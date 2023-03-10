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Hayat

Deprem öncesi öten kuşların fiyatları yükseldi: Talep patlaması yaşanıyor

Asrın felaketinin ardından özellikle muhabbet kuşları yoğun ilgi görüyor. Birçok bölgede talep patlaması yaşanıyor. Esnaf Fatih Özdemir, birçok hayvanın deprem öncesini kısa süreli de olsa hissetme özelliklerinin olduğunu belirterek, "Üretim taleplere yetişemiyor. Bu yüzden fiyatları da bayağı yükseldi. Bizler de alımlarda zorluk yaşıyoruz. Sattığımız fiyata hayvan alıyoruz. Deprem kuşu diye herkes almaya başladı" diye konuştu.

10:44 . 10/03/2023 Friday
IHA
Deprem öncesi öten kuşların fiyatları yükseldi.

Deprem öncesi öten kuşların fiyatları yükseldi.

Kahramanmaraş merkezli depremler, halkın büyük bir bölümünde korkuya neden oldu. Deprem beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşlar, yeni önlemlerin arayışına girdi. Hayvanların deprem dalgaları gelmeden saniyeler önce küçük ön şokları algılayabilecek donanıma sahip oldukları bilgisine dayanan vatandaşlar ötücü kuşlara yöneldi. Başta muhabbet kuşları olmak üzere birçok ötücü kuşun deprem gelmeden dakikalar önce çırpınarak telaşlandıkları ve aşırı ses çıkardıkları söyleniyor.

Satışlar arttı

Yıkıcı depremlerin ardından Van'da deprem korkusu yaşayan vatandaşlar petshop mağazalarına akın ediyor. Vatandaşlar burada başta muhabbet kuşları olmak üzere papatya ve kanarya gibi kuşları satın alıyor. Esnaf Fatih Özdemir, birçok hayvanın deprem öncesini kısa süreli de olsa hissetme özelliklerinin olduğunu belirtti.

"Hayvanlarda böyle bir yetenek var"

Sürekli hayvan besleyenlerin bu durumu daha iyi anlayabileceğini ifade eden Özdemir, şunları söyledi: "Sarsıntı öncesi birden çırpınmaya başlarlar. Sahibi hayvanın huzursuz olduğunu hisseder. Tabii o an deprem aklına gelir mi artık aralarındaki diyaloga bağlıdır. Ancak hayvanlarda böyle bir yetenek var. Kendim de bunu tecrübe edinmişim. Van depremi sırasında kuşların çırpınışını gördüm. Biz o an çözene kadar iş işten geçmişti. Allah’tan bir şey olmadı ama o hissiyatı kendi gözlerimizle gördük."

"Fiyatları bayağı yükseldi"

Muhabbet kuşlarına müthiş bir talebin olduğunu ifade eden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üretim taleplere yetişemiyor. Bu yüzden fiyatları da bayağı yükseldi. Bizler de alımlarda zorluk yaşıyoruz. Sattığımız fiyata hayvan alıyoruz. Deprem kuşu diye herkes almaya başladı. Evde beslemesi de kolay ve zahmetsiz. Hem zaman geçirmek hem de deprem korkusundan daha çok bir talep oldu. Bizler de taleplere yetişemiyoruz."

#Kahramanmaraş
#Fatih Özdemir
#muhabbet kuşu
25 minutes ago
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