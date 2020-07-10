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Gündem Cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri
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Cuma namazı saat kaçta? Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana cuma namazı vakti

Cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan mübarek cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak. Cuma namazına gidecek olanlar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Manisa ve tüm illerde cuma namazı saatini merak ediyor. Camileri dolduracak cemaat cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre, il il cuma namazı saatlerini haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cuma namazı
Cuma namazı

Bugün 10 Temmuz Cuma. Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, İzmir'de cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, İstanbul, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa cuma namazı saatlerini derledik. Haberimizde bir haftalık il il namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

  • İstanbul'da cuma ezanı saat 13.15'te okunacak.
  • Ankara'da cuma ezanı saat 12:59'da okunacak.
  • İzmir'de cuma ezanı saat 13.22'de okunacak.
  • Bursa'da cuma ezanı saat 13.14'te okunacak.
  • Antalya'da cuma ezanı saat 13.08'de okunacak.
  • Konya'da cuma ezanı saat 13.00'da okunacak.
  • Adana'da cuma ezanı saat 12.49'da okunacak.
  • Gaziantep'te cuma ezanı saat 12.41'de okunacak.
  • Şanlıurfa'da cuma ezanı saat 12.35''te okunacak.

İl il cuma namaz vakitleri için tıklayınız

En güzel ve anlamlı Cuma mesajları
GÜNDEM
En güzel ve anlamlı Cuma mesajları

Çamlıca Camii'nde sosyal mesafeli Cuma namazı
OYNAT 00:56
Çamlıca Camii'nde sosyal mesafeli Cuma namazı
Büyük Çamlıca Camii'nde korona virüs tedbirleri kapsamında cemaatle birlikte ikinci kez sosyal mesafeli Cuma namazı kılındı. Alınan önlemlere özen gösteren ve seccadeleriyle birlikte gelen vatandaşlar, camiyi ve avlusunu doldurdu.


Cuma Namazının hükmü

Cuma namazı, farziyyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabit olan ve hutbeyi de ihtiva eden iki rekatlı, cemaatle kılınan bir namazdır. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allâh’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allâh’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." buyurmaktadır (Cumu’a 62/9-10).

Hz. Peygamber, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’a farzdır." (Nesâî, Cumu’a, 2; Ebû Dâvûd, Taharet, 129), "Cuma namazını kılmayan birtakım kişiler, ya bundan vazgeçerler ya da Allâh kalplerini mühürler de gafillerden olurlar." (Müslim, Cumu’a, 12; Nesâî, Cumu’a, 2), "Allâh, önemsemeyerek üç Cuma'yı terk eden kişinin kalbini mühürler" (Ebû Dâvûd, Salât, 210; Nesâî, Cumu'a, 2) buyurmaktadır. Cuma namazı, Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar bütün Müslümanlarca kılınmış ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir ihtilafa düşülmemiştir.

Cuma namazının hicretten önce farz kılındığına dair rivayetler bulunmakla birlikte, Hz. Peygamber ilk Cuma namazını hicret esnasında Medine yakınındaki Rânûna denilen bir vadide kıldırmıştır.

10 Temmuz Cuma hutbesi: '15 Temmuz ve birlik ruhu'

Muhterem Müslümanlar!


Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Biliniz ki Allah, iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez.”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem (s.a.s) bizleri şöyle uyarıyor: “Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir; ona ihanet etmez, ona yalan söylemez, onu yüzüstü bırakmaz. Her Müslüman’ın ırzı, malı ve kanı bir diğer Müslüman için dokunulmazdır.”2


Aziz Müminler!

Milletimizin ağır bir ihanete, vatanımızın hain bir işgal girişimine uğramasının üzerinden dört yıl geçti. 15 Temmuz gecesi, Cenâb-ı Hakkın yardımı ile aziz milletimiz, vatanına, bayrağına, ezanına ve iradesine sahip çıktı. Dine hizmet ediyor gibi görünerek yıllarca menfaat devşirenlerin emellerini boşa çıkardı. Zalimlerin tuzaklarını başlarına geçirdi elhamdülillah!


Kıymetli Müslümanlar!

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerimde şöyle buyrulur: “Onlara ‘Yeryüzünde fesat çıkarmayın’ denildiğinde, ‘Biz ancak ıslah edicileriz’ derler. Şunu bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir, lakin anlamak istemezler.”3


İyi bilinmelidir ki 15 Temmuz’da milletimizin istiklal ve istikbaline kasteden FETÖ, bir fitne şebekesidir. Dinî bir grup değil, bir fesat yuvasıdır. Allah’a olan bağlılığımızı, Resûlullah’a olan muhabbetimizi, sadakamızı, kurbanımızı, mukaddes saydığımız nice değerlerimizi istismar etmiştir. Göz bebeğimiz olan gençlerimizi sinsi planlarla ana babasına ve milletine düşman hale getirmiştir. Saf ve samimi müminleri kandırarak kazandıklarını zannedenler, hakikatte yalnızca kendilerini kandırmıştır.


Değerli Müminler!

Allah Resûlü (s.a.s)’in çağları aşan apaçık bir uyarısı vardır: “Mümin bir delikten iki defa ısırılmaz.”4


O halde, bilinçli, sağduyulu ve dirayetli olalım. Milli ve manevi değerlerimizi istismar etmeye çalışanlara asla fırsat vermeyelim. Kur’an-ı Kerim’in rehberliği, Peygamberimizin örnekliği hayatımıza istikamet verecektir. Güvenilir kaynaklardan öğreneceğimiz sahih dinî bilgiyle yaşayalım. Vatanımızın selameti, devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için birlik ve beraberliğimizi koruyalım.
Hutbemi bitirirken geçmişten günümüze vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyoruz.

1. Hac, 22/38.

2. Tirmizî, Birr, 18.

3. Bakara, 2/11,12.

4. Buhârî, Edeb, 83.

Ankara'da cuma namazı saat kaçta?
GÜNDEM
Ankara'da cuma namazı saat kaçta?

İzmir'de cuma namazı saat kaçta?
GÜNDEM
İzmir'de cuma namazı saat kaçta?

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?
GÜNDEM
İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?

Başkentte sağanak altında cuma namazı
FOTOĞRAF 11
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Ankara Melike Hatun Camisi'nde cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile kılındı. Vatandaşlar cuma namazını, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur altında kıldı.
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Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde de namaz esnasında aniden bastıran sağanak yağmura cemaat aldırış etmeden cuma namazını kıldı.
Title
Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde de namaz esnasında aniden bastıran sağanak yağmura cemaat aldırış etmeden cuma namazını kıldı.
Title
Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde de namaz esnasında aniden bastıran sağanak yağmura cemaat aldırış etmeden cuma namazını kıldı.
Title
Ankara Melike Hatun Camisi'nde cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile kılındı. Vatandaşlar cuma namazını, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur altında kıldı.
Title
Ankara Melike Hatun Camisi'nde cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile kılındı. Vatandaşlar cuma namazını, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur altında kıldı.
Title
Ankara Melike Hatun Camisi'nde cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile kılındı. Vatandaşlar cuma namazını, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur altında kıldı.
Title
Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde de namaz esnasında aniden bastıran sağanak yağmura cemaat aldırış etmeden cuma namazını kıldı.
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Başkentte sağanak altında cuma namazı
Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camilerin yeniden açılmasıyla, dördüncü cuma namazı Ankara'da sağanak yağmur altında kılındı.


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