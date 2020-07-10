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Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı kaç rekattır nasıl kılınır?

Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı kaç rekattır nasıl kılınır?

Bugün vatandaşlar cuma namazını kılmak için bekliyor. Cuma namazına sayılı saatler kala namazı ilk kez kılacak olan küçükler veya Müslüman olan kişiler cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilen o soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Müslümanların mübarek gün olarak kabul ettiği ve inandığı Cuma namazı bir süredir evlerde idrak edildi. Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar hüzünlü şekilde cami yerine cuma namazlarını evlerinde kıldı. Koronavirüs vakasının düşmesi sonrası sosyal mesafe ile camilerde cemaatle namazlar başladı.

Cuma namazına sayılı saatler kala namazı ilk kez kılacak olan küçükler veya Müslüman olan kişiler cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilen o soruların yanıtları...

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CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rekat cuma namazının ilk sünneti kılınır.

En güzel ve anlamlı Cuma mesajları
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En güzel ve anlamlı Cuma mesajları

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri
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Cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri

Son oturuşta:

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

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Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir:

"Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına."

Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Kabe'de sosyal mesafeli namaz
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