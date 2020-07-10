Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı kaç rekattır nasıl kılınır?

Müslümanların mübarek gün olarak kabul ettiği ve inandığı Cuma namazı bir süredir evlerde idrak edildi. Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar hüzünlü şekilde cami yerine cuma namazlarını evlerinde kıldı. Koronavirüs vakasının düşmesi sonrası sosyal mesafe ile camilerde cemaatle namazlar başladı.

Cuma namazına sayılı saatler kala namazı ilk kez kılacak olan küçükler veya Müslüman olan kişiler cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilen o soruların yanıtları...

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CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rekat cuma namazının ilk sünneti kılınır.

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Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

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Son oturuşta:

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

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Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

OYNAT 02:42 Kabe'de okunan ezan böyle görüntülendi Mekke'de Mescid-i Haram'da okunan ezan zaman zaman canlı olarak sosyal medyada yayınlanıyor. Müezzin Ali Ahmed Mulla tarafından okunan ezana hac ve umre ziyareti için kutsal topraklara gidenler oldukça aşina. Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler milyonlarca kez izlenerek büyük beğeni kazandı. BiP'te paylaş

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Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir:

"Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına."

Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

FOTOĞRAF 4 Sosyal mesafeye dikkat eden cemaat Kabe'de hiç alışık olunmayan bu manzarayı oluşturdu. Suudi Arabistan ülkenin bazı kısımlarında sokağa çıkma yasaklarını kaldırsa da Mekke ve Medine'de bazı yasaklar hala sürüyor. Daha önce de Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'de kılınan ilk teravih namazına, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler sebebiyle Harameyn işlerinde görev alan memurlar, dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren kişiler ve diğer görevliler katılmıştı. Kabe'de sosyal mesafeli namaz Suudi Arabistan'da da sosyal mesafenin korunması, sokağa çıkma yasağı ve namazların cemaatle kılınmasını yasaklanmasının ardından Kabe'deki namazlar çok az sayıdaki kişinin katılımıyla sosyal mesafe ile kılınıyor. Kabe'de pazartesi günü çok az sayıda kişinin akşam namazını kılmalarına izin verildi. BiP'te paylaş

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