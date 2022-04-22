Çürüyen büyük beyaz köpek balığına ev sahipliği yapan kristal depoya yolculuk
1997'de ölen ve on yıldan fazla bir süredir terk edilmiş yaşam parkında zehirli kimyasallar içinde duran köpek balığı Rosie bir doğa tarihi girişimcisi tarafından kristal mini dinozor parkına hava yoluyla götürüldü.
On yıldan fazla bir süredir küflü köpekbalığı terk edilmiş bir vahşi yaşam parkında duruyor. Köpekbalığı Rosie Crystal Worlddeki bir doğa girişimcisi tarafından hava yoluyla yapısı bozulmadan getirildi.
Tom, "Yaklaşık on yıl önce, terk edilmiş vahşi yaşam parkına bakmak, buradan bir dinozor parkı yapıp yapamayacağımızı görmek için oraya gittik. Onu bu büyük, karanlık kulübede gördük ama zehirli kimyasallarla doluydu, tankı parçalanmıştı ve sızdırıyordu. Bu yüzden bundan vazgeçtik. Sonra bir seyahatteydim ve Sharon 'Rosie'yi yok edecekler!' diyerek beni aradı, ben de elimi kaldırıp ne yapıyorum ben? Neyi üstlendiğime dair hiçbir fikrim yoktu." dedi.
Arazi sahibiyle pazarlık etmeye başladılar, konseyle anlaşmalar yaptılar ve Rosie'yi dev bir vinçle havaya uçurdular. Ardından, Rosie'nin yolculuğu bozulmadan yapmasını nasıl sağlayacaklarını bulmak için bilim adamları ile anlaştılar.
Tom, onu taşımadan önce 24 saat güvenlik önlemi almak zorunda kaldıklarını, çünkü internetteki şöhretinden sonra insanlar tankına girip her şeyi mahvetmeye çalıştıklarını söyledi. Çocuklar, o zamanlar 20.000 litre zehirli kimyasalla dolu olan ve muhtemelen onları öldürecek olan tankın camını kırmaya çalışıyorlardı.