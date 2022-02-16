Yalancı katil balinalar sahile çıkmaya çalıştı: Çevredekiler şaşkın gözlerle izledi

Arjantin’in güneyindeki Ushuaia şehrinde bir iskelenin yakınlarında onlarca yalancı katil balina henüz bilinmeyen nedenle karaya vurdu. Görgü tanıklarına göre sayıları yaklaşık 40 ila 50 civarında olan yalancı katil balinalar, kıyıdaki kayalıklara çarpmalarına aldırış etmeden sahile çıkmaya çalıştı.

İHA

Yaşanan olay çevrede bulunanlarda şaşkınlığa neden olurken, sahil güvenlik ekipleri bölgeye geldi. Grubun içinden yaklaşık 10 kadar yalancı katil balina sığ sularda mahsur kalınca sahil güvenlik ekipleri kurtarma operasyonu başlattı. Çevrede bulunanların da desteğiyle, iskelenin altında sıkışan ve denize geri dönmeyen balinalar kurtarıldı. Yetkililer olayda hiç bir balinanın ölmediğini açıkladı.

İHA

Yalancı katil balinaların bu ilginç davranışına neyin sebep olduğu ise henüz çözülemedi. Yetkililer bu konuda herhangi bir açıklama yapmazken, sosyal medya kullanıcıları hayvanların avcılardan kaçmak amacıyla veya yön bulma yeteneklerinin deniz trafiğinden olumsuz etkilenmesi sebebiyle kıyıya vurduğu yorumlarında bulundu.

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FOTOĞRAF 16 Mersin sahiline, telef olmuş yaklaşık 8 metrelik oluklu balina vurdu. Adnan Menderes Bulvarı'nın yaklaşık 200 metre açığında büyük bir cismin yüzdüğünü gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve polis ekiplerine bildirdi. Sahil Güvenlik ekipleri, botla suda yaptığı incelemede, cismin beyaz bir balina olduğunu tespit etti. Balinanın taşınması için bölgeye bir sahil güvenlik botu ile itfaiye ekibi daha sevk edildi. Dalgıçların suya girerek halatla bağladığı balinanın önce kumsala, sonrasında da incelenmek üzere Mersin Üniversitesine taşınacağı öğrenildi. Yenişehir Kaymakamı Mustafa Kılıç ve Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas da kıyıya gelerek inceleme yaptı. Ayas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Balina, Fin veya oluklu olarak literatürde geçiyor. Akdeniz'in en büyük balina türü. Bu, aynı zamanda mavi balinadan sonra dünyadaki en büyük ikinci balina türü. Kıyıya vuran balina genç bir birey. Yaklaşık 8 ila 10 metre uzunluğu var. Biz de üniversitemizdeki inceleme ve ön otopsinin ardından türü bünyemizdeki Deniz Müzesinde sergilemek istiyoruz. diye konuştu. Türün, Doğu Akdeniz sularında nadir görüldüğünü vurgulayan Ayas, şunları kaydetti: Batı Akdeniz'de, Fransa, İspanya'da çok sık görünen bir tür. Bu tür bireyler tek tek de 5-6 kişilik küçük gruplar halinde de gezebilir. Doğu Akdeniz'de nadir de olsa görünür. Görünme sıklığını tam bilemiyoruz çünkü kıyıya çok yaklaşmıyorlar. Genelde planktonlarla besleniyorlar. Doğu Akdeniz'de de nadiren görülüyor. Ayas, balinanın kesin ölüm nedeni için detaylı inceleme yapacaklarını ifade ederek, Genelde plastik kirliliği kaynaklı öldükleri yönünde raporlar var ancak bu bireyin kesin ölüm nedenini otopsi yapmadan söyleyemeyiz. dedi. Denizde gören polisi aradı: Mersin sahilinde ölü balina bulundu Mersin'de denizde büyük bir cismin yüzdüğünü gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine polis ekipleriyle birlikte Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede cismin beyaz bir balina olduğunu belirlendi. Dünyanın en büyük ikinci balinası olan 'oluklu' türünden olduğu tespit edilen balığın ölüm nedeni, otopsi yapıldıktan sonra ortaya çıkacak. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 8 Karadeniz, Akdeniz ve Mücavir Atlantik Bölgesi'nde Yaşayan Setase Türlerinin Korunması Anlaşması'nı (ACCOBAMS) imzalayan 24 ülkenin katıldığı ‘ACCOBAMS Sörvey İnsiyatifi’ adı verilen çalışma tamamlandı. Saha çalışmmaları 2016 yılında başlatılan proje ile 11'i Akdeniz, 3'ü Karadeniz'de yaşayan 14 tür ve alttürden yunus ile balina (setase) popülasyonları hakkında bilgi toplanması hedeflendi. Günümüzde koruma altında olan türlerin miktar ve dağılımlarını tespit ederek onlara yönelik tehditleri değerlendirmeyi hedefleyen projede ilgili ülkelerin 20 yıllık koruma çabalarının etkinliği de ölçülebildi. Proje kapsamında 2018 ve 2019 yıllarında Akdeniz ve Karadeniz'in ilk geniş katılımlı deniz megafaunası izleme sörveyleri yapılırken araştırmalarda hem görsel hem de akustik izleme yöntemleri kullanıldı. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın (TÜDAV) da araştırmacı ve lojistik olarak destek verdiği araştırmada, ACCOBAMS ülkelerinden 100 kadar bilim insanın yanı sıra özel donanımlı 10 uçak, 6 araştırma gemisi ve çok sayıda kurum ve kuruluş birlikte çalıştı. Projede yunus ve balinaların yanı sıra deniz kaplumbağaları, vatozlar, köpekbalıkları, deniz kuşları gibi diğer deniz canlıları ve deniz çöpleri hakkında veri toplanabildi. Elde edilen verilerin iki yıl süren geniş kapsamlı analizinden sonra sonuçları bugün internet ortamında çevrimiçi olarak sunuldu. Uluslararası etkinlik, kendini hassas deniz ekosistemleri ve nesli tükenmekte olan türlerin korunmasına adamış bilim insanlarının yanı sıra yöneticiler, politikacılar ve STK temsilcileri gibi 250'den fazla katılımcıyı bir araya getirdi. Hava sörveyleri, Akdeniz’in yüzde 77’sini oluşturan 1.92 milyon kilometrekareyi kapsadı. Havadan yapılan bin 672 yunus ve balina gözleminde 22 bin 652 birey kaydedildi. Tekneyle yapılan sörveylerde 1.3 milyon kilometrekare ile Akdeniz'in yüzde 52'sinde 385 gözlemde 2 bin 939 yunus ve balina kaydedildi. Buna dayanarak Akdeniz'de 600 binden fazla yunus ve balinanın bulunduğu tahmini yapıldığı açıklandı. Hava sörveyleri ile Karadeniz’in ise yüzde 60’ından fazlasını kapsayan 270 bin kilometrekare alan tarandı. Yapılan 1984 gözlemde Karadeniz'de bulunan 3 yunus türüne ait toplam 4688 birey kaydedildi. Buna dayanarak Karadeniz'de 235 binden fazla birey olduğu tahmin edildi. Projeye destek veren ekipten İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve TÜDAV Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Arda Tonay, sonuçların açıklanmasını, “Deniz bilimlerinde çalışan bilim insanları için çok güzel bir gün” olarak nitelendirdi. Doç.Dr. Tonay şöyle dedi: “Bugün bu bölgede yaşayan deniz memelilerinin sayım ve tahminlerinin, popülasyon bollukları açıklandı. ASI ve CeNoBS projeleri ile 2018’de Akdeniz, 2019’da Karadeniz’de gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 10 uçak, 6 deniz taşıtı, 100’den fazla bilim insanının katılımı ile bölgedeki yunus ve balinaları saydık. Bugün de bu uzun koşunun son finali, sonuç bölümü. Dünyanın çeşitli yerlerinden yaklaşık 250 insanın katılımı ile online gerçekleşen toplantı ile çalışmalarımızın sonuçları açıklandı. Çok heyecanlı ve mutluyuz. Proje sonuçlarına göre Cebelitarık Boğazı’ndan Süveyş Kanalı’na kadar bütün Akdeniz ve Karadeniz’de toplam 800 bin yunus ve balinanın yaşadığı tahmin ediliyor.” 100 bilim insanı 5 yıl çalıştı: Akdeniz ve Karadeniz’de 800 binden fazla balina ile yunus yaşıyor Yaklaşık 100 bilim insanı 5 yıl süren çalışma ile Akdeniz ile Karadeniz'de 800 binden fazla balina ve yunus yaşadığını ortaya çıkardı. 10 uçak ile 6 araştırma gemisinin kullanıldığı çalışmada, deniz kaplumbağaları, vatozlar, köpekbalıkları, deniz kuşları gibi diğer deniz canlıları ile deniz çöpleri hakkında da veri toplandı.

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