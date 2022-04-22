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Hayat Çürüyen büyük beyaz köpek balığına ev sahipliği yapan kristal depoya yolculuk
AKTÜEL

Çürüyen büyük beyaz köpek balığına ev sahipliği yapan kristal depoya yolculuk

1997'de ölen ve on yıldan fazla bir süredir terk edilmiş yaşam parkında zehirli kimyasallar içinde duran köpek balığı Rosie bir doğa tarihi girişimcisi tarafından kristal mini dinozor parkına hava yoluyla götürüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çürüyen büyük beyaz köpek balığına ev sahipliği yapan kristal depoya yolculuk
Köpek balığı "Rosie"

On yıldan fazla bir süredir küflü köpekbalığı terk edilmiş bir vahşi yaşam parkında duruyor. Köpekbalığı Rosie Crystal Worlddeki bir doğa girişimcisi tarafından hava yoluyla yapısı bozulmadan getirildi.

  • Tom, "Yaklaşık on yıl önce, terk edilmiş vahşi yaşam parkına bakmak, buradan bir dinozor parkı yapıp yapamayacağımızı görmek için oraya gittik. Onu bu büyük, karanlık kulübede gördük ama zehirli kimyasallarla doluydu, tankı parçalanmıştı ve sızdırıyordu. Bu yüzden bundan vazgeçtik. Sonra bir seyahatteydim ve Sharon 'Rosie'yi yok edecekler!' diyerek beni aradı, ben de elimi kaldırıp ne yapıyorum ben? Neyi üstlendiğime dair hiçbir fikrim yoktu." dedi.

Denizlerin en gizemli canlısı tesadüfen bulundu
FOTOĞRAF 6
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BBC'nin haberine göre, Ulusal Su ve Atmosfer Araştırmaları Enstitüsünden bilim insanları, Yeni Zelanda'nın Güney Adası açıklarında yaklaşık 1,2 kilometre derinlikte hayalet köpek balığı yavrularına rastladı.<br>
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\"Kimera\" olarak bilinen hayalet köpekbalıklarına dünya üzerinde az rastlanırken, bu canlıların yavrularını görüntülemek çok daha zor oluyor.
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Araştırmacılar, genç köpekbalıklarının yetişkin olanlara kıyasla daha farklı davranışlar sergileyebileceklerini bu nedenle toplanan yavruların söz konusu türün gelişimine ilişkin mevcut bilimsel anlayışa katkı sağlayabileceğini belirtti.
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Bilim insanları, genç köpekbalıklarının habitatları, beslenme şekilleri ve görünüşleri itibariyle yetişkin türlerinden farklı olabileceğini dile getirdi.
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Araştırma ekibinde yer alan Dr. Brit Fanucci, kimera yavrularının, sualtı deniz canlılarına yönelik başka bir araştırma yürütülürken tesadüfen bulunduğunu söyledi.<br>
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Fanucci, derin su canlılarının görüntülenmesinin oldukça zor, kimeraların da gizemli deniz canlılarından olduğunu ifade etti.
Denizlerin en gizemli canlısı tesadüfen bulundu
Yeni Zelandalı bilim insanlarının, okyanusun derinliklerinde yaşayan ve türüne ender rastlanan hayalet köpek balığının yavrusunu buldukları bildirildi. Araştırma ekibi gizemli deniz canlısının tesadüfen bulunduğunu açıkladı.

Arazi sahibiyle pazarlık etmeye başladılar, konseyle anlaşmalar yaptılar ve Rosie'yi dev bir vinçle havaya uçurdular. Ardından, Rosie'nin yolculuğu bozulmadan yapmasını nasıl sağlayacaklarını bulmak için bilim adamları ile anlaştılar.

Nadir görülen hayalet köpek balığı yavrusu bulundu
DÜNYA
Nadir görülen hayalet köpek balığı yavrusu bulundu

Tom, onu taşımadan önce 24 saat güvenlik önlemi almak zorunda kaldıklarını, çünkü internetteki şöhretinden sonra insanlar tankına girip her şeyi mahvetmeye çalıştıklarını söyledi. Çocuklar, o zamanlar 20.000 litre zehirli kimyasalla dolu olan ve muhtemelen onları öldürecek olan tankın camını kırmaya çalışıyorlardı.

ABD'de sahile yaklaşan köpek balığı sürüsü böyle görüntülendi
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ABD'de sahile yaklaşan köpek balığı sürüsü böyle görüntülendi
ABD'nin Florida eyaletindeki Singer Island sahiline yakın bir bölgede toplanan onlarca siyah uçlu resif köpek balığı paniğe neden oldu. Balık sürüsünün sahile yaklaştığı anlar havadan drone ile görüntülendi. Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'ndaki araştırma görevlileri balık sürüsünün bir anda toplanmasının nedeninin araşırıldığını ifade etti.

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