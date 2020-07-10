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Ankara'da cuma namazı saat kaçta? 10 Temmuz Ankara cuma namazı saati ve namaz vakitleri

Ankara'da cuma namazı saat kaçta?

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan mübarek cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak. Cuma namazına gidecek olanlar Ankara'da cuma saatini arıyor. Camileri dolduracak cemaat Ankara'da cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre, Ankara'da cuma namazı saat 12.59'da.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara Beştepe Millet Camisi'nde cuma namazı.
Ankara Beştepe Millet Camisi'nde cuma namazı.

Bugün 10 Temmuz Cuma. Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, Ankara'da cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, Ankara'da Cuma namazı saatini derledik. Haberimizde bugün için Ankara'da namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

Ankara'da cuma ezanı saat 12.59'da okunacak.

Ankara namaz vakitleri

Ankara'da bir haftalık namaz vakitleri.

En güzel resimli Cuma mesajları
FOTOĞRAF 24
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Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. En güzel resimli cuma mesajları
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En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli Cuma mesajları
En güzel resimli Cuma mesajlarını sizler için derledik. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip bu mübarek cuma gününde, sizler için hazırladığımız SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, sosyal medyada paylaşabileceğiniz cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

İl il Cuma namazı saatleri için tıklayınız

Cuma Namazının hükmü

Cuma namazı, farziyyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabit olan ve hutbeyi de ihtiva eden iki rekatlı, cemaatle kılınan bir namazdır. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allâh’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allâh’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." buyurmaktadır (Cumu’a 62/9-10).

Hz. Peygamber, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’a farzdır." (Nesâî, Cumu’a, 2; Ebû Dâvûd, Taharet, 129), "Cuma namazını kılmayan birtakım kişiler, ya bundan vazgeçerler ya da Allâh kalplerini mühürler de gafillerden olurlar." (Müslim, Cumu’a, 12; Nesâî, Cumu’a, 2), "Allâh, önemsemeyerek üç Cuma'yı terk eden kişinin kalbini mühürler" (Ebû Dâvûd, Salât, 210; Nesâî, Cumu'a, 2) buyurmaktadır. Cuma namazı, Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar bütün Müslümanlarca kılınmış ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir ihtilafa düşülmemiştir.

Cuma namazının hicretten önce farz kılındığına dair rivayetler bulunmakla birlikte, Hz. Peygamber ilk Cuma namazını hicret esnasında Medine yakınındaki Rânûna denilen bir vadide kıldırmıştır.

En güzel ve anlamlı Cuma mesajları
GÜNDEM
En güzel ve anlamlı Cuma mesajları

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?
GÜNDEM
İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?

Başkentte sağanak altında cuma namazı
FOTOĞRAF 11
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Ankara Melike Hatun Camisi'nde cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile kılındı. Vatandaşlar cuma namazını, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur altında kıldı.
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Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde de namaz esnasında aniden bastıran sağanak yağmura cemaat aldırış etmeden cuma namazını kıldı.
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Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde de namaz esnasında aniden bastıran sağanak yağmura cemaat aldırış etmeden cuma namazını kıldı.
Title
Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde de namaz esnasında aniden bastıran sağanak yağmura cemaat aldırış etmeden cuma namazını kıldı.
Title
Ankara Melike Hatun Camisi'nde cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile kılındı. Vatandaşlar cuma namazını, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur altında kıldı.
Title
Ankara Melike Hatun Camisi'nde cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile kılındı. Vatandaşlar cuma namazını, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur altında kıldı.
Title
Ankara Melike Hatun Camisi'nde cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile kılındı. Vatandaşlar cuma namazını, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur altında kıldı.
Title
Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde de namaz esnasında aniden bastıran sağanak yağmura cemaat aldırış etmeden cuma namazını kıldı.
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Title
Başkentte sağanak altında cuma namazı
Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camilerin yeniden açılmasıyla, dördüncü cuma namazı Ankara'da sağanak yağmur altında kılındı.

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