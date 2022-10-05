Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da öldürülen müzisyenin ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öldürülen müzisyen Onur Şener'in ailesini telefonla aradı. Erdoğan, acılı aileye taziyelerini iletti.

Polis tutanağına yansıyan ifadelere göre, 2 Ekim'de Çayyolu semti Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi.

CAM PARÇALARIYLA SALDIRDILAR

Şener'in bu talebi reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İlker K., Ali G., Semih S. ile birlikte eğlendikleri J.E. ve G.G. isimli iki kadın gözaltına alındı.

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İlker K., Ali G., Semih S; savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından "kastan öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. İki kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÜÇÜ DE KAMU ÇALIŞANI

Kamuda müfettiş olan İlker K. ve Ali G. ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde mühendis olan Semih S'nin görevine son verildiği bildirildi.

FOTOĞRAF 20 Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında şarkıcı Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin meydana gelen olayda yeni detaylar belli oldu.



İstek şarkı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavganın, karaoke sırasında şüpheli İlker Karaaslan'ın, karaoke yapan Onur Şener'in yanına giderek şarkıyı mırıldandığı, bu sırada Şener'in 'siz söyleyin' demesi üzerine Karaaslan'ın 'sesim kötü' cevabını vermesi üzerine tartışmanın başladığı ortaya çıktı.



Sabah'ın haberine göre, İlker Karaaslan emniyette verdiği ifadesinde, sahnede olan Onur Şener'in yanına giderek söylediği şarkıya eşlik ettiğini Şener'in 'siz söyleyin' demesi üzerine tartışma başladığını söyledi. Karaaslan, \"Karaoke şeklinde fonda müzik çalıyordu. Ben de şarkıya eşlik etmek için sahneye yaklaştım ve şarkıyı söylemeleri için teşvik etmek amacıyla sözlerini mırıldandım. Semih de bu esnada yanımdaydı, tanımadığım kadınlardan biri mikrofonu uzattı 'Al o zaman şarkıyı sen söyle' dedi.





Karaaslan ne olduğunu anlamadığını, bu sırada Şener'in ayağa kalkarak küfür etmeye devam ettiğini söyleyerek, \"Semih'e 'hadi gidelim buranın tadı kaçtı' dedim. Semih'le masamıza dönerken Onur peşimizden gelerek küfür ve hakarete devam etti. Gözde ile Jale araya girdi. Onur kızlara hitaben 'ne işi var bu varoşların burada' dedi. Biz olay büyümesin diye bardaklarımızı alarak dışarı çıktık. Yanımıza çalışan bir erkek geldi ona yapılanların terbiyesizlik olduğunu anlattım O da hak verdi ve mekan adına özür diledi. Arkadaşlarımla olduğumuz sırada Onur üzerimize doğru küfür ve hakaret ederek geldi. Kızlara saldıracağını düşündüğüm için elimdeki bardağı Onur'a doğru savurdum. Bardağın çarpıp çarpmadığını hatırlamıyorum\" diye konuştu. Yaşanan cinayet geniş yankı uyandırdı. Ünlü isimlerden mesaj yağmıştı. Konuyla ilgili hükümet harekete geçmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, müzisyen Onur Şener cinayeti ile ilgili, \"Üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Burada Genel Başkanımız, MYK’mız adına acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Arkadaşlarımız aileyi ziyaret edecek, yanlarında olacaktır. Bu cinayetin canavarca hislerle yapıldığı çok açık. Bütün dava sürecini yakından takip edeceğiz\" dedi. Onur Şener cinayetinde yeni gelişme: Nedeni 'istek şarkı bile değil Ankara'da çalıştığı eğlence mekanında uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Onur Şener'in katil zanlısı ifadesinde çarpıcı detaylar verdi. Gözaltına alınan şüphelilerden İlker Karaaslan'ın ifadesine göre kavga 'istek şarkı' nedeniyle bile çıkmadı. İfadesi alındıktan sonra tutuklanan Karaaslan, şarkıyı mırıldanırken Onur Şener'in 'siz söyleyin' demesi üzerine tartışmanın başladığını söyledi.

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