyum başlattı.

12 Eylül'de başlayan Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu'nda 11 gün geride kaldı.

CHP'den bir heykel hizmeti daha: Sempozyum düzenlendi

Kuştur mevkiinde bulunan Eski Deve Güreşi Arensı’nda gerçekleşen sempozyum, dünyanın farklı yerlerinden gelen heykeltıraşları ağırladı. 20 Ekim’e kadar sürecek olan sempozyuma İran’dan, Gürcistan’dan, Belarus’tan, Estonya’dan, Rusya’dan, Çin’den heykeltıraşlar katıldı. Cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yıl dönümüne ithaf edilen sempozyumda heykeltıraşların teması ise ‘barış ve özgürlük’ oldu.

Bittikten sonra farklı noktalarda sergilenecek