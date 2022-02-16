Nadir görülen hayalet köpek balığı yavrusu bulundu

Yeni Zelanda’da Ulusal Su ve Atmosfer Araştırmaları Enstitüsü’nden bilim insanları, Yeni Zelanda’nın Güney Adası açıklarında ve yaklaşık 1.2 kilometre derinlikte hayalet köpek balığı yavrusuna rastladı. "Kimera" olarak da bilinen hayalet köpek balıkları nadiren görülürken, yavrularına ise daha da ender rastlanıyor. Bilim adamları, görülen yavrunun söz konusu türün gelişimine yönelik araştırmalara katkı sağlayabileceğini belirtti. Araştırma ekibinde yer alan Dr. Brit Fanucci, hayalet köpek balığı yavrusuna, sualtı deniz canlılarına yönelik bir araştırma yürütülürken tesadüfen rastlandığını ifade etti.

Fanucci, özellikle hayalet köpek balıkları gibi derin su canlılarının görüntülenmesinin oldukça zor olduğunu vurgulayarak, "Onları çok sık görmüyoruz" dedi. Finucci, yavru hayalet köpek balıklarının yetişkinlerden farklı özellikler sergileyebileceğini, beslenme şekilleri ve görünüşleri itibariyle farklı olabileceğini, bunun da keşfi daha önemli hale getirdiğini söyleyerek, "Yavrularla karşılaşmak, türlerin biyolojisini ve bazı ekolojilerini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, yavru hayalet köpek balığının yakın zamanda yumurtadan çıktığına inanıyor.

OYNAT 00:34 Arjantin'de şaşırtan görüntü: Onlarca balina bir anda kıyıya vurdu Arjantin'in Ushuaia kenti kıyılarında onlarca yalancı katil balina kıyıya vurdu. Yaşanan olay çevrede bulunanlarda şaşkınlığa neden olurken, sahil güvenlik ekipleri kurtarma operasyonu başlattı. Çevrede bulunanların da desteğiyle, iskelenin altında sıkışan ve denize geri dönmeyen balinalar kurtarıldı. Yetkililer olayda hiç bir balinanın ölmediğini açıkladı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM Antalya'da korkutan görüntü: Köpek balığı ölüsü sahile vurdu