Depremde hayatını kaybeden yazarın ismi kütüphaneye verildi: Ahmet Doğan İlbey'in hatırası yaşatılacak

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nin öncülüğünde ve Kahramanmaraş TYB Şubesi Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğiyle hazırlanan Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu kütüphanesi’ne depremde hayatını kaybeden merhum yazar Ahmet Doğan İlbey’in adı verildi.

Türk milletine ömrünü adayan kahramanların ebediyen unutulmayacağını vurgulayan Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı açılış programında şöyle konuştu:

‘’Ahmet Doğan İlbey kitaba kültüre kütüphaneye dost bir şahsiyetti. Güzel insanlar yetiştirmekle meşhur olan Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği en zarif adamlardan biriydi. Eğer Maraş’ın karakteristik özellikleri bir insanda toplansa bu, muhtemelen Ahmet Doğan olurdu.

Saf, samimi, milletinin bütün değerlerine bağlı, yaşadığı topraklara sevdalı, yaşadığı toplumun kültürüne örfüne saygılı bir Anadolu evladıydı… Ömrü boyunca hem okudu hem yazdı. Yazmak ve yaşamak dengesini son nefesine kadar muhafaza edebilmiş ölçülü bir insandı.

İlk yazılarını dergilerde kaleme alan Doğan, aynı zamanda iyi bir okurdu. Ülkenin ileri gelen bütün edebiyatçılarını takip eder, okur ve onları kendine mürşit edindiğini söylerdi. Bu manada üstadım dediği Cemil Meriç’in, onun üzerinde derin etkisi vardır. Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Erol Güngör, Seyyid Ahmed Arvâsi ve daha birçok üstattan beslenmiş, onlarla bir ruh akrabalığı kurmuştur.

Depremde Rabbimize kavuşan İlbey’in aziz hatırasını yaşatmak için bir kütüphaneye isminin verilmesini kararlaştırdık. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi ve Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yaptığımız toplantılar sonucunda bu kütüphanenin Kahramanmaraş’ta olmasının manidar olacağını düşündük.

Kahramanmaraş TYB Şubemiz ve OnikiŞubat Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu teklifimizi memnuniyetle karşıladılar. Onların da katkılarıyla Ahmet Doğan İlbey Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştirdik.

Bundan sonraki hedefimiz Merhum adına bir armağan kitap hazırlamak ve dostlarının şahitliğini ebedileştirmek olacak. Ayrıca Kahramanmaraş Belediyemizden veya Onikişubat Belediyemizden Ahmet Doğan İlbey’in kitaplarını yeniden yayınlamalarını istirham ediyoruz.

Biz dostları olarak aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz. Bu Kütüphaneyle birlikte bundan sonra okullara ve başka kurumlara da Ahmet Doğan İlbey isminin verileceğine yürekten inanıyoruz.

Nefsi için yaşayıp dünyanın tadını alanlar öldüğünde hemen unutulur. Fakat milleti için yaşayanlar ve milleti için yazanlar ebediyen unutulmazlar. Bu sebeple Ahmet Doğan ismi de kıyamete kadar yaşayacak güzel bir isimdir.

Öyle inanıyorum ki çok sevdiği Müslüman Türk milletinin gönlünde sevgisi dipdiri kalacaktır. Çünkü o da diğer adı adıyla yaşayan öncülerimiz gibi milleti için yaşamış milleti için yazmıştır.

Kendisine Rabbimizden rahmet, kıymetli evlatlarına ve dostlarına tekrar başsağlığı diliyorum. Misafirperverlikleri sebebiyle Kahramanmaraşlı dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum.’’

Onikişubat Şehit Tebernuş Özler Ortaokulunda açılan kütüphanede düzenlenen törene TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, TYB Kahramanmaraş Şube Başkanı Enver Çapar, Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Dervişoğlu, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen’in yanı sıra merhum yazar İlbey’in dostları ve akrabaları katıldı.

Açılış sonrasında Kütüphane’de TYB İstanbul Şube BaşkanI Mahmut Bıyıklı’nın yönetiminde anma programı gerçekleştirildi. Programda İlbey’in dostları katılımcılarla hatıralarını paylaştı. Okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından program sona erdi.







