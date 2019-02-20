Hayat Çinde ev ödevi yapan robot bir annenin sinir krizi geçirmesine neden oldu
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Çin'de ev ödevi yapan robot bir annenin sinir krizi geçirmesine neden oldu

Çin'de yaşayan bir öğrenci, ev ödevini ailesinden gizli aldığı robota yazdırdı. Kızının kısa sürede ödevini bitirmesine şaşıran anne, odasındaki robotu bulunca sinir krizi geçirerek parçaladı. Anne, sosyal medyada isyan ederek, "Tüm ev ödevlerinizi yazmaya yardım edebilir ama sınavlarınıza yardım edebilir mi?" yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

Çin'in Cıciang eyaletine bağlı Hangcou kentinde bir kız öğrenci, Bahar Bayramı'nda ebeveynlerinden habersiz ev ödevlerini yazması için 800 yuana (yaklaşık 625 TL) robot satın aldı. İnsan yazısını taklit ederek, hatasızca yazabilen robot, kız öğrencinin öğretmenlerinin bir haftalık Bahar Bayramı için verdiği ödevleri çok kısa sürede yazarak bitirdi.

Öğrencinin annesi Cang, kızının ödevinin bu kadar kısa sürede bitirmesine şaşırırken, tüm ödevlerin hatasız yazılması dikkatini çekti. Kızının odasını temizlerken "tüm el yazılarını taklit edebilir" logolu robotu bulan Cang, durumu anlayınca öfkelenerek, cihazı kırdı.

Yazı robotu, parşömen kağıdın koyulabilmesi için dikdörtgen çerçeveli metal bir zemin ve yazıyı yazan bir robot koldan oluşuyor.

Annenin isyanı 13 milyon kez paylaşıldı

Olayı "Tüm ev ödevlerinizi yazmaya yardım edebilir ama sınavlarınıza yardım edebilir mi?" ifadeleriyle ülkenin sosyal medya hesabı Weibo'dan paylaşan anneden sonra, paylaşım 13 milyon kez okundu, 3 binden fazla tekrar paylaşıldı. Robotun satıldığı e-ticaret platformunda robota olan ilgi arttı.

Annenin paylaşımıyla ilgili bazı internet kullanıcıları, kız öğrencinin bu yaşında bu tür bir robot kullanmasının yanlış olduğunu söylerken, bazıları da ülkede öğrencilerin "belirli sıkıcı ve ağır yüklere katlanmasına neden olan eğitim şeklinde reform yapılarak, yaratıcı ev ödevleri verilmesi gerektiğini" savundu.

Çin'de kitaplardaki metin ve makalelerin olduğu gibi defterlere veya parşömen kağıtlarına yazılmasını gerektiren ödevler verilebiliyor.

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