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Diyanet 2025 yılı için belirlediği fitre bedelini açıkladı

Diyanet 2025 yılı için belirlediği fitre bedelini açıkladı

Halil Akkoç
Halil Akkoç
11:163/02/2025, Pazartesi
G: 3/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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2025 yılı fitre miktarı belli oldu.
2025 yılı fitre miktarı belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 180 TL olarak belirledi.

Kurul tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda 2025 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi hususunun görüşüldüğü belirtildi.

Toplantı sonrası alınan kararların yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
  • "Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar 180 TL olarak belirlenmiştir.
  • Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir.
  • Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir.
  • Bunun yanında her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir."
#Diyanet
#Fitre
#Ramazan

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