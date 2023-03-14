Depremin vurduğu Nurdağı'nda kurulan sahra hastanesi ilk doğuma ev sahipliği yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 37 gün geçti. 11 ilde etkili olan büyük felaketin ardından yaralar sarılmaya başlandı. Devlet-millet işbirliği ile sahada geniş kapsamlı çalışmalar başlatıldı, beslenmeden barınmaya tüm ihtiyaçlar giderildi. Büyük yıkımların yaşandığı illerden biri de Gaziantep oldu. Nurdağı ve İslahiye ilçesinde çok sayıda yıkıla bina, binlerce vatandaşa mezar oldu.

Gaziantep Sağlık İl Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, şu ifadeleri kullandı: Depremden en çok etkilenen iki ilçemizden biri olan Nurdağı ilçemizdeyiz. Asrın felaketinde ciddi zarar gördü, maalesef kayıplarımız ve yaralılarımız oldu. Nurdağı ilçemize geldik, ilk çalışmalarımıza burada başladık. Nurdağı Devlet Hastanemiz ne yazık ki kullanılamaz durumdaydı. Acil olarak UMKE ekiplerimizi ve çadırlarımızı gönderdik, kurduktan sonra sağlık hizmetimize başladık. Bugün geldiğimiz nokta ise sahra hastanemizi kullanmaya başladık. Burası bize Boehringer Ingelheim firması tarafından yapılarak Sağlık Bakanlığına bağışlandı. Şu anda hizmet almış durumda. Mevcut hastanemiz 25 yataklı, 10 konteyner ve çadır alanı var. Acil sağlık ve muayene hizmeti verilmekte, 3 tane konteynerde ise muayene hizmeti verilmektedir. Laboratuvar, röntgen hizmeti yanı sıra 25 yataklı gözlem yataklı odalarımız hastalarımızı hizmet verebilir durumdadır.